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Общество ,  
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Военное положение Еревана и Баку, крушение Ан-26. Главные новости РБК

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе, максимальное с июня число заражений COVID-19 в России, крушение военного самолета с курсантами под Харьковом, аналитики о недельном подорожании доллара. Главные новости — в обзоре РБК

В Нагорном Карабахе произошло обострение конфликта Азербайджана и Армении

Утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Cтороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Armenian Defense Ministry / AP

  • По версии Баку, конфликт спровоцировали Вооруженные силы Армении, которые обстреляли азербайджанские населенные пункты вдоль границы двух стран. Ереван возложил ответственность на Баку, заявив, что тот «объявил войну армянскому народу».
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей и военных. О жертвах и пострадавших заявила и армянская сторона.
  • Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Власти республики призвали в армию военнослужащих запаса до 55 лет. Военное положение объявлено и в Азербайджане и непризнанном Карабахе.
  • Парламент Армении обсуждает с премьер-министром Николом Пашиняном возможность признания Нагорного Карабаха.
  • Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с обострением ситуации. МИД России, ОДКБ и НАТО призвали Баку и Ереван прекратить огонь.

В России выявили наибольшее с середины июня число новых заражений COVID

27 сентября в 83 регионах страны было выявлено 7867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с 20 июня, когда зафиксировали 7889 новых заболевших.

  • Уже третий день подряд в стране COVID-19 подтверждается более чем у 7 тыс. человек. На пике эпидемии в мае суточный прирост составлял более 11 тыс. пациентов.
  • Наибольшее число заражений в сутки зафиксировали в Москве: 2016 человек. Это максимум почти за четыре месяца. Днем ранее в столице подтвердили 1792 новых случая заражения, а 24 сентября — 1050. Таким образом, за четыре дня суточный прирост заболевших в городе ускорился почти вдвое.
  • Общее число зараженных в России с начала эпидемии превысило 1,151 млн, умерли 20 324 человек.
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Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами на борту

В Харьковской области в 2 км от города Чугуева вечером 25 сентября потерпел крушение военный самолет Ан-26. На борту были курсанты Харьковского университета ВВС Украины и инструкторы, всего 27 человек. Из них 26 погибли, один выжил.

Военный самолет упал под Харьковом. Фотогалерея
Фотогалерея 

  • Выживший — курсант Вячеслав Золочевский, он находится в состоянии средней тяжести. По словам Золочевского, все произошло быстро и было «непонятно, что происходит». «Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ», — пересказал слова Золочевского глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер. После крушения Золочевский потерял сознание, но потом смог покинуть обломки самолета.
  • За семь минут до крушения пилот борта доложил руководителю полета об отказе левого двигателя, после этого запросил разрешение зайти на посадку. По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, экипаж сохранял спокойствие и готовился сажать самолет на одном двигателе. Министр обороны Андрей Таран сообщал, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю. В качестве возможных причин аварии следствие рассматривает четыре причины: техническая неисправность самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, авиадиспетчерами и ненадлежащее техобслуживание самолета.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль распорядился отстранить всех ответственных за организацию учебных полетов на время расследования катастрофы. Расследованием занимается специально созданная комиссия, куда вошли представители Минобороны, МВД, Генпрокуратуры и Государственного бюро расследований.

Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб.

Курс доллара за прошедшую неделю вырос на Московской бирже почти на 3 руб., евро — больше чем на 1 руб. В моменте в пятницу курс доллара поднимался до 78,2 руб. (с 75,5 руб. в понедельник).

  • Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин считает, что колебания происходят на фоне ожидания второй волны коронавируса. Также, по его мнению, на курс влияет падение уверенности в быстром восстановлении мировой экономики.
  • Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец считает, что то, что происходит с рублем, — это повышенная волатильность, а не затяжное структурное ослабление. «Совпадение отсутствия сильных позитивных новостей по России, настроений инвесторов и слабого платежного баланса определяют слабый курс», — считает эксперт, добавляя, что на стабильность российской валюты традиционно влияет и более слабый в третьем и четвертом кварталах платежный баланс.
  • При прочих равных условиях, считает Долгин, можно ожидать, что к четвертому кварталу рубль укрепится. На это также могут повлиять запланированные на ноябрь выборы президента США, после которых, возможно, снизится интенсивность внешнеполитической риторики, отмечает эксперт.
Авторы
Мария Лисицына, Наталия Анисимова
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