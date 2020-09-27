Военное положение Еревана и Баку, крушение Ан-26. Главные новости РБК

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В Нагорном Карабахе произошло обострение конфликта Азербайджана и Армении

Утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана начались бои. Cтороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.