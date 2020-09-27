Военное положение Еревана и Баку, крушение Ан-26. Главные новости РБК

В России выявили наибольшее с середины июня число новых заражений COVID
27 сентября в 83 регионах страны было выявлено 7867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимум с 20 июня, когда зафиксировали 7889 новых заболевших.
- Уже третий день подряд в стране COVID-19 подтверждается более чем у 7 тыс. человек. На пике эпидемии в мае суточный прирост составлял более 11 тыс. пациентов.
- Наибольшее число заражений в сутки зафиксировали в Москве: 2016 человек. Это максимум почти за четыре месяца. Днем ранее в столице подтвердили 1792 новых случая заражения, а 24 сентября — 1050. Таким образом, за четыре дня суточный прирост заболевших в городе ускорился почти вдвое.
- Общее число зараженных в России с начала эпидемии превысило 1,151 млн, умерли 20 324 человек.
Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами на борту
В Харьковской области в 2 км от города Чугуева вечером 25 сентября потерпел крушение военный самолет Ан-26. На борту были курсанты Харьковского университета ВВС Украины и инструкторы, всего 27 человек. Из них 26 погибли, один выжил.
- Выживший — курсант Вячеслав Золочевский, он находится в состоянии средней тяжести. По словам Золочевского, все произошло быстро и было «непонятно, что происходит». «Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ», — пересказал слова Золочевского глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер. После крушения Золочевский потерял сознание, но потом смог покинуть обломки самолета.
- За семь минут до крушения пилот борта доложил руководителю полета об отказе левого двигателя, после этого запросил разрешение зайти на посадку. По словам замглавы МВД Украины Антона Геращенко, экипаж сохранял спокойствие и готовился сажать самолет на одном двигателе. Министр обороны Андрей Таран сообщал, что Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю. В качестве возможных причин аварии следствие рассматривает четыре причины: техническая неисправность самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей экипажем, авиадиспетчерами и ненадлежащее техобслуживание самолета.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль распорядился отстранить всех ответственных за организацию учебных полетов на время расследования катастрофы. Расследованием занимается специально созданная комиссия, куда вошли представители Минобороны, МВД, Генпрокуратуры и Государственного бюро расследований.
Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб.
Курс доллара за прошедшую неделю вырос на Московской бирже почти на 3 руб., евро — больше чем на 1 руб. В моменте в пятницу курс доллара поднимался до 78,2 руб. (с 75,5 руб. в понедельник).
- Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин считает, что колебания происходят на фоне ожидания второй волны коронавируса. Также, по его мнению, на курс влияет падение уверенности в быстром восстановлении мировой экономики.
- Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец считает, что то, что происходит с рублем, — это повышенная волатильность, а не затяжное структурное ослабление. «Совпадение отсутствия сильных позитивных новостей по России, настроений инвесторов и слабого платежного баланса определяют слабый курс», — считает эксперт, добавляя, что на стабильность российской валюты традиционно влияет и более слабый в третьем и четвертом кварталах платежный баланс.
- При прочих равных условиях, считает Долгин, можно ожидать, что к четвертому кварталу рубль укрепится. На это также могут повлиять запланированные на ноябрь выборы президента США, после которых, возможно, снизится интенсивность внешнеполитической риторики, отмечает эксперт.
Авторы
Мария Лисицына, Наталия Анисимова