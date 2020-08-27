Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 75,54 (+1,03) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 89,23 (+1,17) Инвестиции, 26 авг, 14:31
Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом под Новосибирском Общество, 08:40 Из-за задымления в шахте на Урале эвакуировали 175 человек Общество, 08:38 Винченцо Трани — РБК: «Русские боятся, что за границей их ненавидят» Pro, 08:30 Игры против заторможенности: 7 неочевидных бед удаленки — Bloomberg Pro, 08:29 Шутки с каменным лицом: о чем говорят англичане, кроме погоды РБК Стиль и glo, 08:25 СМИ сообщили о проблемах с экспортом краба из России Бизнес, 08:20 В России предложили пополнить экипажи самолетов врачами Общество, 08:17 РБК Pro: доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как действовать Pro, 08:00 Издатель «Батеньки» обжаловал в ЕСПЧ блокировку статьи о героине Общество, 08:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 августа Общество, 07:58 Что случилось за ночь. Главные новости РБК Общество, 07:51 Какие качества компьютера покупатели считают приоритетными РБК и Intel vPro, 07:44 Опрос показал самых довольных зарплатой работников в России Общество, 07:29 В закрытый список россиян с паспортами Кипра попали пять миллиардеров Бизнес, 07:00
Общество ,  
0 

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США обвинили Россию в ДТП в Сирии, сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена, утечка данных 55 тыс. банковских карт, у кого из россиян есть «золотой» паспорт Кипра. Главные новости — в обзоре РБК

США обвинили Россию в провоцировании аварии в Сирии

Белый дом заявил о том, что США сохраняют право «защищать себя от враждебных действий». Как сообщили в Вашингтоне, в результате столкновения американской и российской машин пострадали военные США.

  • Как заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Эллиот, россияне утром 25 августа спровоцировали ДТП на северо-востоке Сирии, в ходе которого пострадали американские военные. Он отметил, что действия российской стороны являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены между Россией и США в декабре 2019 года. Он также подчеркнул, что США не стремятся к эскалации напряженности с другими государствами в Сирии, но сохраняют за собой право «защищать себя от враждебных действий».
  • CNN со ссылкой на источники сообщал, что один из российских автомобилей, по-видимому, намеренно столкнулся к транспортным средством США. При этом военные США получили травмы, «похожие на сотрясение мозга». Издание «Русская весна» опубликовало в YouTube видеозапись, на которой запечатлен момент столкновения российского и американского автомобилей. По информации издания, в ДТП со стороны США участвовали бронеавтомобили International MaxxPro. С российской — БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также «Урал». С воздуха военных сопровождал вертолет Ми-8.
  • В среду, 26 августа, начальники Генеральных штабов России и США обсудили ДТП по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, однако подробностей разговора не привел. США и ранее обвиняли Россию в нарушении договоренностей о ненападении друг на друга. Так, представитель США по Сирии Джемс Джеффри в феврале заявил о «некотором числе случаев», когда российские военные пытались зайти дальше на территорию патрулирования военных США и Сирийских демократических сил, которых они поддерживают, на северо-востоке Сирии.

СМИ нашли сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

The Insider, Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что лечащие Навального немецкие врачи связались с болгарскими коллегами, которые лечили бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного в Болгарии в 2015 году. Они полагают, что оппозиционера отравили схожим веществом.

  • Как пишет Der Spiegel, специалисты полагают, что Навальный подвергся воздействию того же вещества из семейства органофосфатов, которым был отравлен Гебрев. К ним относятся инсектициды, а также нервные токсины, например, зарин и препарат «Новичок». Емельян Гебрев и его сын Христо почувствовали себя плохо в конце апреля 2015 года в Софии. Гебрев впал в кому. Как сообщали СМИ со ссылкой на экспертов Хельсинкского университета, они могли быть отравлены «Новичком». Через месяц состояние бизнесмена начало улучшаться, однако в мае его повторно госпитализировали.
  • В ноябре 2019 года The Insider, Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что к отравлению Гебрева могли быть причастны восемь сотрудников российской военной разведки. Один из них — Сергей Федотов (издания утверждают, что его настоящее имя Денис Сергеев) — мог быть также причастен к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Лондоне, писали The Insider и Bellingcat. Британская сторона заявляла, что Скрипали были отравлены «Новичком», произведенным Россией. Москва отрицает все обвинения в причастности к отравлению.
  • Алексею Навальному стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву, 20 августа. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) № 1, где сделали 59 различных анализов, в общей сложности он провел там 44 часа, сообщил «Коммерсантъ». На следующий день в Омск прибыл самолет с немецкими врачами, на котором планировалось отправить Навального в Германию для продолжения лечения. Проведя совместно с ними осмотр Навального и учитывая позитивную динамику состояния пациента, врачи пришли к выводу о том, что экстренной необходимости в перевозке Навального не было.
  • Однако тем же вечером медицинский консилиум с участием московских специалистов принял решение, что Навального можно транспортировать. При этом немецкие врачи заявили, что готовы вылететь в Германию утром 22 августа, отказавшись ускорить вылет, утверждают источники издания.

ЦБ и Visa предупредили об утечке данных 55 тыс. карт

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

Как стало известно РБК, Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт. По словам собеседников издания в банках, в сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom, специализирующегося на доставке товаров из Китая. Несколько банков сообщили о перевыпуске скомпрометированных карт клиентов.

  • Предупреждения от ФинЦЕРТ (Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ЦБ) поступили только банкам, чьи карты использовали клиенты из базы. Платежная система Visa также проинформировала кредитные организации об утечке, знают три источника.
  • РБК нашел несколько объявлений об этой базе на специализированных сайтах и в Telegram-каналах — в большинстве из них данные можно скачать бесплатно. Она содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, телефон, электронную почту и адрес проживания. Представитель Joom сказал, что утечка произошла в марте этого года, и угроза дальнейшей утечки была устранена. Однако тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) «как минимум 1 тыс. пользователей» в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
  • «В этой базе нет данных, с помощью которых мошенники могли бы без подтверждения клиента совершить платежные операции», — успокаивает представитель «Открытия». По словам руководителя направления комплаенса и аудита группы компаний Softline Ильи Тихонова, эти данные могут использоваться только с целью мошенничества путем социальной инженерии, когда мошенники обманывают банковских клиентов, для убедительности используя персональную информацию из баз.

В закрытый список россиян с паспортами Кипра попали пять миллиардеров

Данные обладателей кипрских «золотых» паспортов из закрытой части расследования «Аль-Джазира» совпадали с информацией о совладельцах «Киевской площади», «Альфа-Групп», Globaltrans и других миллиардерах.

  • «Аль-Джазира» (Al Jazeera) раскрыла имена россиян, получивших в 2017–2019 годах так называемые золотые паспорта Кипра (получение гражданства в обмен на инвестиции). Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием, около 1 тыс. касаются граждан России. Издание называет, в частности, фамилии 33 россиян с гражданством Кипра, а также приводит профайлы-описания еще семи человек, не называя их имен. РБК выяснил имена некоторых людей из закрытой части списка.
  • Исходя из публичных данных, среди этих семи россиян речь может идти о главных российских рантье — владельцах «Киевской площади» Годе Нисанове и Зарахе Илиеве: дата рождения и оценка состояния совпадают с открытой информацией о бизнесменах. РБК установил, что под описание «Аль-Джазиры», возможно, подходят также Алексей Кузьмичев, член совета директоров LetterOne и наблюдательного совета «Альфа-Групп»; Александр Клячин, владелец сети Azimut Hotels, отеля «Метрополь» и завода «Карат», а также cовладелец Globaltrans Константине Николаеве. РБК не удалось идентифицировать упомянутых в списке девелопера, связанного с Олегом Дерипаской, и жену олигарха из «кремлевского досье».
  • В «открытом» списке «Аль-Джазира» — топ-менеджеры ВТБ Виталий Бузоверя, Алексей Яковицкий и Виктория Ванурина, а также бывший первый заместитель председателя правления Сбербанка Максим Полетаев. «Аль-Джазира» также называет обладателями гражданства Кипра экс-главу набсовета «Открытия» Рубена Аганбегяна, экс-главу «РусГидро» Евгения Дода, президента «Нанолека», сына бывшего вице-премьера Владимира Христенко, основателя и гендиректора Группы ЛСР Андрея Молчанова и других.
Автор: Сергей Саркисян
Теги: последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter