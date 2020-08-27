Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США обвинили Россию в ДТП в Сирии, сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена, утечка данных 55 тыс. банковских карт, у кого из россиян есть «золотой» паспорт Кипра. Главные новости — в обзоре РБК

США обвинили Россию в провоцировании аварии в Сирии

Белый дом заявил о том, что США сохраняют право «защищать себя от враждебных действий». Как сообщили в Вашингтоне, в результате столкновения американской и российской машин пострадали военные США.

Как заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) США Джон Эллиот, россияне утром 25 августа спровоцировали ДТП на северо-востоке Сирии, в ходе которого пострадали американские военные. Он отметил, что действия российской стороны являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены между Россией и США в декабре 2019 года. Он также подчеркнул, что США не стремятся к эскалации напряженности с другими государствами в Сирии, но сохраняют за собой право «защищать себя от враждебных действий».

CNN со ссылкой на источники сообщал, что один из российских автомобилей, по-видимому, намеренно столкнулся к транспортным средством США. При этом военные США получили травмы, «похожие на сотрясение мозга». Издание «Русская весна» опубликовало в YouTube видеозапись, на которой запечатлен момент столкновения российского и американского автомобилей. По информации издания, в ДТП со стороны США участвовали бронеавтомобили International MaxxPro. С российской — БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», а также «Урал». С воздуха военных сопровождал вертолет Ми-8.

В среду, 26 августа, начальники Генеральных штабов России и США обсудили ДТП по телефону. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, однако подробностей разговора не привел. США и ранее обвиняли Россию в нарушении договоренностей о ненападении друг на друга. Так, представитель США по Сирии Джемс Джеффри в феврале заявил о «некотором числе случаев», когда российские военные пытались зайти дальше на территорию патрулирования военных США и Сирийских демократических сил, которых они поддерживают, на северо-востоке Сирии.

СМИ нашли сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

The Insider, Der Spiegel и Bellingcat сообщили, что лечащие Навального немецкие врачи связались с болгарскими коллегами, которые лечили бизнесмена Емельяна Гебрева, отравленного в Болгарии в 2015 году. Они полагают, что оппозиционера отравили схожим веществом.