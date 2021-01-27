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Ядерный договор с США, смягчение мер в Москве. Главные новости РБК

Российский парламент быстро ратифицировал продление СНВ-3, Москва ослабила меры против COVID-19, ФСО открестилась от объектов под Геленджиком, главу TikTok в России вызвали в Думу; основные события — в обзоре РБК

Ратификация договора о продлении СНВ-3

За продление срока действия подписанного в 2010 году договора еще на пять лет выступили все принявшие участие в голосовании члены Совфеда. 

  • Совет Федерации вслед за Государственной думой ратифицировал соглашение о продлении срока действия российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Ранее закон о ратификации соглашения приняла Госдума.
  • Проект закона о ратификации соглашения о продлении СНВ-3 внес в парламент президент России Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который состоялся накануне.
  • По закону ратифицировать продление соглашения должен российский парламент, в Соединенных Штатах поддержка законодателей не требуется.

Власти Москвы значительно ослабили карантинные ограничения 

Требование об удаленке для людей старше 65 лет и для страдающих хроническими заболеваниями останется в силе.

  • С 27 января обязательное требование перевода 30% сотрудников на удаленную работу в Москве отменяется, следует из указа мэра Сергея Собянина. Решение о возвращении работников в офисы или сохранении удаленки смогут принимать сами руководители конкретных предприятий и организаций.
  • Требование об обязательном переводе 30% сотрудников действовало в Москве с 5 октября прошлого года. Также на дистанционный формат должны были быть переведены все сотрудники старше 65 лет и те, кто страдает от хронических заболеваний. Это требование пока сохраняется.
  • Также в Москве отменили запрет на работу баров, ресторанов, других предприятий общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00). Послабления касаются также ночных клубов, караоке, боулинг-клубов, дискотек и остальных организаций индустрии отдыха и развлечений.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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ФСБ объяснила бесполетную зону в районе Геленджика

Она была установлена летом 2020 года из-за «возросшей активности стран НАТО». В ФСБ заявляют, что других подведомственных ей объектов там нет.

  • Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности, ответили в ФСБ на запрос РБК. Причиной там назвали «возросшую разведывательную активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО», к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года, сообщили в ФСБ.
  • В ФСБ указали, что отряд занимается «защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля». «Других задач на отделение не возложено», — подчеркнули в ведомстве.
  • В Федеральной службе охраны (ФСО) заявили, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет объектов, которые они охраняют. ФСО не вводила на этой территории каких-либо запретов и ограничений, добавили в службе. 19 января Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (внесен Минюстом в список иноагентов) опубликовал расследование о «дворце» Владимира Путина — комплексе в Геленджике, который, по утверждению расследователей, охраняется спецслужбами, а над ним установлена беспилотная зона и подплывать к нему на лодках запрещено. Кремль неоднократно отрицал всякую связь комплекса в районе мыса Идокопас с Путиным.
     

Гендиректора TikTok в России пригласили в Госдуму «на беседу»

Глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства пояснил, что к TikTok «накопились вопросы». По его словам, в парламенте заинтересованы, чтобы владельцы зарубежных интернет-платформ соблюдали законы России.

  • Генерального директора соцсети TikTok в России Сергея Соколова пригласили в Госдуму для беседы о работе зарубежного видеохостинга в российском правовом поле, сообщил глава комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев.
  • Неделю назад Роскомнадзор направил TikTok уведомление о необходимости блокировать материалы с призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях протеста. В ведомстве пояснили, что на платформе распространяется такой контент.

Снежки, рекордные задержания, стычки с ОМОНом и не только Tiktok
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Автор
Владислав Гордеев
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