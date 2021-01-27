Ядерный договор с США, смягчение мер в Москве. Главные новости РБК
Ратификация договора о продлении СНВ-3
За продление срока действия подписанного в 2010 году договора еще на пять лет выступили все принявшие участие в голосовании члены Совфеда.
- Совет Федерации вслед за Государственной думой ратифицировал соглашение о продлении срока действия российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Ранее закон о ратификации соглашения приняла Госдума.
- Проект закона о ратификации соглашения о продлении СНВ-3 внес в парламент президент России Владимир Путин после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, который состоялся накануне.
- По закону ратифицировать продление соглашения должен российский парламент, в Соединенных Штатах поддержка законодателей не требуется.
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