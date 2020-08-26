Что случилось за день. Главные новости РБК

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Путин возмутился «выкачиванием денег» из БСК на фоне протестов в Башкирии

Активистам удалось отстоять гору Куштау в Башкирии от разработки ее недр Башкирской содовой компанией (БСК). Теперь президент поручил разобраться, как государство потеряло в ней контрольную долю.

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться с законностью снижения доли государства в Башкирской содовой компании. Из-за работ этой компании на горе Куштау в регионе начинались протесты местных жителей и активистов. «У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат — приоритеты работы компании резко изменились», — сказал президент.

По его словам, идет выкачивание прибыли из компании во Францию, Швейцарию, офшоры на Кипре. «Бесконтрольное выкачивание денег без всяких обязательств, связанных с инвестициями, — это такая печальная история», — отметил президент.

Глава Башкортостана Радий Хабиров 19 августа заявил, что Башкирия может вернуть контрольный пакет акций БСК, выкупив определенную долю у акционеров. БСК — одно из крупнейших предприятий химической отрасли России, оно является лидером в стране по выпуску кальцинированной и пищевой соды, входит в число лидеров по производству каустической соды и поливинилхлорида. Продукция компании поставляется в 50 стран мира.

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