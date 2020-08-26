Что случилось за день. Главные новости РБК

Выручка заводов в Белоруссии с бастовавшими работниками превысила 25% ВВП
В Белоруссии акции протеста затронули не менее 30 предприятий с общей выручкой 27% ВВП, подсчитал РБК. Но стачки не привели к их полной остановке. Заставить власти пойти на уступки могли бы полноценные забастовки, считает эксперт.
- По подсчетам РБК, к протестным акциям после президентских выборов 9 августа присоединились сотрудники каждого пятого предприятия машиностроения и каждого шестого пищевого производства. Среди них — один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий», принадлежащий государству, а также государственные БелАЗ и Минский тракторный завод.
- Белорусская оппозиция попыталась сделать ставку на стачечное движение. «Забастовки — это абсолютно легальное и мощное оружие против режима», — заявила одна из лидеров оппозиции Светлана Тихановская. В ответ президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал увольнять рабочих за участие в забастовках. Позже он пообещал закрыть все предприятия, на которых начались забастовки. Однако пока ни одно из них не закрыто.
- Позже протестная активность на предприятиях стала ослабевать. Белорусские силовики начали задерживать лидеров стачечных комитетов. Эксперт Международного института стратегических исследований (IISS), бывший британский посол в Минске Найджел Гулд-Дэвис заявил РБК, что эти акции способны заставить белорусскую власть — «с Лукашенко во главе или без» — начать переговоры с целью разрешения кризиса, только «если работники будут готовы потерпеть тяготы и лишения от участия в забастовках».
Эксперты назвали регионы с самым загрязненным воздухом
По данным FinExpertiza, Москва и Подмосковье покинули топ-10 российских регионов по уровням выбросов от предприятий и транспорта. Лидерство по загрязненности осталось у Красноярского края.
- В 2019 году лидерами по показателям выбросов в атмосферу стали Красноярский край, где среди отраслей превалирует металлургическая; угледобывающая Кемеровская область и нефтегазовый Ханты-Мансийский автономный округ. Лучше всего дела с выбросом отходов обстоят в небольших регионах — Севастополе, Туве и на Алтае.
- Москва заняла 16-е место среди регионов (410,3 тыс. т), а Санкт-Петербург, где выбросов в два раза меньше, — 35-е (202 тыс. т). Годом ранее лидером по уровню выбросов был тот же Красноярский край, но Москва и Подмосковье были на седьмом и шестом местах соответственно. По данным авторов исследования, улучшение статистики в Москве объясняется изменением методики подсчета транспортных выбросов.
- Ранее Минприроды составило рейтинг регионов с наиболее загрязненным воздухом, однако ведомство учитывало не уровень выбросов в атмосферу, а анализ проб воздуха. Наиболее загрязненными были признаны Забайкальский край, Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК
Теперь Навальный, Любовь Соболь и ФБК должны 88 млн руб. по делу о расследовании поставок питания комбинатом лично Пригожину. Пригожин заявляет, что прекратит преследование только в случае смерти ответчика.
- Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете и составляет 87,6 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба связанной с Пригожиным компании «Конкорд».
- В комментарии «Конкорда» говорится, что Пригожин может отказаться от «преследования» только в случае смерти ответчика. Сейчас Навальный находится в коме, он госпитализирован в немецкую клинику «Шарите». Врачи клиники утверждают, что речь может идти о его отравлении токсином. В случае Любови Соболь и ФБК Пригожин заявил, что его юристы ведут «работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства». Любовь Соболь отказалась предоставлять РБК комментарий, не содержащий личных оскорблений в адрес Пригожина.
- Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Навального, ФБК и Соболь по 29,2 млн руб. в качестве компенсации вреда деловой репутации «Московского школьника» в октябре прошлого года. Поводом стал ролик, в котором бывшая сотрудница комбината Наталья Шилова рассказывала о том, что комбинат поставляет в школы и детсады некачественные продукты питания. Одновременно ФБК в своем расследовании заявил, что комбинат принадлежит Пригожину. Из-за решения суда Навальный в июле объявил о ликвидации ФБК. «Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим», — писал политик.
Партнера основателя «Додо Пиццы» похитили в 2019 году
Партнера «Додо Пиццы» под предлогом встречи с инвестором похитили и держали в заложниках в Латвии, вымогая у него крупную сумму, сообщил основатель сети Федор Овчинников. По его словам, это не единственный подобный случай.
- Одному из крупнейших партнеров-франчайзи «Додо Пиццы» Владимиру Горецкому в июне прошлого года предложили пообщаться с инвестором, который якобы хотел развивать «Додо Пиццу» в Польше. Встречу назначили на сентябрь в Риге. В рижском аэропорту Горецкого встретили водитель и Олег, якобы племянник инвестора. Они отвезли бизнесмена на дачу в Юрмале, но уже в доме Горецкому распылили в лицо перцовый баллончик, после чего повалили и связали.
- В загородном доме предпринимателя продержали пять дней. Угрожая бизнесмену, они украли с его личных и корпоративных счетов 3,6 млн руб. Также преступники вынудили Горецкого через доверенных лиц передать курьеру в Москве еще 900 тыс. руб., вдобавок у бизнесмена забрали всю технику. Материальный ущерб он оценил в 4,9 млн руб.
- Через пять дней после похищения преступники решили отпустить Горецкого. Бизнесмен обратился в полицию и в России, и в Латвии. В обеих странах завели уголовные дела. 18 августа этого года в Москве задержали «племянника инвестора» Олега, прилетевшего из Турции, пишет Овчинников. В тот же день Горецкий опознал похитителя. Мужчине предъявили обвинения по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК (разбой в особо крупном размере). Суд отправил его под стражу.