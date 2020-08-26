Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Госпитализация президента Чехии, разгон митинга в белорусском Гродно, Месси решил уйти из «Барселоны», сомнительная ликвидация на Кипре компании Минца. Главные новости — в обзоре РБК

Президента Чехии госпитализировали

Милош Земан упал и сломал руку после просмотра новостей по телевизору. Президента отвезли в пражский госпиталь на операцию. Его пресс-секретарь заявил, что причиной падения стала невропатия нижних конечностей.

Как сообщил пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, Земан вечером 25 августа смотрел новости по телевизору. «После их завершения он не воспользовался железной опорой или помощью сотрудников службы безопасности. Он споткнулся и сломал правую руку», — сказал пресс-секретарь.

Земана отправили в Центральный военный госпиталь в Праге для проведения операции, его жизни ничего не угрожает.

Как отмечает портал Novinky.cz, 75-летний глава государства давно жаловался на невропатию нижних конечностей. По словам Овчачека, именно это стало причиной его падения. Издание сообщает, что ранее Земан также жаловался на проблемы со слухом и низкое артериальное давление. Кроме того, президент Чехии говорил, что врачи в 2015 году диагностировали у него диабет.

В Гродно ОМОН применил против протестующих слезоточивый газ

Протестующие пришли к зданию Октябрьского РОВД белорусского города Гродно с целью поддержать задержанных сотрудников «Гродно Азота». Участников митинга сперва начали задерживать люди в штатском, а затем и омоновцы, которые применили слезоточивый газ.