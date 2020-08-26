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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Госпитализация президента Чехии, разгон митинга в белорусском Гродно, Месси решил уйти из «Барселоны», сомнительная ликвидация на Кипре компании Минца. Главные новости — в обзоре РБК

Президента Чехии госпитализировали

Милош Земан упал и сломал руку после просмотра новостей по телевизору. Президента отвезли в пражский госпиталь на операцию. Его пресс-секретарь заявил, что причиной падения стала невропатия нижних конечностей.

  • Как сообщил пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, Земан вечером 25 августа смотрел новости по телевизору. «После их завершения он не воспользовался железной опорой или помощью сотрудников службы безопасности. Он споткнулся и сломал правую руку», — сказал пресс-секретарь.
  • Земана отправили в Центральный военный госпиталь в Праге для проведения операции, его жизни ничего не угрожает.
  • Как отмечает портал Novinky.cz, 75-летний глава государства давно жаловался на невропатию нижних конечностей. По словам Овчачека, именно это стало причиной его падения. Издание сообщает, что ранее Земан также жаловался на проблемы со слухом и низкое артериальное давление. Кроме того, президент Чехии говорил, что врачи в 2015 году диагностировали у него диабет.

В Гродно ОМОН применил против протестующих слезоточивый газ

Протестующие пришли к зданию Октябрьского РОВД белорусского города Гродно с целью поддержать задержанных сотрудников «Гродно Азота». Участников митинга сперва начали задерживать люди в штатском, а затем и омоновцы, которые применили слезоточивый газ.

  • При разгоне протестующих, по сообщению телеканала «Белсат», пострадал один человек, которого затащили в автозак. Правоохранители по дороге домой в троллейбусе задержали также активиста Евгения Дудкина. По версии Telegram-канала Hrodna.life, задержания начались после того, как участники митинга начали расходиться. Сперва протестующих принялись задерживать люди в штатском, в результате чего началась потасовка. Затем в ситуацию вмешались сотрудники ОМОНа, которые применили слезоточивый газ.
  • Митинг возле здания РОВД начался после того, как вечером 25 августа сотрудники правоохранительных органов задержали 28 работников предприятия «Гродно Азот». После составления протоколов всех задержанных отпустили. По словам председателя первичной организации Белорусского независимого профсоюза на ОАО «Гродно Азот» Андрея Ханевича, «завтра будут судебные процессы».
  • Митинги на предприятии «Гродно Азот» начались одновременно с протестами по всей Белоруссии по итогам президентских выборов. В митингах принимали участие порядка 1,5 тыс. работников, главным требованием которых была отставка действующего главы государства Александра Лукашенко.

Месси принял решение покинуть «Барселону»

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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение покинуть команду. «Барселона» подтвердила информацию, что получила от него запрос об уходе из клуба.

  • Футболист уведомил клуб о своем желании уйти по факсу. Как отмечается, форвард намерен воспользоваться прописанным в его действующем соглашении с каталонцами правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Контракт Месси с «Барселоной» действует до лета 2021 года. В нем есть пункт, согласно которому игрок может уйти в том случае, если другой клуб заплатит за трансфер не менее €700 млн отступных.
  • В ответе футболисту «Барселона» сообщила, что хочет, чтобы нападающий остался и завершил карьеру в именно в этой команде. При этом в пресс-службе намекнули, что если игрок не захочет вести переговоры, то может начаться судебная тяжба.
  • 33-летний Лионель Месси находится в системе «Барселоны» с 13 лет, он является лучшим бомбардиром в истории клуба, с которым выиграл 34 титула. В частности, он является десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом. Всего нападающий провел за «Барселону» 731 матч, в котором забил 634 гола и отдал 285 результативных передач.

Долги ликвидирующейся на Кипре O1 Group Минца достигли почти $2 млрд

Долги O1 Group, некогда головной компании в бизнесе Бориса Минца, достигли почти $2 млрд, следует из документов о ее ликвидации. Но юристы банка «Траст», который судится с семьей Минца, считают, что часть этих долгов «сомнительна».

  • Компания O1 Group проводит добровольную ликвидацию под контролем кредиторов, но принадлежащий ЦБ банк непрофильных активов «Траст», который в Великобритании подал против Минца иск о предполагаемом мошенничестве, считает, что крупнейшие кредиторы аффилированы с семьей бизнесмена и за счет этого процедура ликвидации находится под контролем. По мнению кипрских юристов «Траста», связанные с Минцем фирмы предъявили многомиллионные требования к O1 Group, чтобы защитить компанию от «подлинных» кредиторов: «Траста» (долг перед ним составляет $90 млн), Промсвязьбанка (более 6 млрд руб. в долларах и евро) и компании Rokiana Сергея Гордеева (около 3,7 млрд руб.).
  • На момент ликвидации установить оценочную стоимость активов О1 Group не удалось: по балансовой стоимости вложения в дочерние компании оценивались в $828 млн, а права требования O1 — в $985 млн. На счете в банке у компании было только €64 тыс. Как следует из показателей O1 Group на 2019 год, долги компании составляют $1,91 млрд. Среди ее кредиторов — кипрские Agdalia ($360 млн), Centimilia ($10 млн), Milanissa ($17,7 млн), Ratado Holding ($11,7 млн), Delahassie ($21,6 млн) и другие компании.
  • Ряд кредиторов недовольны деятельностью ликвидатора компании Криса Иаковидеса, считая, что он действует в интересах семьи Минца. Так, юристы Michael Vorkas (представляют «Траст») в феврале 2020 года писали, что текущий ликвидатор препятствует «независимому расследованию вывода активов группы за пределы досягаемости кредиторов». По их мнению, все предполагаемые активы O1 Group представляют собой права требования к дочерним компаниям, вероятность взыскания которых «равна нулю».
Автор: Сергей Саркисян
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