Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Президента Чехии госпитализировали
Милош Земан упал и сломал руку после просмотра новостей по телевизору. Президента отвезли в пражский госпиталь на операцию. Его пресс-секретарь заявил, что причиной падения стала невропатия нижних конечностей.
- Как сообщил пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек, Земан вечером 25 августа смотрел новости по телевизору. «После их завершения он не воспользовался железной опорой или помощью сотрудников службы безопасности. Он споткнулся и сломал правую руку», — сказал пресс-секретарь.
- Земана отправили в Центральный военный госпиталь в Праге для проведения операции, его жизни ничего не угрожает.
- Как отмечает портал Novinky.cz, 75-летний глава государства давно жаловался на невропатию нижних конечностей. По словам Овчачека, именно это стало причиной его падения. Издание сообщает, что ранее Земан также жаловался на проблемы со слухом и низкое артериальное давление. Кроме того, президент Чехии говорил, что врачи в 2015 году диагностировали у него диабет.
В Гродно ОМОН применил против протестующих слезоточивый газ
Протестующие пришли к зданию Октябрьского РОВД белорусского города Гродно с целью поддержать задержанных сотрудников «Гродно Азота». Участников митинга сперва начали задерживать люди в штатском, а затем и омоновцы, которые применили слезоточивый газ.