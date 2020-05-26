Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объем наличных долларов
В попытке защититься от набега вкладчиков в марте банки решили подстраховаться и закупились излишками валюты, а также пополнили кассы наличными.
- За тот месяц кредитные организации ввезли в страну $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме, следует из статистики Банка России. Это рекорд за последние шесть лет: больше банки ввозили лишь в марте и декабре кризисного 2014 года.
- Эксперты называют несколько причин: рост спроса клиентов на обменные операции на фоне паники на рынке, а также набег вкладчиков на банки. В марте россияне сняли с банковских депозитов 315 млрд руб., или 1% всего объема.
- Тогда ЦБ объяснял это ростом покупательской активности и увеличением спроса на наличные перед введением режима самоизоляции. Но отток в основном затронул валютные депозиты: россияне забрали рекордный объем валюты за десять лет — $5 млрд.
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