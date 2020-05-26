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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Банки ввезли в Россию рекордный объем наличных долларов, в Москве задумались об открытии летних веранд, глава СПЧ призвал отменить штрафы за нарушение самоизоляции, экономический кризис в Швеции — главные новости в обзоре РБК

Банки ввезли в страну рекордный за шесть лет объем наличных долларов

В попытке защититься от набега вкладчиков в марте банки решили подстраховаться и закупились излишками валюты, а также пополнили кассы наличными.

  • За тот месяц кредитные организации ввезли в страну $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме, следует из статистики Банка России. Это рекорд за последние шесть лет: больше банки ввозили лишь в марте и декабре кризисного 2014 года.
  • Эксперты называют несколько причин: рост спроса клиентов на обменные операции на фоне паники на рынке, а также набег вкладчиков на банки. В марте россияне сняли с банковских депозитов 315 млрд руб., или 1% всего объема.
  • Тогда ЦБ объяснял это ростом покупательской активности и увеличением спроса на наличные перед введением режима самоизоляции. Но отток в основном затронул валютные депозиты: россияне забрали рекордный объем валюты за десять лет — $5 млрд.


Власти Москвы оценили возможность открытия летних веранд

Открытие летних веранд в ресторанах и кафе может спровоцировать новые заражения коронавирусом, поэтому к этому вопросу нужно подходить осторожно, считают в мэрии Москвы.

  • «Любой ресторан, любой магазин — это дополнительный поток людей, в том числе в общественном транспорте. И это дополнительная плотность людей и, как результат, возможное увеличения заражения от одного инфицированного», — заявил заммэра Владимир Ефимов.
  • В этой связи он считает, что летние веранды следует открывать немного позже, чем непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг.
  • Когда именно это произойдет, неясно. Начало сезона работы летних веранд уже не раз переносилось из-за ситуации с эпидемией. Сейчас оно запланировано на 15 июня.


Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

Глава СПЧ Валерий Фадеев раскритиковал работу приложения «Социальный мониторинг», с помощью которого власти ведут контроль передвижения заразившихся коронавирусом. По его словам, приложение дает недопустимое количество сбоев: москвичи слишком часто жалуются на штрафы.

  • «Московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам, вплоть до отмены всех штрафов», — сказал Фадеев «Коммерсанту».
  • Система мониторинга с помощью приложения была запущена в Москве 3 апреля. С тех пор по 21 мая было выписано 54 тыс. штрафов на сумму более 216 млн руб. На тот момент в базе зарегистрировалось 60 тыс. пользователей. 30% из них получили штрафы, некоторые по два-три раза.


Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Швеции

Швеция, которая решила отказаться от жестких ограничений по борьбе с коронавирусом, столкнулась с масштабным кризисом, пишет Bloomberg. До этого агентство писало, что стране грозит худший экономический спад со времен Второй мировой войны.

  • Дело в том, что в Швеции растет уровень безработицы. В апреле она поднялась до 7,9%. Аналитики прогнозируют рост до 17% в случае сохранения низкого спроса на товары и услуги.
  • На этом фоне власти начали обсуждать законопроект, который позволит работодателям проще и дешевле увольнять сотрудников. Это предложение вызвало критику профсоюзов и оппозиции.
  • Власти Швеции выбрали нестандартный подход в борьбе с коронавирусом: в стране продолжили работу общественные места, кафе, начальные школы и детские сады. Запрет был введен лишь на собрание в одном месте больше 50 человек. В итоге в стране зарегистрировали 33,8 тыс. заразившихся, число жертв COVID-19 превысило 4 тыс. человек.
Автор: Сергей Витько
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