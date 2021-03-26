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Пик долговой нагрузки, посол попросил Россию о пармезане. Главное за день

Пик долговой нагрузки россиян и президент, посол Италии вступился за пармезан, МВД Белоруссии заявило причастности бывших силовиков к терактам, дело против топ-менеджера Petropavlovsk закрыли. Основные события — в обзоре РБК

Долговая нагрузка россиян достигла нового пика

К началу 2021 года показатель, который отражает платежи заемщиков по ссудам относительно доходов, на фоне кризиса и пандемии продолжил расти быстрыми темпами и достиг нового максимума — 11,7% — за все время измерений (с 2012 года), сообщил Центробанк. Регулятор считает ситуацию «достаточно устойчивой», но хочет получить право на запрет выдавать некоторые виды кредитов.

  • Президент Владимир Путин поручил Госдуме совместно с правительством подготовит законопроект, который защитит минимальный доход граждан от списания за долги. Срок выполнения поручения — 24 июня, ответственными назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин.

ЦБ получит право запрещать выдачи некоторых видов кредитов
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

Посол Италии попросил «по дружбе» отменить ограничения на пармезан в России

Паскуале Терраччано призвал исправить «техническую ошибку», в результате которой пармезан оказался в списке молочных продуктов, на ввоз которых Россия ввела эмбарго. Этот сыр вызревает месяцами и не содержит лактозы. При этом посол отметил, что это не равносильно просьбе отменить контрсанкции со стороны России. Мы понимаем, что эти ограничения «должны быть симметричным ответом на санкции, отметил Терраччано. При этом посол заверил, что вопрос об «ошибке» с эмбарго на пармезан уже начал изучать Роспотребнадзор.

  • В Роспотребнадзоре ответили, что в обязанности ведомства «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров». Список санкционных товаров, на ввоз которых введено эмбарго, в 2014 году утвердило правительство.
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МВД Белоруссии обвинило бывших силовиков в подготовке теракта

Власти сообщили, что задержали мужчину, который готовил теракты — взрывы в Минске и воинской части. В МВД Белоруссии заявили, что задержанный связан с инициативой бывших силовиков Белоруссии BYPOL, которые не признали победу Александра Лукашенко, и получил от BYPOL задание совершить взрывы.

  • Задержан 35-летний мужчина снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании. В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства и заложил одно из них в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район, рассказали в МВД.

МВД Белоруссии обвинило бывших силовиков в подготовке теракта
Политика
Фото:МВД Беларуси

Petropavlovsk сообщила о закрытии дела против своего топ-менеджера

Следственный департамент Министерства внутренних дел 25 марта прекратил уголовное преследование Максима Мещерякова, топ-менеджера золотодобывающей компании Petropavlovsk, которая занимает третье место в России по уровню добычи золота по итогам первого полугодия 2020 года. Оно было заведено после того, как в августе 2020 года Мещеряков попытался силой проникнуть в московский офис «Покровского рудника» (основной актив Petropavlovsk).

  • Дело было возбуждено по статьям о самоуправстве и о краже. В МВД сообщили, что оно было прекращено «в связи с отсутствием в деянии состава преступления».

Суд повторно отправил под арест основателя Petropavlovsk
Бизнес
<p>Павел Масловский</p>

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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