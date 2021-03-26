Пик долговой нагрузки, посол попросил Россию о пармезане. Главное за день

Посол Италии попросил «по дружбе» отменить ограничения на пармезан в России

Паскуале Терраччано призвал исправить «техническую ошибку», в результате которой пармезан оказался в списке молочных продуктов, на ввоз которых Россия ввела эмбарго. Этот сыр вызревает месяцами и не содержит лактозы. При этом посол отметил, что это не равносильно просьбе отменить контрсанкции со стороны России. Мы понимаем, что эти ограничения «должны быть симметричным ответом на санкции, отметил Терраччано. При этом посол заверил, что вопрос об «ошибке» с эмбарго на пармезан уже начал изучать Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре ответили, что в обязанности ведомства «не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров». Список санкционных товаров, на ввоз которых введено эмбарго, в 2014 году утвердило правительство.

МВД Белоруссии обвинило бывших силовиков в подготовке теракта

Власти сообщили, что задержали мужчину, который готовил теракты — взрывы в Минске и воинской части. В МВД Белоруссии заявили, что задержанный связан с инициативой бывших силовиков Белоруссии BYPOL, которые не признали победу Александра Лукашенко, и получил от BYPOL задание совершить взрывы.

Задержан 35-летний мужчина снимал квартиру в Московском районе столицы, работал в частной компании. В Пинском районе и под Минском он изготовил два самодельных взрывных устройства и заложил одно из них в мусорном баке возле детской площадки на столичной улице Уборевича, а второе перевез на автомобиле в Борисовский район, рассказали в МВД.

Petropavlovsk сообщила о закрытии дела против своего топ-менеджера

Следственный департамент Министерства внутренних дел 25 марта прекратил уголовное преследование Максима Мещерякова, топ-менеджера золотодобывающей компании Petropavlovsk, которая занимает третье место в России по уровню добычи золота по итогам первого полугодия 2020 года. Оно было заведено после того, как в августе 2020 года Мещеряков попытался силой проникнуть в московский офис «Покровского рудника» (основной актив Petropavlovsk).