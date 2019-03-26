Франкфуртский аэропорт отменил 54 рейса из-за сбоя в работе программы

В аэропорту Франкфурта-на-Майне отменено 54 рейса из-за сбоя в работе программного обеспечения​. Не вылетели в срок более 4100 пассажиров. Об этом сообщила местная газета Frankfurter Neue Presse.

Масштабные сбои в работе системы управления полетами начались 21 марта в аэропорту Лангена. Во избежание катастроф на четверть было сокращено число рейсов из Лангена и Франкфурта. Так, 25 марта немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 68 рейсов из Франкфурта.

Как отметили в Немецкой службе безопасности полетов (DFS), системный сбой замедляет скорость работы диспетчеров. Сбой затронул систему, предоставляющую такую информацию, как тип самолета, маршрут и ожидаемое время перелета.





