Общество , 16:15
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Франкфуртский аэропорт отменил 54 рейса из-за сбоя в работе программы
В аэропорту Франкфурта-на-Майне отменено 54 рейса из-за сбоя в работе программного обеспечения. Не вылетели в срок более 4100 пассажиров. Об этом сообщила местная газета Frankfurter Neue Presse.
Масштабные сбои в работе системы управления полетами начались 21 марта в аэропорту Лангена. Во избежание катастроф на четверть было сокращено число рейсов из Лангена и Франкфурта. Так, 25 марта немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 68 рейсов из Франкфурта.
Как отметили в Немецкой службе безопасности полетов (DFS), системный сбой замедляет скорость работы диспетчеров. Сбой затронул систему, предоставляющую такую информацию, как тип самолета, маршрут и ожидаемое время перелета.