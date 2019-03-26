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Apple $197 (+2,79%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,18%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Франкфуртский аэропорт отменил 54 рейса из-за сбоя в работе программы

В аэропорту Франкфурта-на-Майне отменено 54 рейса из-за сбоя в работе программного обеспечения​. Не вылетели в срок более 4100 пассажиров. Об этом сообщила местная газета Frankfurter Neue Presse.

Масштабные сбои в работе системы управления полетами начались 21 марта в аэропорту Лангена. Во избежание катастроф на четверть было сокращено число рейсов из Лангена и Франкфурта. Так, 25 марта немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 68 рейсов из Франкфурта.

Как отметили в Немецкой службе безопасности полетов (DFS), системный сбой замедляет скорость работы диспетчеров. Сбой затронул систему, предоставляющую такую информацию, как тип самолета, маршрут и ожидаемое время перелета.



 

Теги: Аэропорт, авиарейсы, сбой, Франкфурт
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