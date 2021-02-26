Удар США в Сирии, «Аэрофлот» захотел менять даты полета. Главное за ночь

США сбросили семь бомб в Сирии; экс-глава «Суммы» ответила на обвинения в рейдерском захвате FESCO; «Аэрофлот» придумал тариф, где может менять дату для проданного билета; Farfetch стал партнером Bosco di Ciliegi — в обзоре РБК

США нанесли удар в Сирии по приказу Байдена

Вашингтон нанес авиаудар в Сирии по зданию, связанному с проиранским ополчением, которое поддерживает Дамаск, заявило Минобороны США. Удары были санкционированы президентом США Джо Байденом в ответ на нападения на военных США, а также чтобы предотвратить удары по контингенту США в будущем, говорится в заявлении ведомства.

«Операция является недвусмысленным сигналом: президент Байден будет действовать для защиты американского персонала и персонала коалиции», — говорится в заявлении ведомства.

Из всех вариантов военного ответа Байден выбрал «средний», при котором на КПП и другие цели американские истребители сбросили семь высокоточных бомб, пояснил журналистам представитель Минобороны Джон Кирби. По его словам, в результате ударов уничтожены несколько объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, которые использовали боевики.

Экс-глава «Суммы» ответила на обвинение в рейдерском захвате FESCO

Экс-глава группы «Сумма» Лейла Маммедзаде в интервью РБК назвала обвинения Зиявудина Магомедова в участии в рейдерском захвате транспортной группы FESCO, председателем совета директоров которой она была до конца ноября 2020 года, «странными и возмутительными».