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Удар США в Сирии, «Аэрофлот» захотел менять даты полета. Главное за ночь

США сбросили семь бомб в Сирии; экс-глава «Суммы» ответила на обвинения в рейдерском захвате FESCO; «Аэрофлот» придумал тариф, где может менять дату для проданного билета; Farfetch стал партнером Bosco di Ciliegi — в обзоре РБК

США нанесли удар в Сирии по приказу Байдена

Вашингтон нанес авиаудар в Сирии по зданию, связанному с проиранским ополчением, которое поддерживает Дамаск, заявило Минобороны США. Удары были санкционированы президентом США Джо Байденом в ответ на нападения на военных США, а также чтобы предотвратить удары по контингенту США в будущем, говорится в заявлении ведомства.

  • «Операция является недвусмысленным сигналом: президент Байден будет действовать для защиты американского персонала и персонала коалиции», — говорится в заявлении ведомства.
  • Из всех вариантов военного ответа Байден выбрал «средний», при котором на КПП и другие цели американские истребители сбросили семь высокоточных бомб, пояснил журналистам представитель Минобороны Джон Кирби. По его словам, в результате ударов уничтожены несколько объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте, которые использовали боевики.

Экс-глава «Суммы» ответила на обвинение в рейдерском захвате FESCO

Экс-глава группы «Сумма» Лейла Маммедзаде в интервью РБК назвала обвинения Зиявудина Магомедова в участии в рейдерском захвате транспортной группы FESCO, председателем совета директоров которой она была до конца ноября 2020 года, «странными и возмутительными».

  • По ее словам, никакой личной доверенности от Магомедова на право подписания бумаг от его имени у нее не было, и как-то участвовать в рейдерском захвате она не могла. «Осуществить рейдерский захват, не имея полномочий по распоряжению собственностью Зиявудина, не размыв его доли, и при наличии его родственника во главе акционерных холдинговых компаний, фактически невозможно», — сказала она.
  • Из интервью Маммедзаде можно также узнать, почему не состоялось годовое собрание акционеров FESCO, как транспортная группа оказалась на грани банкротства, а также для чего могли похищать президента FESCO во Владивостоке.

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«Аэрофлот» предложил разрешить ему менять дату поездки без согласия пассажира

«Аэрофлот» предложил ввести тариф, по которому перевозчик может самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета и класс обслуживания без учета мнения пассажира. Это предложение описано в письме, направленном авиакомпанией президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну 11 февраля, пишут «Ведомости».

  • Свое предложение «Аэрофлот» мотивировал тем, что это позволит снизить среднюю стоимость билетов на 2%, однако опрошенные газетой эксперты считают эту инициативу попыткой легализовать овербукинг — явление, когда авиакомпании продают билетов больше, чем кресел в самолете. Представитель «Аэрофлота» заявил газете, что компания уже отказалась от своего предложения, а в Минтрансе заявили, что предложение ввести «негарантированные» билеты в любом случае не будет рассматриваться до полноценного восстановления авиасообщения.
  • Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил РБК, что это предложение прорабатывалось в период пандемии как одна из инициатив, которая должна была дать пассажирам «больше уверенности в периоды массового изменения расписания, возможных изменений типов воздушных судов, неопределенности со сроками снятия ограничений». Сейчас, по его словам, такая инициатива не рассматривается.

Каким может быть размер компенсации за изменение условий поездки и в каких случаях ее не будут выплачивать — в материале РБК.

Владелец ГУМа стал партнером Farfetch в России

Одна из крупнейших в мире онлайн-платформ Farfetch заключила первое партнерство в России — с компанией Bosco di Ciliegi, которая управляет, в частности, ГУМом. Онлайн-платформа получит доступ к рознице одного из старейших российских люксовых ретейлеров, а российская компания нарастит динамику онлайн-продаж, рассчитывают партнеры.

  • Farfetch — онлайн-агрегатор, он не закупает товары, а служит площадкой для представления брендов. Магазины подключаются к платформе и торгуют самостоятельно, отдавая Farfetch только комиссию от продаж. Российским клиентам партнерство компании с владельцем ГУМа даст возможность получать ускоренную доставку с уже включенными в конечную стоимость товаров пошлинами.

За какими событиями следить

В субботу, 27 февраля, ожидается публикация послания американского инвестора Уоррена Баффета. Обращение главы Berkshire Hathaway — ежегодная традиция, обычно он делится взглядом на происходящие в мире и в США события. Советы инвесторам последний раз Баффет давал на собрании акционеров в мае 2020 года. С тех пор миллиардер хранил молчание, несмотря на множество влиявших на рынки событий.

Что определит ситуацию на биржах в пятницу, 26 февраля, и на какие активы стоит обращать внимание инвестору — в подборке РБК Инвестиции.

Автор
Наталья Демченко
США Сирия Джо Байден авиаудар ГУМ «Сумма» Fesco Зиявудин Магомедов «Аэрофлот» главные новости
Материалы по теме
Глава Пентагона раскрыл подробности нанесенного в Сирии авиаудара
Политика
Владелец ГУМа стал партнером Farfetch в России
Бизнес
«Аэрофлот» предложил менять условия перевозки без согласия пассажира
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