Владелец «Коктебеля», фигуранты «дела 23 января». Главные новости РБК
В Москве по уголовному делу задержали двоих участников протестов
Следственный комитет сообщил, что задержанных подозревают в насилии в отношении сотрудников полиции, следствие попросило суд отправить их под арест.
- По версии следствия, один из задержанных мужчин во время несогласованной протестной акции 23 января вблизи Пушкинской площади нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Второй задержанный во время акции в Пресненском районе столицы после требования сотрудника полиции остановить машину наехал на полицейского. Уголовное дело заведено по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).
- Количество задержанных на акциях 23 января по всей России выросло с ранее объявленных 3711 до 3893 человек, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо».
- Депутат Государственной думы, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Александр Хинштейн отозвал запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности силовика, ударившего женщину на несанкционированном митинге в Санкт-Петербурге. Он сказал, что решил так поступить после того, как «подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры».
У одного из старейших производителей вина в Крыму появился новый владелец
Новым владельцем завода марочных вин «Коктебель» стала структура, которая сейчас управляет предприятием. Активы завода были проданы чуть более чем за 110 млн руб.