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Владелец «Коктебеля», фигуранты «дела 23 января». Главные новости РБК

В Москве начались задержания по уголовным статьям после акции за Навального, винный завод «Коктебель» сменил владельца, умер Сергей Приходько, названы лучшие регионы России по темпам вакцинации; главные события — в обзоре РБК

В Москве по уголовному делу задержали двоих участников протестов

Следственный комитет сообщил, что задержанных подозревают в насилии в отношении сотрудников полиции, следствие попросило суд отправить их под арест.

  • По версии следствия, один из задержанных мужчин во время несогласованной протестной акции 23 января вблизи Пушкинской площади нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Второй задержанный во время акции в Пресненском районе столицы после требования сотрудника полиции остановить машину наехал на полицейского. Уголовное дело заведено по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).
  • Количество задержанных на акциях 23 января по всей России выросло с ранее объявленных 3711 до 3893 человек, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо».
  • Депутат Государственной думы, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Александр Хинштейн отозвал запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности силовика, ударившего женщину на несанкционированном митинге в Санкт-Петербурге. Он сказал, что решил так поступить после того, как «подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры».

У одного из старейших производителей вина в Крыму появился новый владелец

Новым владельцем завода марочных вин «Коктебель» стала структура, которая сейчас управляет предприятием. Активы завода были проданы чуть более чем за 110 млн руб.

  • На аукционе по продаже властями Крыма активов одного из старейших винодельческих предприятий полуострова — завода марочных вин «Коктебель» — победил его текущий арендатор, компания ООО «Завод марочных вин Коктебель». Победитель предложил за активы винодельческого объединения 110 178 094 руб.
  • Стартовая стоимость цехов, земельных участков и прочего имущества — чуть больше 100 млн руб. Шаг аукциона составлял 5 млн руб. В список имущества, выставленного на торги, входят 73 нежилых здания (производственные цеха, бытовки и другие объекты недвижимости), а также земельные участки в Щебетовке, Коктебеле, Курортном и Наниково.
  • Компанией-победителем владеют ООО «Гатчинский спиртовой завод» (99,8%) и Елена Якубчик (0,2%). Самим Гатчинским спиртовым заводом, который производит этиловый спирт для кондитерской и алкогольной промышленности, владеют Елена и Михаил Якубчик. Издание «Собеседник» называет Михаила Якубчика братом супруги директора Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина.

Умер бывший замглавы правительства Сергей Приходько

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По данным СМИ, Приходько страдал боковым амиотрофическим склерозом.

  • Бывший вице-премьер и экс-руководитель аппарата правительства России Сергей Приходько скончался в возрасте 64 лет.
  • Приходько — выпускник МГИМО, после окончания учебы работал в МИД СССР. Затем он в разные годы был помощником президента при Ельцине, Путине и Медведеве, заместителем главы администрации президента, начальником управления президента по внешней политике, главой аппарата правительства в ранге вице-премьера, первым заместителем главы аппарата правительства. В январе 2020 года Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.

Глава Минздрава назвал лучшие регионы по вакцинации населения от COVID-19

В лидерах прививочной кампании оказались Красноярский и Пермский края, Белгородская, Кировская, Курганская, Оренбургская и Волгоградская области, а также Калининград.

  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что за последние десять дней количество пунктов вакцинации от коронавируса в российских регионах увеличилось в два раза и составило 2711. Он добавил, что идет работа над организацией записи на вакцинацию через портал госуслуг. По словам министра, на этой неделе в регионы будет направлено еще около 2 млн доз вакцины.
  • Противораковый препарат плитидепсин оказался в 27,5 раза более эффективным средством против коронавируса SARS-CoV-2, чем ремдесивир, использующийся в некоторых странах. Об этом сообщила группа ученых из Нью-Йорка и Сан-Франциско. Плитидепсин более известен под торговой маркой «Аплидин».
Автор
Владислав Гордеев
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