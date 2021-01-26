Владелец «Коктебеля», фигуранты «дела 23 января». Главные новости РБК

В Москве начались задержания по уголовным статьям после акции за Навального, винный завод «Коктебель» сменил владельца, умер Сергей Приходько, названы лучшие регионы России по темпам вакцинации; главные события — в обзоре РБК

В Москве по уголовному делу задержали двоих участников протестов

Следственный комитет сообщил, что задержанных подозревают в насилии в отношении сотрудников полиции, следствие попросило суд отправить их под арест.

По версии следствия, один из задержанных мужчин во время несогласованной протестной акции 23 января вблизи Пушкинской площади нанес сотруднику полиции несколько ударов в область головы. Второй задержанный во время акции в Пресненском районе столицы после требования сотрудника полиции остановить машину наехал на полицейского. Уголовное дело заведено по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Количество задержанных на акциях 23 января по всей России выросло с ранее объявленных 3711 до 3893 человек, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо».

Депутат Государственной думы, заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Александр Хинштейн отозвал запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой привлечь к уголовной ответственности силовика, ударившего женщину на несанкционированном митинге в Санкт-Петербурге. Он сказал, что решил так поступить после того, как «подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры».

У одного из старейших производителей вина в Крыму появился новый владелец

Новым владельцем завода марочных вин «Коктебель» стала структура, которая сейчас управляет предприятием. Активы завода были проданы чуть более чем за 110 млн руб.