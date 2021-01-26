Рост расходов на оборону, полеты в еще четыре страны. Главные новости РБК

Железная дорога через Армению; Израиль запретил авиаперелеты, Россия — открыла в четыре страны; Байден не верит в импичмент Трампу; ВОЗ говорит о триллионных потерях для экономики; расходы на оборону в мире выросли — в обзоре РБК

Железная дорога через Армению

Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана встретятся 27 января в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе, узнал РБК. С российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с армянской — Мгер Григорян, с азербайджанской — Шахин Мустафаев.