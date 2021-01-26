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Рост расходов на оборону, полеты в еще четыре страны. Главные новости РБК

Железная дорога через Армению; Израиль запретил авиаперелеты, Россия — открыла в четыре страны; Байден не верит в импичмент Трампу; ВОЗ говорит о триллионных потерях для экономики; расходы на оборону в мире выросли — в обзоре РБК

Железная дорога через Армению

Вице-премьеры России, Армении и Азербайджана встретятся 27 января в Москве, чтобы обсудить строительство транспортных связей на Южном Кавказе, узнал РБК. С российской стороны в переговорах примет участие Алексей Оверчук, с армянской — Мгер Григорян, с азербайджанской — Шахин Мустафаев.

  • Вице-премьеры обсудят несколько возможных проектов. Среди них — строительство железной дороги через территорию Армении, которая свяжет Азербайджан с эксклавом Нахичевань, а также Армению и Россию.
  • Сейчас для связи с Нахичеванью у Азербайджана есть только авиасообщение, и Баку уже начал строительство участка железной дороги на своей территории. Помимо прочего, Азербайджан хотел бы добиться строительства там же автомобильного шоссе.
  • Армения взамен хочет получить железнодорожную связь с Россией. У стран нет прямого сообщения — раньше оно осуществлялось через Грузию, но после войны 2008 года прервалось. Кроме того, вице-премьеры обсудят предложение связать Армению и Иран по железной дороге через Нахичевань.

Россия возобновит перелеты с четырьмя странами, Израиль — запретил со всеми

Россия с 27 января возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами — с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Все эти страны пока закрыты для российских туристов, въезд в них разрешен лишь некоторым категориям иностранцев — обладателям вида на жительство, дипломатам и обладателям некоторых категорий виз.

  • Возобновлены будут рейсы из Москвы в Ханой, Дели и Доху, а также рейсы из столицы и Петербурга в Хельсинки. Доху и Хельсинки можно также использовать как транзитный хаб, Дели — нет.
  • В ночь на вторник, 26 января, в Израиле вступил в действие запрет на пассажирское авиасообщение с зарубежными странами. Международному аэропорту имени Бен-Гуриона запрещено принимать любые самолеты, кроме грузовых, пожарных и самолетов для срочной медицинской эвакуации. Разрешение на вылет из Израиля будут давать только тем, кому нужно срочное лечение, личное участие в судебном разбирательстве в качестве одной из сторон процесса, а также на похороны.
  • Решение об авиалокдауне было принято по инициативе премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Он объявил о том, что Израиль «герметично запечатает страну», чтобы предотвратить появление мутаций вируса и обеспечить быстрое продвижение нашей кампании вакцинации. Действие запрета продлится до конца января.
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Байден усомнился в успехе импичмента Трампу

Президент США Джо Байден считает, что процедура импичмента его предшественнику Дональду Трампу должна состояться, однако он сомневается в ее успехе. Сторонники импичмента в сенате не наберут достаточно голосов, чтобы признать президента виновным в подстрекательстве к восстанию, сказал он.

  • Члены палаты представителей уже передали в сенат резолюцию об импичменте. Однако чтобы верхняя палата объявила импичмент Трампу вслед за нижней, где у демократов большинство, резолюцию должны поддержать 67 сенаторов из 100, то есть две трети. Для этого демократам нужно заручиться поддержкой 17 республиканцев.
  • Сторонники импичмента считают, что, находясь на посту президента, Трамп позволял себе высказывания, которые подстрекали людей к штурму Капитолийского холма и здания конгресса и в итоге привели к беспорядкам. Слушания по делу об импичменте стартуют в сенате 8 февраля.
  • Выступая на пресс-конференции, Байден заявил, что США также могут одновременно обсуждать с Россией продление договора о ядерном оружии (СНВ-3) и поднимать проблемные вопросы, такие как арест оппозиционера Алексея Навального или хакерская атака, в результате которой пострадали сети Госдепа, Минторга, Минфина и других госучреждений. В США связывали атаку с российскими хакерами, однако Россия отвергла обвинения в причастности ко взлому.

Парламент США после штурма сторонниками Трампа. Фоторепортаж
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Триллионные потери из-за «вакцинного национализма»

«Вакцинный национализм» — то есть неравноправное распределение вакцин от коронавируса между странами — может стоить мировой экономике до $9,2 трлн, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гейбрейесус на брифинге.

  • Он сослался на результаты анализа Исследовательского фонда Международной торговой палаты. В нем говорится, что почти половина от этой суммы — $4,5 трлн — придется на самые обеспеченные страны. Так, США это явление может обойтись от $45 млрд до $1,3 трлн, Британии — от $8,5 млрд до $146 млрд, Германии — от $14 до $248 млрд.
  • «Национализм в отношении вакцин может служить краткосрочным политическим целям. Но в среднесрочных и долгосрочных экономических интересах каждой страны поддерживать справедливость при распределении вакцин», — подчеркнул Гебрейесус.

В год пандемии мировые расходы на оборону выросли

В 2020 году мировые расходы на оборону выросли до $1,93 трлн, подсчитали аналитики агентства Janes, занимающегося анализом открытых данных по оборонной тематике.

  • Годом ранее мировые расходы на оборону составили $1,8 трлн, таким образом, в 2020 году они выросли на 1,9%. Наибольший рост расходов продемонстрировали страны Европы — они были на 5,6% выше, чем годом ранее. Для сравнения — в 2010 году мировые расходы на оборону были на $180 млрд меньше, чем в в 2020-м.
  • В 2021 году рост расходов замедлится в целом по миру из-за последствий пандемии COVID-19. Однако сократятся расходы прежде всего в регионах, которые зависят от экспорта сырьевых товаров, и будут расти там, где ожидается экономический рост, например в странах Азии. Тем не менее, аналитики ожидают, что общий рост оборонных расходов упадет по итогам года до самого низкого уровня с 2013 года ($1,53 трлн).
  • Еще более выраженным эффект падения расходов на оборону в мире будет в 2022 году, когда правительства начнут ограничивать расходы. Одним из главных источников роста станут страны Азии. Если в 2010 году на страны в этом регионе приходилось 20% всех расходов, то к 2028 году их доля составит около 35%, предполагают эксперты Janes.
Автор
Наталья Демченко
пандемия ВОЗ Джо Байден Дональд Трамп Армения Азербайджан Израиль авиаперелеты оборонные расходы экономика главные новости ...
Материалы по теме
Мировые расходы на оборону в 2020-м выросли до $1,9 трлн
Политика
ВОЗ предупредила о триллионных потерях из-за «вакцинного национализма»
Общество
Переговорщики трех стран обсудят варианты железной дороги через Армению
Политика
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