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Общество ,  
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Полеты в шесть стран, новый порядок от Роскомнадзора. Главное за день

Еще шесть стран откроют с 1 апреля для полетов россиян, в систему для контроля персональных данных пустят через госуслуги, в Москве выросла заражаемость пожилых, Решетников поспорил с решением ЦБ; основные события — в обзоре РБК

Россия решила возобновить полеты в шесть стран

Власти России решили с 1 апреля возобновить регулярные перелеты в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку. Авиасообщение будет возобновлено на взаимной основе. Кроме того, власти разрешили увеличить частоту полетов по многим открытым ранее направлениям.

  • Одновременно аэропорты 13 городов России откроются для международных рейсов. С 1 апреля вылететь за границу можно будет из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Роскомнадзор предложил сменить систему предоставления данных для соцсетей

Для регистрации в Единой информационной системе (ЕИС) пользователю не нужно будет предоставлять паспортные и другие данные, решили в Роскомнадзоре. Для этого будет достаточно зарегистрироваться через портал госуслуг. Регистрация в ЕИС нужна для выдачи пользователем разрешений на использование его персональных данных, поскольку это согласие требуется по закону.

  • Использование системы является добровольным и не является обязательным для регистрации в соцсетях или мессенджерах, отметили в ведомстве. Использование ЕИС — один из вариантов идентификации пользователя наряду с собственными системами операторов соцсетей.

Роскомнадзор предложил запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

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Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых москвичей

В целом ситуация с заражаемостью COVID-19 в Москве, по словам мэра Сергея Собянина, остается «стабильной», что объясняется продолжающейся вакцинацией и «высокой иммунизацией населения».

  • «Мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций мы видим, что больше пожилых стало», — сказал мэр. С 8 марта в Москве перестал действовать введенный из-за коронавируса режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. С этого же дня разблокированы социальные карты пенсионеров, по которым те могут совершать поездки в общественном транспорте.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Глава Минэкономразвития увидел риски в повышении ставки ЦБ

Обратной стороной решения Банка России повысить ключевую ставку является риск сокращения кредитования и инвестиций, считает министр экономики Максим Решетников. Он поспорил с аргументацией ЦБ, который в марте впервые с конца 2018 года повысил ключевую ставку с 4,25 до 4,5%. По словам Решетникова, ставка ЦБ не должна быть единственным инструментом в борьбе с инфляцией, импортируемой с мировых продовольственных рынков.

  • «Мы понимаем основания, которые были в основе этого решения. В то же время мы понимаем, что [нельзя] исключительно одной ставкой бороться с инфляцией, которая носит немонетарный характер, а мы с вами много говорим о том, что это инфляция, которая по большому счету импортирована с мировых продовольственных рынков… Но если мы пойдем по такому пути, то ценой будет сокращение инвестиционного кредитования в экономике, инвестиций и не только инвестиций», — сказал Решетников.

Два заместителя главы ФСИН уйдут в отставку

По данным источников РБК, рапорты об отставке написали несколько генералов, которые работали еще с прежним руководителем ФСИН Геннадием Корниенко.

  • Свои посты в ближайшее время покинут первый заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый и начальник Главного оперативного управления ФСИН Евгений Гнедов, сообщили источники. Оба генерала уже написали заявления об уходе.
Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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