Полеты в шесть стран, новый порядок от Роскомнадзора. Главное за день

Еще шесть стран откроют с 1 апреля для полетов россиян, в систему для контроля персональных данных пустят через госуслуги, в Москве выросла заражаемость пожилых, Решетников поспорил с решением ЦБ; основные события — в обзоре РБК

Россия решила возобновить полеты в шесть стран

Власти России решили с 1 апреля возобновить регулярные перелеты в Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку. Авиасообщение будет возобновлено на взаимной основе. Кроме того, власти разрешили увеличить частоту полетов по многим открытым ранее направлениям.

Одновременно аэропорты 13 городов России откроются для международных рейсов. С 1 апреля вылететь за границу можно будет из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Роскомнадзор предложил сменить систему предоставления данных для соцсетей

Для регистрации в Единой информационной системе (ЕИС) пользователю не нужно будет предоставлять паспортные и другие данные, решили в Роскомнадзоре. Для этого будет достаточно зарегистрироваться через портал госуслуг. Регистрация в ЕИС нужна для выдачи пользователем разрешений на использование его персональных данных, поскольку это согласие требуется по закону.