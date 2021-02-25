Основные проблемы бизнеса, последствия COVID у детей. Главное за ночь

Каждый десятый бизнес в России рискует закрыться, инвестиции в фондовый рынок удвоились, мэрия Москвы разработала мессенджер, большинство переболевших COVID детей столкнулись с симптомами и после выздоровления — в обзоре РБК

Каждый десятый бизнес в России рискует закрыться

В 2021 году российский малый и средний бизнес столкнулся с теми же проблемами, что и на пике пандемии, следует из февральского опроса компаний, организованного аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Это падение спроса, снижение выручки и снижение зарплаты сотрудников.