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Основные проблемы бизнеса, последствия COVID у детей. Главное за ночь

Каждый десятый бизнес в России рискует закрыться, инвестиции в фондовый рынок удвоились, мэрия Москвы разработала мессенджер, большинство переболевших COVID детей столкнулись с симптомами и после выздоровления — в обзоре РБК

Каждый десятый бизнес в России рискует закрыться

В 2021 году российский малый и средний бизнес столкнулся с теми же проблемами, что и на пике пандемии, следует из февральского опроса компаний, организованного аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Это падение спроса, снижение выручки и снижение зарплаты сотрудников.

  • Примерно каждая десятая российская компания готовится к закрытию. Главной проблемой для бизнеса остается слабый спрос: у 60% компаний он не вернулся к докарантинному уровню.

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  • Во время кризиса около четверти опрошенных компаний не пытались получить господдержку, а почти треть бизнесменов пытались, но не смогли. Сейчас бизнес ждет от государства прежде всего снижения налогов или налоговой реструктуризации. 46,8% опрошенных считают, что лучшая мера — не закрывать бизнес на карантин.

Россияне понесли деньги на биржу

Вложения россиян в активы на фондовом рынке в 2020 году достигли 6 трлн руб., следует из данных Национальной ассоциации участников фондового рынка. Для сравнения: в 2019 году ранее вложения частных лиц на фондовом рынке оценивались в 3,2 трлн руб.

  • Основную часть средств россияне держат на брокерских счетах — 5 трлн руб., в том числе на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) — 270 млрд руб. Это на 85 и 80% больше, чем годом ранее. Общая сумма инвестиций на ИИС по итогам года достигла 375 млрд руб. против 220 млрд руб. в 2019 году.
  • Вложения россиян в фондовые рынки росли на фоне снижения доходности депозитов из-за понижения ключевой ставки ЦБ. Больше всего россиян в минувшем году интересовала возможность вложиться в иностранные акции: к концу года инвестиции в них выросли до 13,3% от всех инвестированных средств против 3,5% годом ранее.
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Мэрия Москвы разработала свой защищенный мессенджер

Структура мэрии Москвы разработала собственный защищенный мессенджер — сервис TDM Messenge, обнаружил РБК. Его главная задача — обеспечить безопасную коммуникацию между чиновниками, так как обычные сервисы редко отвечают требованиям госструктур. В мэрии комментировать разработку приложения не стали, отметив лишь, что ведомство «системно тестирует новые решения».

  • TDM Messenger является «полноценной заменой Telegram и Skype», который обеспечивает общение в «рабочих пространствах», каналах и чатах, говорится на сайте разработчика. Приложение имеет базовый функционал мессенджеров — обмен фото и видео, личные и групповые звонки, а также позволяет шифровать данные. В самой компании на запрос РБК о мессенджере не ответили, однако после него приложение исчезло из Play Market.

О том, какие аналоги есть у этого приложения и какие перспективы есть у новинки, читайте в материале РБК.

Более половины переболевших COVID детей сохранили симптомы на месяцы

Больше половины детей, переболевших COVID-19, жаловались на сохранение симптомов болезни в течение нескольких месяцев, говорится в препринте исследования, проведенном учеными из Италии, России и Великобритании.

  • Чаще всего дети после выздоровления жаловались на бессонницу (18,6% случаев), признаки респираторного заболевания, включая боль и стеснение в груди (14,7%), заложенность носа (12,4%). Дети также сталкивались с усталостью, мышечными и суставными болями, потерей концентрации. Через четыре месяца после выздоровления хотя бы один из симптомов болезни выявляли у более 58% переболевших детей, у 35% — один или два симптома, у 22% — три и более.

За какими событиями следить сегодня:

  • Мосгорсуд рассмотрит апелляции на домашний арест задержанных за нарушение санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акций — юриста Любови Соболь и главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой.
  • В Брюсселе пройдет видеоконференция глав государств и правительств ЕС, главная тема — координация борьбы с коронавирусом.
  • Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит апелляцию чемпиона Европы 2010 года в прыжках в высоту россиянина Александра Шустова на решение о его дисквалификации.
  • На бирже вчера падали акции «Норникеля» и TCS Group — головной компании Тинькофф Банка, а стоимость барреля нефти Brent поднялась выше $67, чего не было с января 2020 года. За какими событиями следить на бирже сегодня — читайте в подборке РБК Инвестиции.
Автор
Наталья Демченко
инвестиции бизнес выручка спрос фондовый рынок дети коронавирус COVID-19 симптомы мессенджер мэрия Москвы главные новости ...
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Инвестиции населения на фондовом рынке за год почти удвоились
Финансы
Более половины переболевших COVID детей сохранили симптомы на месяцы
Общество
Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году
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