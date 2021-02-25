Основные проблемы бизнеса, последствия COVID у детей. Главное за ночь

Россияне понесли деньги на биржу
Вложения россиян в активы на фондовом рынке в 2020 году достигли 6 трлн руб., следует из данных Национальной ассоциации участников фондового рынка. Для сравнения: в 2019 году ранее вложения частных лиц на фондовом рынке оценивались в 3,2 трлн руб.
- Основную часть средств россияне держат на брокерских счетах — 5 трлн руб., в том числе на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) — 270 млрд руб. Это на 85 и 80% больше, чем годом ранее. Общая сумма инвестиций на ИИС по итогам года достигла 375 млрд руб. против 220 млрд руб. в 2019 году.
- Вложения россиян в фондовые рынки росли на фоне снижения доходности депозитов из-за понижения ключевой ставки ЦБ. Больше всего россиян в минувшем году интересовала возможность вложиться в иностранные акции: к концу года инвестиции в них выросли до 13,3% от всех инвестированных средств против 3,5% годом ранее.
Мэрия Москвы разработала свой защищенный мессенджер
Структура мэрии Москвы разработала собственный защищенный мессенджер — сервис TDM Messenge, обнаружил РБК. Его главная задача — обеспечить безопасную коммуникацию между чиновниками, так как обычные сервисы редко отвечают требованиям госструктур. В мэрии комментировать разработку приложения не стали, отметив лишь, что ведомство «системно тестирует новые решения».
- TDM Messenger является «полноценной заменой Telegram и Skype», который обеспечивает общение в «рабочих пространствах», каналах и чатах, говорится на сайте разработчика. Приложение имеет базовый функционал мессенджеров — обмен фото и видео, личные и групповые звонки, а также позволяет шифровать данные. В самой компании на запрос РБК о мессенджере не ответили, однако после него приложение исчезло из Play Market.
О том, какие аналоги есть у этого приложения и какие перспективы есть у новинки, читайте в материале РБК.
Более половины переболевших COVID детей сохранили симптомы на месяцы
Больше половины детей, переболевших COVID-19, жаловались на сохранение симптомов болезни в течение нескольких месяцев, говорится в препринте исследования, проведенном учеными из Италии, России и Великобритании.
- Чаще всего дети после выздоровления жаловались на бессонницу (18,6% случаев), признаки респираторного заболевания, включая боль и стеснение в груди (14,7%), заложенность носа (12,4%). Дети также сталкивались с усталостью, мышечными и суставными болями, потерей концентрации. Через четыре месяца после выздоровления хотя бы один из симптомов болезни выявляли у более 58% переболевших детей, у 35% — один или два симптома, у 22% — три и более.
За какими событиями следить сегодня:
- Мосгорсуд рассмотрит апелляции на домашний арест задержанных за нарушение санитарно-эпидемических норм во время несогласованной акций — юриста Любови Соболь и главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой.
- В Брюсселе пройдет видеоконференция глав государств и правительств ЕС, главная тема — координация борьбы с коронавирусом.
- Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне рассмотрит апелляцию чемпиона Европы 2010 года в прыжках в высоту россиянина Александра Шустова на решение о его дисквалификации.
- На бирже вчера падали акции «Норникеля» и TCS Group — головной компании Тинькофф Банка, а стоимость барреля нефти Brent поднялась выше $67, чего не было с января 2020 года. За какими событиями следить на бирже сегодня — читайте в подборке РБК Инвестиции.