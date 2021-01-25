Спор о дефиците продуктов, ответ Путина о «дворце». Главные новости РБК

Одним из результатов несанкционированных митингов 23 января стали уголовные дела, Путин лично ответил на вопрос о дворце в Геленджике, Счетная палата и Минсельхоз поспорили о дефиците продуктов; основные события — в обзоре РБК

После митингов в поддержку Навального завели уголовные дела

В числе прочих — дело о нарушении санитарных норм в Москве. Кроме того, уголовные дела по разным статьям возбуждены в других городах, где прошли акции 23 января.

В столичном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что на митинг вышли по меньшей мере 19 зараженных коронавирусом. Их удалось отследить через приложение «Социальный мониторинг». «В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — заявляли в штабе.

Также в Москве суды арестовали 30 человек и выписали 64 штрафа. К 25 января в столице завели 448 административных дел.

В Петербурге Следственный комитет возбудил дела об избиении двух полицейских, а МВД возбудило уголовное дело по факту препятствования движению в центре города. Подобное уголовное дело заведено и в Москве — за создание помех дорожному движению. Следственный комитет сообщил, что возбудил четыре уголовных дела по статье о применении насилия к представителю власти. Кроме того, в столице уголовные дела заведены по статьям об умышленном уничтожении или повреждении, о хулиганстве и нарушении санитарных норм.

Уголовные дела против участников митингов заведены также во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани и в других городах.

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