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Спор о дефиците продуктов, ответ Путина о «дворце». Главные новости РБК

Одним из результатов несанкционированных митингов 23 января стали уголовные дела, Путин лично ответил на вопрос о дворце в Геленджике, Счетная палата и Минсельхоз поспорили о дефиците продуктов; основные события — в обзоре РБК

После митингов в поддержку Навального завели уголовные дела

В числе прочих — дело о нарушении санитарных норм в Москве. Кроме того, уголовные дела по разным статьям возбуждены в других городах, где прошли акции 23 января.

  • В столичном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что на митинг вышли по меньшей мере 19 зараженных коронавирусом. Их удалось отследить через приложение «Социальный мониторинг». «В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — заявляли в штабе.
  • Также в Москве суды арестовали 30 человек и выписали 64 штрафа. К 25 января в столице завели 448 административных дел.
  • В Петербурге Следственный комитет возбудил дела об избиении двух полицейских, а МВД возбудило уголовное дело по факту препятствования движению в центре города. Подобное уголовное дело заведено и в Москве — за создание помех дорожному движению. Следственный комитет сообщил, что возбудил четыре уголовных дела по статье о применении насилия к представителю власти. Кроме того, в столице уголовные дела заведены по статьям об умышленном уничтожении или повреждении, о хулиганстве и нарушении санитарных норм.
  • Уголовные дела против участников митингов заведены также во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани и в других городах.

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Путин ответил на вопрос студента о «дворце» в Геленджике

По словам президента Владимира Путина, дворец в Геленджике, о котором идет речь в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом), не принадлежит ни ему самому, ни кому-либо из его близких родственников.

  • «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — ответил Путин.
  • Президент отметил, что сам он выпущенный ФБК Алексея Навального фильм не смотрел, так как у него нет на это свободного времени. Однако, по словам Путина, он «листал видеоподборки», подготовленные помощниками. Всеми этими материалами, по словам Путина, авторы «решили промыть мозги гражданам», не предоставив никаких доказательств.
  • «Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудь попридумывали бы еще», — завершил ответ на вопрос президент.
  • Расследование ФБК было опубликовано 19 января, за шесть дней ролик набрал на YouTube 87,2 млн просмотров.
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Счетная палата увидела риск дефицита продуктов из-за регулирования цен

Аудиторы допустили, что производители, возможно, будут специально задерживать товары на складах, дожидаясь отмены ограничений. В Счетной палате полагают, что производителям невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам.

  • В ведомстве согласились с тем, что административное ограничение роста цен на продукты питания направлено на поддержку групп населения с низким доходом. «В то же время такой шаг несет в себе системные риски. Это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», — говорится в публикации.
  • В Минсельхозе заверили, что ситуация стабильна и дефицита каких-либо продуктов не ожидается. В Минпромторге также не ожидают дефицита и указывают, что у торговых сетей есть запасы.
  • На последней полной неделе 2020 года (с 21 по 27 декабря) средняя цена 1 кг сахара в российских магазинах составила 50,23 руб., а 1 л подсолнечного масла — 114,96 руб., сообщил Росстат. Однако в соглашении с правительством зафиксированы другие цифры: в рознице цена 1 кг сахарного песка не должна превышать 46 руб., 1 л подсолнечного масла — 110 руб. Разница возникла из-за методологии Росстата и большого числа несетевых магазинов, которые учитывало ведомство.

Как эксперты объяснили сообщения о смертях от вакцины Pfizer

Норвегия и Германия отчитались о смертях среди получивших прививки от коронавируса пожилых людей, минздравы других стран также сообщили о побочных эффектах. Эксперты оценили, действительно ли вакцина Pfizer опасна.

  • По одной из версий, большое количество побочных эффектов и осложнений, возникающих от применения вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer — BioNTech, может быть связано с типом вакцины или с тем, что ее применяют для вакцинации наиболее уязвимых групп населения, больных пожилых людей.
  • Опрошенные РБК эксперты решили, что пока нельзя сделать вывод о том, что сообщения о смертях среди получивших вакцину в странах ЕС напрямую связаны с этой прививкой.
  • На фоне сообщений об отрицательных реакциях на западные вакцины в ходе массовых прививок в инструкцию к российскому препарату «Спутник V» внесли новые рекомендации о том, что укол может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и со злокачественными новообразованиями. Помимо этого инструкция дополнена особым указанием о пациентах, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом. Согласно документу, у них может не развиться достаточный иммунный ответ.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Владислав Гордеев
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