Спор о дефиците продуктов, ответ Путина о «дворце». Главные новости РБК
Одним из результатов несанкционированных митингов 23 января стали уголовные дела, Путин лично ответил на вопрос о дворце в Геленджике, Счетная палата и Минсельхоз поспорили о дефиците продуктов; основные события — в обзоре РБК
После митингов в поддержку Навального завели уголовные дела
В числе прочих — дело о нарушении санитарных норм в Москве. Кроме того, уголовные дела по разным статьям возбуждены в других городах, где прошли акции 23 января.
В столичном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что на митинг вышли по меньшей мере 19 зараженных коронавирусом. Их удалось отследить через приложение «Социальный мониторинг». «В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — заявляли в штабе.
Также в Москве суды арестовали 30 человек и выписали 64 штрафа. К 25 января в столице завели 448 административных дел.
В Петербурге Следственный комитет возбудил дела об избиении двух полицейских, а МВД возбудило уголовное дело по факту препятствования движению в центре города. Подобное уголовное дело заведено и в Москве — за создание помех дорожному движению. Следственный комитет сообщил, что возбудил четыре уголовных дела по статье о применении насилия к представителю власти. Кроме того, в столице уголовные дела заведены по статьям об умышленном уничтожении или повреждении, о хулиганстве и нарушении санитарных норм.
Уголовные дела против участников митингов заведены также во Владивостоке, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Казани и в других городах.
Путин ответил на вопрос студента о «дворце» в Геленджике
По словам президента Владимира Путина, дворец в Геленджике, о котором идет речь в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом), не принадлежит ни ему самому, ни кому-либо из его близких родственников.
«Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — ответил Путин.
Президент отметил, что сам он выпущенный ФБК Алексея Навального фильм не смотрел, так как у него нет на это свободного времени. Однако, по словам Путина, он «листал видеоподборки», подготовленные помощниками. Всеми этими материалами, по словам Путина, авторы «решили промыть мозги гражданам», не предоставив никаких доказательств.
«Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки». Ну хоть чего-нибудь попридумывали бы еще», — завершил ответ на вопрос президент.
Расследование ФБК было опубликовано 19 января, за шесть дней ролик набрал на YouTube 87,2 млн просмотров.
Счетная палата увидела риск дефицита продуктов из-за регулирования цен
Аудиторы допустили, что производители, возможно, будут специально задерживать товары на складах, дожидаясь отмены ограничений. В Счетной палате полагают, что производителям невыгодно продавать свою продукцию по установленным ценам.
В ведомстве согласились с тем, что административное ограничение роста цен на продукты питания направлено на поддержку групп населения с низким доходом. «В то же время такой шаг несет в себе системные риски. Это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения», — говорится в публикации.
В Минсельхозе заверили, что ситуация стабильна и дефицита каких-либо продуктов не ожидается. В Минпромторге также не ожидают дефицита и указывают, что у торговых сетей есть запасы.
На последней полной неделе 2020 года (с 21 по 27 декабря) средняя цена 1 кг сахара в российских магазинах составила 50,23 руб., а 1 л подсолнечного масла — 114,96 руб., сообщил Росстат. Однако в соглашении с правительством зафиксированы другие цифры: в рознице цена 1 кг сахарного песка не должна превышать 46 руб., 1 л подсолнечного масла — 110 руб. Разница возникла из-за методологии Росстата и большого числа несетевых магазинов, которые учитывало ведомство.
Как эксперты объяснили сообщения о смертях от вакцины Pfizer
Норвегия и Германия отчитались о смертях среди получивших прививки от коронавируса пожилых людей, минздравы других стран также сообщили о побочных эффектах. Эксперты оценили, действительно ли вакцина Pfizer опасна.
По одной из версий, большое количество побочных эффектов и осложнений, возникающих от применения вакцины от коронавирусной инфекции Pfizer — BioNTech, может быть связано с типом вакцины или с тем, что ее применяют для вакцинации наиболее уязвимых групп населения, больных пожилых людей.
Опрошенные РБК эксперты решили, что пока нельзя сделать вывод о том, что сообщения о смертях среди получивших вакцину в странах ЕС напрямую связаны с этой прививкой.
На фоне сообщений об отрицательных реакциях на западные вакцины в ходе массовых прививок в инструкцию к российскому препарату «Спутник V» внесли новые рекомендации о том, что укол может представлять риск для пациентов с аутоиммунными заболеваниями и со злокачественными новообразованиями. Помимо этого инструкция дополнена особым указанием о пациентах, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом. Согласно документу, у них может не развиться достаточный иммунный ответ.
Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом