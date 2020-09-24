Возвращение удаленки, «Сбер» бросает вызов «Яндексу». Главные новости РБК

Первые признаки второй волны COVID, сотрудников компаний возвращают на удаленку, «Сбер» конкурирует с «Яндексом», российским биатлонисткам не вернули медаль Сочи, арест квартиры Навального; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Москве и Петербурге признаки второй волны COVID

За последние сутки в Москве впервые с июня выявили более 1 тыс. заразившихся коронавирусом. В столичном оперштабе призвали москвичей сократить количество контактов и носить маски в транспорте. А в Санкт-Петербурге опять у больниц появились очереди из машин скорой помощи.

За последнюю неделю ежедневное число госпитализаций в Москве выросло примерно на 30%. В столице создан и готов к полноценному развертыванию «значительный резерв коечного фонда», заявили в оперштабе.

В Москве из-за нарушения предписаний по борьбе с инфекцией закрыли 43 магазина, в том числе сетей «Перекресток» и «Магнолия».

В Петербурге около Покровской больницы выстроилась очередь из машин скорой помощи.Власти города объяснили это тем, что пациентов принимают по одному через смотровые. Руководство Минздрава начало в городе аудит готовности к новому эпидемиологическому сезону.