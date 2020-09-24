Возвращение удаленки, «Сбер» бросает вызов «Яндексу». Главные новости РБК

Российские компании возвращаются на удаленку
Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку, назвав ее «одним из наиболее эффективных инструментов противодействия» COVID-19.
- После того как уровень заболеваемости снизился, многие организации вернули своих сотрудников в офисы. Однако, как следует из писем Собянина, ситуация требует переосмыслить это решение.
- Из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом, крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group решил с 22 сентября вернуть большинство сотрудников столичного офиса на удаленку. Продлили режим дистанционный работы и в «Почте России».
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«Сбер» бросит вызов проектам «Яндекса» и «Тинькофф»
«Сбербанк» объявил о ребрендинге и провел презентацию новых продуктов и сервисов. Компания расширит функционал своих отделений, запустит виртуальных помощников, откажется от слова «банк» в названии. На презентации Герман Греф показал новый логотип и слоган Сбербанка.
- Новым брендом Сбербанка стал «Сбер» — под ним объединились услуги экосистемы. Помимо слогана «Сбербанк. Всегда рядом» появится еще один — «Сбер. Для жизни». В офисах банка появятся пункты выдачи посылок, «Сбер» запускает семейство виртуальных ассистентов «Сбер», «Афину» и «Джой», курьерскую доставку в Москве и Петербурге. Также представлены новый банкомат с функцией распознавания лица и голосовым управлением, образовательная платформа для школ «СберКласс» и другие проекты.
- Конференция Сбербанка прошла через два дня после того как «Яндекс» и головная компания TCS Group сообщили о будущей сделке по продаже Тинькофф Банка «Яндексу».
- Комментируя презентацию Сбербанка, Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка, написал в Instagram, что Герману Грефу «тесно в рамках госбанка» и его «нужно, конечно, делать премьер-министром». Однако потом ему позвонил Греф и попросил «убрать про премьер-министра». Тиньков заявил, что не хотел обидеть Михаила Мишустина, а Грефу потом придумает «другую должность».
России не вернули серебряную медаль после Сочи-2014
Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову по делу о нарушении антидопинговых правил. Но апелляцию их партнерши по команде Ольги Зайцевой удовлетворили лишь частично.
- С Ольги Зайцевой сняли пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх. Сама Зайцева объявила о завершении карьеры еще в 2015 году. В итоге серебряную медаль в биатлонной эстафете, завоеванную женской сборной на Олимпиаде 2014 года в Сочи, России не вернут.
- Вилухиной вернут серебряную медаль, завоеванную в одиночной спринтерской гонке на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
- В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Зайцеву, Вилухину и Романову за нарушение антидопинговых правил и лишил их медалей, завоеванных в Сочи на биатлонной эстафете. Обвинения в адрес биатлонисток были основаны на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
У Навального арестовали квартиру
Запрет на регистрационные действия с квартирой был наложен в августе, когда Навальный находился в коме в берлинской клинике «Шарите».
- Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что это связано с иском компании «Московский школьник», долг которой позже выкупил бизнесмен Евгений Пригожин.
- 27 августа приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий с его долей в квартире в Марьино, теперь ее нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же, по словам Ярмыш, были арестованы и счета Алексея.
- В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы решил взыскать с ФБК, а также с Навального и Любови Соболь 88 млн руб. в связи с публикациями об антисанитарии в компаниях, поставляющих продукты в школы.