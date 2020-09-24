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Возвращение удаленки, «Сбер» бросает вызов «Яндексу». Главные новости РБК

Первые признаки второй волны COVID, сотрудников компаний возвращают на удаленку, «Сбер» конкурирует с «Яндексом», российским биатлонисткам не вернули медаль Сочи, арест квартиры Навального; главные новости — в обзоре РБК
Фото:Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Москве и Петербурге признаки второй волны COVID

За последние сутки в Москве впервые с июня выявили более  1 тыс. заразившихся коронавирусом. В столичном оперштабе призвали москвичей сократить количество контактов и носить маски в транспорте. А в Санкт-Петербурге опять у больниц появились очереди из машин скорой помощи.

  • За последнюю неделю ежедневное число госпитализаций в Москве  выросло примерно на 30%. В столице создан и готов к полноценному развертыванию «значительный резерв коечного фонда», заявили в оперштабе.
  • В Москве из-за нарушения предписаний по борьбе с инфекцией закрыли 43 магазина, в том числе сетей «Перекресток» и «Магнолия».
  • В Петербурге около Покровской больницы выстроилась очередь из машин скорой помощи.Власти города объяснили это тем, что пациентов принимают по одному через смотровые. Руководство Минздрава начало в городе аудит готовности к новому эпидемиологическому сезону.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Российские компании возвращаются на удаленку

Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку, назвав ее «одним из наиболее эффективных инструментов противодействия» COVID-19.

  • После того как уровень заболеваемости снизился, многие организации вернули своих сотрудников в офисы. Однако, как следует из писем Собянина, ситуация требует переосмыслить это решение.
  • Из-за увеличения числа заразившихся коронавирусом, крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group решил с 22 сентября вернуть большинство сотрудников столичного офиса на удаленку. Продлили режим дистанционный работы и в «Почте России».
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«Сбер» бросит вызов проектам «Яндекса» и «Тинькофф»

«Сбербанк» объявил о ребрендинге и провел презентацию новых продуктов и сервисов. Компания расширит функционал своих отделений, запустит виртуальных помощников, откажется от слова «банк» в названии. На презентации Герман Греф показал новый логотип и слоган Сбербанка.

  • Новым брендом Сбербанка стал «Сбер» — под ним объединились услуги экосистемы. Помимо слогана «Сбербанк. Всегда рядом» появится еще один — «Сбер. Для жизни». В офисах банка появятся пункты выдачи посылок, «Сбер» запускает семейство виртуальных ассистентов «Сбер», «Афину» и «Джой», курьерскую доставку в Москве и Петербурге. Также представлены новый банкомат с функцией распознавания лица и голосовым управлением, образовательная платформа для школ «СберКласс» и другие проекты.
  • Конференция Сбербанка прошла через два дня после того как «Яндекс» и головная компания TCS Group сообщили о будущей сделке по продаже Тинькофф Банка «Яндексу». 
  • Комментируя презентацию Сбербанка, Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка, написал в Instagram, что Герману Грефу «тесно в рамках госбанка» и его «нужно, конечно, делать премьер-министром». Однако потом ему позвонил Греф и попросил «убрать про премьер-министра». Тиньков заявил, что не хотел обидеть Михаила Мишустина, а Грефу потом придумает «другую должность».

SberBox и «СберКласс»: что показал на презентации Сбербанк. Фоторепортаж
Фотогалерея 

России не вернули серебряную медаль после Сочи-2014

Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову по делу о нарушении антидопинговых правил. Но  апелляцию их партнерши по команде Ольги Зайцевой удовлетворили лишь частично.

  • С Ольги Зайцевой сняли пожизненный запрет на участие в Олимпийских играх. Сама Зайцева объявила о завершении карьеры еще в 2015 году. В итоге серебряную медаль в биатлонной эстафете, завоеванную женской сборной на Олимпиаде 2014 года в Сочи, России не вернут.
  • Вилухиной вернут серебряную медаль, завоеванную в одиночной спринтерской гонке на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
  • В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Зайцеву, Вилухину и Романову за нарушение антидопинговых правил и лишил их медалей, завоеванных в Сочи на биатлонной эстафете. Обвинения в адрес биатлонисток были основаны на показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

У Навального арестовали квартиру

Запрет на регистрационные действия с квартирой был наложен в августе, когда Навальный находился в коме в берлинской клинике «Шарите».

  • Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что это связано с иском компании «Московский школьник», долг которой позже выкупил бизнесмен Евгений Пригожин.
  • 27 августа приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий с его долей в квартире в Марьино, теперь ее нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же, по словам Ярмыш, были арестованы и счета Алексея.
  • В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы решил взыскать с ФБК, а также с Навального и Любови Соболь 88 млн руб. в связи с публикациями об антисанитарии в компаниях, поставляющих продукты в школы.

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Автор
Сергей Саркисян
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