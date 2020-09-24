Аптеки без вакцины, Трамп пригрозил из-за выборов. Главные новости РБК

Почему возник дефицит популярных антигриппозных вакцин, Трамп не гарантирует мирной передачи власти, как в России хотят пересчитать МРОТ, нужна ли система оспаривания платежей в СБП; главные новости — в обзоре РБК

Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин

Коммерческий медицинский сектор и аптеки до конца октября остались без одной из самых популярных отечественных линеек вакцин от гриппа — «Ультрикс». Мощности ее производителя сейчас загружены под государственный заказ.

Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс» и, в частности, четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри», рассказали РБК представители крупнейших страховщиков и частных клиник.

Проблема с наличием вакцин «Ультрикс» обусловлена возросшими поставками в государственные лечебно-профилактические учреждения для вакцинации населения в рамках ОМС, считают эксперты. В пресс-службе компании «Форт», производителя вакцины, подтверждают, что большая часть произведенных вакцин линейки «Ультрикс» ориентирована на обеспечение потребности программы всеобщей бесплатной иммунизации населения.

При этом в начале осени представители сразу нескольких частных клиник сообщали РБК, что ожидают «Ультрикс» в середине сентября. Теперь, по мнению собеседников РБК, эту вакцину стоит ждать не раньше конца октября.

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Отвечая на прямой вопрос о передаче власти в случае проигрыша на выборах, американский президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, «никакой передачи не будет, будет продолжение» его правления.