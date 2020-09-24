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Аптеки без вакцины, Трамп пригрозил из-за выборов. Главные новости РБК

Почему возник дефицит популярных антигриппозных вакцин, Трамп не гарантирует мирной передачи власти, как в России хотят пересчитать МРОТ, нужна ли система оспаривания платежей в СБП; главные новости — в обзоре РБК

Частные клиники и аптеки остались без одной из самых популярных вакцин

Коммерческий медицинский сектор и аптеки до конца октября остались без одной из самых популярных отечественных линеек вакцин от гриппа — «Ультрикс». Мощности ее производителя сейчас загружены под государственный заказ.

  • Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут предоставить россиянам услугу вакцинации одной из самых популярных линеек антигриппозных вакцин — «Ультрикс» и, в частности, четырехвалентной вакциной «Ультрикс Квадри», рассказали РБК представители крупнейших страховщиков и частных клиник.
  • Проблема с наличием вакцин «Ультрикс» обусловлена возросшими поставками в государственные лечебно-профилактические учреждения для вакцинации населения в рамках ОМС, считают эксперты. В пресс-службе компании «Форт», производителя вакцины, подтверждают, что большая часть произведенных вакцин линейки «Ультрикс» ориентирована на обеспечение потребности программы всеобщей бесплатной иммунизации населения.
  • При этом в начале осени представители сразу нескольких частных клиник сообщали РБК, что ожидают «Ультрикс» в середине сентября. Теперь, по мнению собеседников РБК, эту вакцину стоит ждать не раньше конца октября.

Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в США

Отвечая на прямой вопрос о передаче власти в случае проигрыша на выборах, американский президент Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, «никакой передачи не будет, будет продолжение» его правления.

  • Трамп напомнил, что «очень сильно» недоволен голосованием по почте, которое назвал «катастрофой». Трамп считает, что итоги выборов в таком случае будут сфальсифицированы;
  • президент призвал демократов отказаться от голосования по почте, и тогда «все будет очень мирно». Трамп заявил, что в противном случае передачи власти не будет, «будет продолжение»;
  • Трамп ранее говорил, что его соперник одержит победу на выборах только в том случае, если голосование будет сфальсифицировано, отмечает CNN. Он также предположил, что результаты, скорее всего, будут оспорены в Верховном суде.

СМИ узнали о планах Минтруда изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума

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Министерство предложило рассчитывать прожиточный минимум как часть (44,2%) среднедушевого дохода, а МРОТ установить на уровне 42% медианной зарплаты, пишет «Коммерсантъ».

  • Идея Минтруда заключается в том, чтобы с 2021 года отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Для трудоспособного населения прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для детей — 97%, для пенсионеров — 86%.
  • При этом МРОТ, который по закону не должен быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения и сейчас составляет 12 392 руб. для трудоспособного населения, предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России. Предполагается, что регионы будут доводить прожиточные минимумы до новой нормы поэтапно до 2025 года.
  • В свою очередь «Известия» приводят доклад Высшей школы экономики, авторы которого считают, что МРОТ нужно отвязать от прожиточного минимума и увеличивать ежегодно на 2–3% выше инфляции. Эксперты считают, что это позволит выполнить июльский указ президента о снижении численности бедных в России вдвое к 2030 году.

Банки обнаружили невозможность оспорить платеж в системе переводов ЦБ

Банки предлагают ввести в Систему быстрых платежей, запущенную ЦБ, возможность оспаривания переводов. Оператор СБП обещает сделать это в течение нескольких месяцев. Но обратная сторона появления механизма — рост расходов банков.

  • Отсутствие процедуры оспаривания транзакций при оплате товаров и услуг в Системе быстрых платежей (СБП) Банка России может привести к проблеме защиты клиентов от недобросовестных продавцов и снизить привлекательность QR-платежей по сравнению с картами, рассказали РБК представители банков.
  • Однако, как считают эксперты, с одной стороны, появление такой возможности поспособствует росту доверия к сервису с2b-переводов в Системе быстрых платежей, увеличит объемы таких переводов и может защитить потребителя от недобросовестных поставщиков или даже в некоторых случаях от мошеннических операций.
  • Однако с другой, это усложнит скоринг партнеров, увеличит накладные расходы банков и снизит темпы замены наличного оборота на электронную оплату через СБП. Цена транзакции в СБП существенно ниже эквайринговой не в последнюю очередь потому, что она не обременена затратами на проведение диспутов. Поэтому отсутствие такой возможности в СБП не недостаток системы, а ее преимущество.
Автор
Сергей Саркисян
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