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Что случилось за день. Главные новости РБК

Майские праздники на карантине, как будет организована пропускная система в регионах, Rambler отказался от права требования к Nginx, споры вокруг назначения Саакашвили вице-премьером Украины; главные новости — в обзоре РБК

Власти начали подготовку к майским праздникам в условиях карантина

Совет по правам человека (СПЧ) решил попросить правительство ослабить карантинные меры на майские праздники, в частности, разрешить людям покидать места проживания, чтобы посадить картошку. Однако власти это предложение не оценили.

  • В Москве уже заявили, что отмены ограничений на праздниках ожидать не стоит. «Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости», — сообщил министр правительства столицы Евгений Данчиков.
  • Между тем глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору разработать правила поведения на праздниках с учетом всех ограничений.
  • Глава ведомства Анна Попова заявила, что праздники не являются основанием для нарушения режима самоизоляции. «Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку», — пояснила она.

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Систему выдачи пропусков, разработанную в Минкомсвязи, можно будет использовать в любом регионе, однако она будет отличаться от московской.

  • Так, сотрудники компаний, которые продолжают функционировать, смогут получить рабочий пропуск лишь на 24 часа, а не на весь период нерабочих дней, сообщил замглавы Минкомсвязи Олег Качанов.
  • Оформить пропуск можно будет через портал госуслуг. Если у заявителя нет аккаунта на портале, он сможет воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкоронавирус».
  • Чтобы работник получил постоянный пропуск, действующий до конца карантина, заявку должен подать работодатель. В ней необходимо указать СНИЛС сотрудников, которым нужен пропуск.

Rambler передал компании Александра Мамута права требования к Nginx

Компания Rambler решила полностью отмежеваться от конфликта вокруг разработчика программного обеспечения Nginx.

  • Конфликт стал публичным в конце прошлого года, когда в российском офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе Lynwood Investments, связанной с Александром Мамутом. В Rambler тогда заявили, что Nginx является служебным произведением компании.
  • Позже глава Сбербанка (банк является крупнейшим акционером интернет-холдинга) Герман Греф назвал дело в отношении Nginx ошибкой и заявил, что Rambler не уведомил Сбербанк о конфликте.
  • Теперь Lynwood стала единоличным обладателем прав требования к Nginx и намерена добиваться возмещения ущерба, оцененного в $670 млн. В свою очередь Rambler направил в правоохранительные органы ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Nginx.

Грузия пригрозила отозвать посла на Украине из-за назначения Саакашвили

Перспектива назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили украинским вице-премьером поставила под удар отношения Киева и Тбилиси.

  • Недавно стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером по реформам и поручил ему заняться переговорами с Международным валютным фондом.
  • Грузинский премьер Георгий Гахария пообещал отозвать посла в Киеве, если Саакашвили, против которого в Грузии возбуждено несколько уголовных дел, станет вице-премьером Украины.
  • Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После этого он покинул страну и приехал на Украину. В Грузии его обвиняют в злоупотреблениях властью и преследовании оппонентов. Получив украинский паспорт, в 2015 году Саакашвили возглавил Одесскую область, однако в ноябре 2016-го был отправлен в отставку.
Автор: Сергей Витько
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