Что случилось за день. Главные новости РБК

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Власти начали подготовку к майским праздникам в условиях карантина

Совет по правам человека (СПЧ) решил попросить правительство ослабить карантинные меры на майские праздники, в частности, разрешить людям покидать места проживания, чтобы посадить картошку. Однако власти это предложение не оценили.

В Москве уже заявили, что отмены ограничений на праздниках ожидать не стоит. «Сейчас пока поводов смягчить режим нет, поскольку идет ежедневный прирост заболеваемости», — сообщил министр правительства столицы Евгений Данчиков.

Между тем глава правительства Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору разработать правила поведения на праздниках с учетом всех ограничений.

Глава ведомства Анна Попова заявила, что праздники не являются основанием для нарушения режима самоизоляции. «Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку», — пояснила она.

Жители регионов смогут просить рабочие пропуска только на 24 часа

Систему выдачи пропусков, разработанную в Минкомсвязи, можно будет использовать в любом регионе, однако она будет отличаться от московской.