Угроза авиации из-за санкций, пробка на Суэцком канале. Главное за день

Новые санкции США ударят по российским самолетам, блокировка Суэцкого канала, иностранцы и крымская земля, Меркель извинилась за карантин; основные события — в обзоре РБК

Угрозы для авиастроения из-за санкций США

Новые санкции США могут повлечь за собой разрыв действующих контрактов, заявил вице-премьер Юрий Борисов, в том числе в авиационной области. При этом Борисов уточнил, что российская сторона еще не получала информацию о конкретных ограничениях. «Я думаю, и предупреждать не будут. Они будут в одностороннем порядке все делать», — добавил вице-премьер.

«В том-то и дело: те [авиационные контракты], которые они захотят — и разорвут. Вот в чем дело. Там же написано про высокотехнологичную продукцию. Но под нее можно отнести все, что угодно. В одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и реализовать в своих собственных интересах одним росчерком пера», — сказал Борисов.

Заблокированный Суэцкий канал

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по нему в обе стороны. Построенное в 2018 году 400-метровое судно Triple E-класса, способное перевозить 20 тыс. морских контейнеров, шло под панамским флагом из Китая в нидерландский порт Роттердам.