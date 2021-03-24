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Угроза авиации из-за санкций, пробка на Суэцком канале. Главное за день

Новые санкции США ударят по российским самолетам, блокировка Суэцкого канала, иностранцы и крымская земля, Меркель извинилась за карантин; основные события — в обзоре РБК

Угрозы для авиастроения из-за санкций США

Новые санкции США могут повлечь за собой разрыв действующих контрактов, заявил вице-премьер Юрий Борисов, в том числе в авиационной области. При этом Борисов уточнил, что российская сторона еще не получала информацию о конкретных ограничениях. «Я думаю, и предупреждать не будут. Они будут в одностороннем порядке все делать», — добавил вице-премьер.

  • «В том-то и дело: те [авиационные контракты], которые они захотят — и разорвут. Вот в чем дело. Там же написано про высокотехнологичную продукцию. Но под нее можно отнести все, что угодно. В одностороннем порядке можно пользоваться этим механизмом и реализовать в своих собственных интересах одним росчерком пера», — сказал Борисов.

Заблокированный Суэцкий канал

Сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по нему в обе стороны. Построенное в 2018 году 400-метровое судно Triple E-класса, способное перевозить 20 тыс. морских контейнеров, шло под панамским флагом из Китая в нидерландский порт Роттердам.

  • По сообщениям компании Evergreen, зафрахтовавшей контейнеровоз, инцидент произошел из-за погодных условий. «Примерно в шести морских милях от южной границы канала судно, по всей видимости, столкнулось с внезапным порывом сильного ветра, который заставил корпус отклониться от курса и случайно сесть на мель», — сообщили там.

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Иностранцы отказались от 500 участков в Крыму после запрета на владение

После указа президента Владимира Путина о запрете иностранцам владеть землей в Крыму, нерезиденты отказались как минимум от 500 участков на полуострове. До подписания соответствующего указа иностранным гражданам принадлежало 11,5 тыс. земельных участков в Крыму. По данным Росреестра, к 1 января 2021 года это число упало до 11 тыс. Более свежих данных у службы нет.

  • Ограничения накладываются на владение землей в 19 муниципальных образованиях Крыма (всего их 25). Среди них — Евпатория, Керчь, Ялта, Судак. Запрет также распространяется на 12 муниципалитетов Севастополя. Под запрет не попали земли в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, а также в Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

Меркель назвала карантин в Германии на Пасху ошибкой

Накануне власти Германии решили ужесточить коронавирусные ограничения на Пасхальную неделю и запретить собираться группами более чем по пять человек, даже в кругу семьи. Однако позже канцлер Ангела Меркель заявила, что планы объявить локдаун во время христианской Пасхи были ошибкой, власти не будут этого делать.

  • «Говоря откровенно, это ошибка целиком и полностью моя, и я несу за нее полную ответственность. Я глубоко сожалею и прошу всех граждан простить меня», — сказала канцлер.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Владислав Гордеев
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