Кто инвестировал в Telegram, Путин привился от COVID. Главное за ночь

Путин сделал прививку от COVID-19

Президент России Владимир Путин прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, объявил Кремль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин чувствует себя хорошо, 24 марта у него будет обычный рабочий день. Какой именно вакциной привился президент, не сообщалось, сама процедура не была публичной по желанию президента.

Накануне Песков, отвечая на вопрос, какой именно вакциной намерен привиться президент, сказал, что это будет один из трех разработанных в России препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», так как «все они хорошие и надежные».

Видео: РБК

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Зеленский снял санкции с российской компании и экс-банкиров

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из-под санкций российскую компанию и экс-владельцев российского Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Санкции против них были введены 19 марта 2019 года сроком на три года. О том, почему против экс-банкиров не продлили санкции, не сообщается.

Также из санкционного списка Украины удалена Башкирская содовая компания — крупнейший производитель соды в России. Санкции против нее были введены в мае 2020 года, также на три года. О причинах исключения ее из списка также не сообщается.

Доходы банков упадут при стабилизации рубля

Повышенная волатильность на финансовых рынках в 2020 году принесла банкам дополнительный доход в размере около 500 млрд руб., подсчитали в агентстве «Национальные кредитные рейтинги». Однако наступивший год для банков будет не таким прибыльным, считают аналитики.

В 2020 году ралли фондового рынка и вложения в ОФЗ, за счет которых государство покрывало дефицит бюджета, возникший из-за пандемии, обеспечили банкам рекордную прибыль от операций с ценными бумагами — 170 млрд руб. Еще 270 млрд руб. банки заработали за счет переоценки валютных активов и обязательств в результате роста доллара к рублю на 19%.

В 2021 году все указанные факторы будут заметно слабее, считают аналитики НКР. В агентстве ожидают стабилизации курса рубля, менее активного роста вложений банков в ценные бумаги, и коррекции на финансовых рынках, в том числе из-за санкций. В результате прибыль банков от операций с ценными бумагами и иностранной валютой может составить 100 млрд руб. вместо 500 млрд руб., полученных в 2020 году.

Половина россиян заявила о выгорании на работе

Половина опрошенных телемедицинским сервисом «Доктор рядом» россиян оказались в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 года.

Респонденты проходили тест, который более чем по десяти параметрам по различным шкалам оценивал уровень стресса.

Постоянное напряжение испытывает каждый второй работающий респондент, чуть менее половины участников исследования истощены, почти две трети опрошенных ощущают эмоциональную замкнутость. Половина также испытывают тревогу на работе, и почти столько же из-за переутомления работают на автомате и ощущают опустошение при выполнении задач.

45% респондентов испытывают личностное отчуждение по отношению к коллегам. Треть респондентов также пожаловались на ухудшение физического самочувствия, а четверть опрошенных чувствуют себя «загнанными в тупик» — ощущают безвыходность ситуации и хотят сменить работу или профессию.