Кто инвестировал в Telegram, Путин привился от COVID. Главное за ночь

Путин сделал прививку от COVID-19
Президент России Владимир Путин прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, объявил Кремль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин чувствует себя хорошо, 24 марта у него будет обычный рабочий день. Какой именно вакциной привился президент, не сообщалось, сама процедура не была публичной по желанию президента.
- Накануне Песков, отвечая на вопрос, какой именно вакциной намерен привиться президент, сказал, что это будет один из трех разработанных в России препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», так как «все они хорошие и надежные».
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Зеленский снял санкции с российской компании и экс-банкиров
Президент Украины Владимир Зеленский вывел из-под санкций российскую компанию и экс-владельцев российского Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Санкции против них были введены 19 марта 2019 года сроком на три года. О том, почему против экс-банкиров не продлили санкции, не сообщается.
- Также из санкционного списка Украины удалена Башкирская содовая компания — крупнейший производитель соды в России. Санкции против нее были введены в мае 2020 года, также на три года. О причинах исключения ее из списка также не сообщается.
Доходы банков упадут при стабилизации рубля
Повышенная волатильность на финансовых рынках в 2020 году принесла банкам дополнительный доход в размере около 500 млрд руб., подсчитали в агентстве «Национальные кредитные рейтинги». Однако наступивший год для банков будет не таким прибыльным, считают аналитики.
- В 2020 году ралли фондового рынка и вложения в ОФЗ, за счет которых государство покрывало дефицит бюджета, возникший из-за пандемии, обеспечили банкам рекордную прибыль от операций с ценными бумагами — 170 млрд руб. Еще 270 млрд руб. банки заработали за счет переоценки валютных активов и обязательств в результате роста доллара к рублю на 19%.
- В 2021 году все указанные факторы будут заметно слабее, считают аналитики НКР. В агентстве ожидают стабилизации курса рубля, менее активного роста вложений банков в ценные бумаги, и коррекции на финансовых рынках, в том числе из-за санкций. В результате прибыль банков от операций с ценными бумагами и иностранной валютой может составить 100 млрд руб. вместо 500 млрд руб., полученных в 2020 году.
Половина россиян заявила о выгорании на работе
Половина опрошенных телемедицинским сервисом «Доктор рядом» россиян оказались в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 года.
Респонденты проходили тест, который более чем по десяти параметрам по различным шкалам оценивал уровень стресса.
За какими событиями следить сегодня
- На чемпионате мира по фигурному катанию 24 марта — первый соревновательный день, а российские футболисты начинают борьбу за выход на первенство планеты в Катаре.
- В Мещанском суде Москвы рассмотрят дело о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, операционных партнеров фонда Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и других фигурантов этого разбирательства.
- На акции американских компаний сегодня влияет заявление Байдена о необходимости ограничить свободную продажу оружия после стрельбы в городе Боулдер и планы Intel по усилению позиций в качестве производителя процессоров.
- В то же время нефть сорта Brent упала с пиков 8 марта более чем на 15%, с $71 за баррель до $61. Параллельно с дешевеющей нефтью ослаб и рубль. Как это скажется на российском фондовом рынке и что еще важно понимать инвестору — в подборке РБК Инвестции.