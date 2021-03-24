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Кто инвестировал в Telegram, Путин привился от COVID. Главное за ночь

Два инвестфонда — российский и арабский — вложились в Telegram; Путин сделал прививку от COVID-19; Украина досрочно сняла санкции с российской компании и двух экс-банкиров; когда упадут доходы банков — в обзоре РБК

РФПИ и арабский фонд вложились в Telegram

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вечером 23 марта сообщил, что проинвестировал в Telegram совместно с фондом из Абу-Даби (ОАЭ) Mubadala Investment Company. Однако в Telegram заявление РФПИ опровергли, сообщив, что фонд в размещении пятилетних облигаций мессенджера не участвовал и продажа облигаций была завершена.

  • После этого фонды пояснили РБК, что РФПИ приобрел миноритарный пакет в инвестиции Mubadala в облигации Telegram в рамках российско-эмиратской инвестиционной платформы. Источник РБК, близкий к Telegram, уточнил, что РФПИ приобрел облигации на вторичном рынке приблизительно на $2 млн, но это «не имеет отношения к размещению облигаций компанией».
  • Сделка по размещению облигаций была полностью закрыта 22 марта, вторичный рынок вне контроля Telegram, сказал на это РБК вице-президент компании Илья Перекопский.

Telegram разместил бонды на $1 млрд
Финансы
Фото:Christoph Hard / imago images / Future Image / ТАСС

Путин сделал прививку от COVID-19

Президент России Владимир Путин прошел вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, объявил Кремль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин чувствует себя хорошо, 24 марта у него будет обычный рабочий день. Какой именно вакциной привился президент, не сообщалось, сама процедура не была публичной по желанию президента.

  • Накануне Песков, отвечая на вопрос, какой именно вакциной намерен привиться президент, сказал, что это будет один из трех разработанных в России препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак», так как «все они хорошие и надежные».
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Видео: РБК
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Зеленский снял санкции с российской компании и экс-банкиров

Президент Украины Владимир Зеленский вывел из-под санкций российскую компанию и экс-владельцев российского Промсвязьбанка братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Санкции против них были введены 19 марта 2019 года сроком на три года. О том, почему против экс-банкиров не продлили санкции, не сообщается.

  • Также из санкционного списка Украины удалена Башкирская содовая компания — крупнейший производитель соды в России. Санкции против нее были введены в мае 2020 года, также на три года. О причинах исключения ее из списка также не сообщается.

Зеленский снял санкции с братьев Ананьевых и Башкирской содовой компании
Политика
Владимир Зеленский

Доходы банков упадут при стабилизации рубля

Повышенная волатильность на финансовых рынках в 2020 году принесла банкам дополнительный доход в размере около 500 млрд руб., подсчитали в агентстве «Национальные кредитные рейтинги». Однако наступивший год для банков будет не таким прибыльным, считают аналитики.

  • В 2020 году ралли фондового рынка и вложения в ОФЗ, за счет которых государство покрывало дефицит бюджета, возникший из-за пандемии, обеспечили банкам рекордную прибыль от операций с ценными бумагами — 170 млрд руб. Еще 270 млрд руб. банки заработали за счет переоценки валютных активов и обязательств в результате роста доллара к рублю на 19%.
  • В 2021 году все указанные факторы будут заметно слабее, считают аналитики НКР. В агентстве ожидают стабилизации курса рубля, менее активного роста вложений банков в ценные бумаги, и коррекции на финансовых рынках, в том числе из-за санкций. В результате прибыль банков от операций с ценными бумагами и иностранной валютой может составить 100 млрд руб. вместо 500 млрд руб., полученных в 2020 году.

Аналитики предсказали сокращение доходов банков при стабилизации рубля
Финансы
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Половина россиян заявила о выгорании на работе

Половина опрошенных телемедицинским сервисом «Доктор рядом» россиян оказались в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 года.
Респонденты проходили тест, который более чем по десяти параметрам по различным шкалам оценивал уровень стресса.

  • Постоянное напряжение испытывает каждый второй работающий респондент, чуть менее половины участников исследования истощены, почти две трети опрошенных ощущают эмоциональную замкнутость. Половина также испытывают тревогу на работе, и почти столько же из-за переутомления работают на автомате и ощущают опустошение при выполнении задач.

  • 45% респондентов испытывают личностное отчуждение по отношению к коллегам. Треть респондентов также пожаловались на ухудшение физического самочувствия, а четверть опрошенных чувствуют себя «загнанными в тупик» — ощущают безвыходность ситуации и хотят сменить работу или профессию.

За какими событиями следить сегодня

  • На чемпионате мира по фигурному катанию 24 марта — первый соревновательный день, а российские футболисты начинают борьбу за выход на первенство планеты в Катаре.
  • В Мещанском суде Москвы рассмотрят дело о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, операционных партнеров фонда Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна и других фигурантов этого разбирательства.
  • На акции американских компаний сегодня влияет заявление Байдена о необходимости ограничить свободную продажу оружия после стрельбы в городе Боулдер и планы Intel по усилению позиций в качестве производителя процессоров.
  • В то же время нефть сорта Brent упала с пиков 8 марта более чем на 15%, с $71 за баррель до $61. Параллельно с дешевеющей нефтью ослаб и рубль. Как это скажется на российском фондовом рынке и что еще важно понимать инвестору — в подборке РБК Инвестции.
Автор
Наталья Демченко
Telegram Владимир Зеленский санкции инвестиции РФПИ Mubadala выгорание банки доходы рубль опрос главные новости ...
Материалы по теме
Зеленский снял санкции с братьев Ананьевых и Башкирской содовой компании
Политика
Арабский фонд объяснил инвестиции РФПИ в Telegram
Бизнес
Половина россиян заявили о выгорании на работе
Общество
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