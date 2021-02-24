Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:04
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
Директора Норильской обогатительной фабрики задержали после обрушения Общество, 09:50 ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса за неделю на 20% Общество, 09:50 Почти 40 автомобилей столкнулись на трассе в Башкирии из-за метели Общество, 09:32 Глава «Аэрофлота» назвал сроки восстановления рынка авиаперевозок Бизнес, 09:30 Telegram разрешил создавать «безлимитные» группы с голосовым общением Технологии и медиа, 09:24 Малкин забил гол в победном матче против команды Овечкина Спорт, 09:14 Затраты на год с COVID, дивиденды ограничат за природу. Главное за ночь Общество, 09:06 ВОЗ нашла «британский» штамм COVID-19 в более чем 100 странах Общество, 09:01 Славные мерзавцы и бунтари: Сидни Финкельштейн — о типах «супербоссов» Pro, 09:00 Сургут и Тюмень оказались комфортнее Москвы и Петербурга для жизни Город, 08:30 В «Аэрофлоте» назвали сроки начала полетов «Победы» из Шереметьево Бизнес, 08:15 СМИ узнали о строительстве 145-метровой яхты для Абрамовича Бизнес, 08:14 Сможет ли новый глава Intel решить проблемы компании — The Economist Pro, 08:13 В Красноярском крае совершил экстренную посадку вертолет Ми-8 Общество, 08:08
Общество ,  
0 

Затраты на год с COVID, дивиденды ограничат за природу. Главное за ночь

Сколько России стоил год пандемии; кабмин хочет ограничить дивиденды для компаний, вредящих экологии; что значит быть патриотом; почему Навальный больше не «узник совести»; рейсы «Победы» из Шереметьево — в обзоре РБК

Во сколько России обошелся год пандемии

Расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии COVID-19 в 2020 году составили 2,856 трлн руб., или 12,5% общих расходов бюджета, подсчитала Счетная палата. Всего за год из бюджета потратили 22,8 трлн руб. — это на 16% больше, чем планировалось, и на 25% больше, чем годом ранее.

  • Больше всего денег потратили на то, чтобы компенсировать снижение страховых взносов из-за антикризисных решений правительства и негативного влияния пандемии на фонд зарплат (941,4 млрд руб.).
  • Соцподдержка семей с детьми обошлась в 569,3 млрд руб.; регионам на оказание медицинской помощи выделили 378,2 млрд руб.; на ковидные доплаты медикам и госслужащим — 231,7 млрд руб.; на прочие соцвыплаты, включая помощь безработным, — 155,5 млрд руб

Как Счетная палата оценивала расходы на пандемию, а также о том, как они соотносятся с мировым опытом, читайте в подробном материале на РБК.

Правительство планирует ограничить дивиденды компаний, вредящих природе

В правительстве намерены разработать механизм по ограничению дивидендов для случаев, когда бизнес не ликвидирует ущерб природе. Эта мера обсуждается кабмином в рамках борьбы с брошенными вредными производствами, до 1 марта Минприроды и другие ведомства должны представить свои предложения по этому поводу, узнал РБК.

Читайте на РБК Pro
Славные мерзавцы и бунтари: Сидни Финкельштейн — о типах «супербоссов» Запускаем собственную торговую марку: 13 шагов от сервиса «Самокат» РБК Pro: за что Госинспекция труда может увеличить штраф Любовь на $8 млрд: что делает дейтинговый сервис Bumble таким особенным
  • Сейчас в российском законодательстве есть лазейка, которая позволяет бросать вредные производства без ликвидации вреда и вывода из эксплуатации, нужны законы, которые будут предусматривать ответственность собственников, финансовые механизмы для ликвидации вреда, считают в правительстве. Часть экспертов называют меру радикальной и потенциально способной снизить инвестиционную привлекательность промышленных компаний.

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Победа» начнет летать в регионы из Шереметьево

С мая авиакомпания «Победа» начнет выполнять полеты из Шереметьево, получив от «Аэрофлота» несколько самолетов Boeing, рассказал в интервью РБК новый глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Внуково при этом останется базовым аэропортом компании.

  • Из этого аэропорта авиакомпания будет летать в Пермь, Махачкалу, Сочи, Екатеринбург, Уфу, Барнаул и Минводы, а также за рубеж — в Ригу, Стамбул и Анталью. В целом, по словам Полубояринова, восстановления рынка пассажирских авиаперевозок в России в компании ожидают к 2022 году.
  • Про долгосрочную стратегию компании, про конкуренцию с S7, про сокращение расходов и другие антикризисные меры читайте в полной версии интервью главы «Аэрофлота» на РБК.

Глава «Аэрофлота» — РБК: «Ожидаем восстановление рынка в 2022 году»
Бизнес
Михаил Полубояринов

Что россияне считают патриотизмом

Две трети россиян (67%) считают, что быть патриотом — значит любить свою страну, каждый четвертый (26%) понимает патриотизм как набор действий, ведущих к процветанию страны. Как помощь нуждающимся понимают патриотизм 20% опрошенных, а еще 12% россиян согласны, что патриотизм — это трата времени и денег на решение общественных проблем. Таковы результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.

  • За год заметно сократилась доля тех, кто видит патриотизм как стремление изменить положение дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее, — с 25% в 2019 году до 19% в 2020-м. Авторы исследования связывают это с чувством бессилия из-за пандемии, которое приводит к ощущению невозможности повлиять на происходящее в лучшую сторону. При этом россияне почти в равной степени связывают патриотизм как с защитой Родины от любых нападок (24%), так и с тем, что о стране нужно говорить только правду, какой бы она ни была (23%).

Как трансформировалось понятие патриотизма в России после крупных геополитических событий, а также о том, как патриотизм связан с чувством личного счастья и с волонтерскими проектами, читайте в подробном материале РБК.

Amnesty International больше не считает Навального узником совести

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что больше не будет использовать термин «узник совести» в отношении оппозиционера Алексея Навального. Организация признала оппозиционера узником совести в середине января, после его задержания по прибытии в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления.

  • Свое решение Amnesty International отозвала из-за высказываний Навального, которые он делал в середине 2000-х годов: в Сети начали появляться видео с его высказываниями, в которых, как решили специалисты правозащитной организации, была «риторика ненависти» (hate speech). Эти заявления Навальный не отзывал. В то же время организация продолжает считать его преследование в России политическим и допускает, что просьбы проверить высказывания Навального могли быть частью кампании по дискредитации оппозиционера.

За какими событиями следить сегодня:

  • В Москву приедут с визитом президент Киргизии Садыр Жапаров и глава МИД Афганистана Ханиф Атмар.
  • Арбитражный суд Москвы рассмотрит обоснованность второго заявления компании «Открытие Холдинг», головной структуры финансовой группы «Открытие» и бывшего основного акционера банка «Открытие», о собственном банкротстве.
  • В Мещанском суде Москвы пройдет заседание по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд руб.
  • В Нижегородском районном суде вынесут приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
  • В Берлине вынесут приговор по делу гражданина России, подозреваемого в убийстве гражданина Грузии и бывшего командира чеченских повстанцев.
Автор
Наталья Демченко
коронавирус пандемия бюджет траты Счетная палата патриотизм Алексей Навальный Amnesty International дивиденды штраф экология опрос главные новости ...
Материалы по теме
Четверть россиян сочли патриотизмом готовность говорить горькую правду
Общество
Власти предложили ограничить дивиденды для разрушающих природу компаний
Бизнес
Amnesty International отозвала решение считать Навального узником совести
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter