Затраты на год с COVID, дивиденды ограничат за природу. Главное за ночь

Правительство планирует ограничить дивиденды компаний, вредящих природе
В правительстве намерены разработать механизм по ограничению дивидендов для случаев, когда бизнес не ликвидирует ущерб природе. Эта мера обсуждается кабмином в рамках борьбы с брошенными вредными производствами, до 1 марта Минприроды и другие ведомства должны представить свои предложения по этому поводу, узнал РБК.
- Сейчас в российском законодательстве есть лазейка, которая позволяет бросать вредные производства без ликвидации вреда и вывода из эксплуатации, нужны законы, которые будут предусматривать ответственность собственников, финансовые механизмы для ликвидации вреда, считают в правительстве. Часть экспертов называют меру радикальной и потенциально способной снизить инвестиционную привлекательность промышленных компаний.
«Победа» начнет летать в регионы из Шереметьево
С мая авиакомпания «Победа» начнет выполнять полеты из Шереметьево, получив от «Аэрофлота» несколько самолетов Boeing, рассказал в интервью РБК новый глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. Внуково при этом останется базовым аэропортом компании.
- Из этого аэропорта авиакомпания будет летать в Пермь, Махачкалу, Сочи, Екатеринбург, Уфу, Барнаул и Минводы, а также за рубеж — в Ригу, Стамбул и Анталью. В целом, по словам Полубояринова, восстановления рынка пассажирских авиаперевозок в России в компании ожидают к 2022 году.
- Про долгосрочную стратегию компании, про конкуренцию с S7, про сокращение расходов и другие антикризисные меры читайте в полной версии интервью главы «Аэрофлота» на РБК.
Что россияне считают патриотизмом
Две трети россиян (67%) считают, что быть патриотом — значит любить свою страну, каждый четвертый (26%) понимает патриотизм как набор действий, ведущих к процветанию страны. Как помощь нуждающимся понимают патриотизм 20% опрошенных, а еще 12% россиян согласны, что патриотизм — это трата времени и денег на решение общественных проблем. Таковы результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ.
- За год заметно сократилась доля тех, кто видит патриотизм как стремление изменить положение дел в стране для того, чтобы обеспечить ей достойное будущее, — с 25% в 2019 году до 19% в 2020-м. Авторы исследования связывают это с чувством бессилия из-за пандемии, которое приводит к ощущению невозможности повлиять на происходящее в лучшую сторону. При этом россияне почти в равной степени связывают патриотизм как с защитой Родины от любых нападок (24%), так и с тем, что о стране нужно говорить только правду, какой бы она ни была (23%).
Как трансформировалось понятие патриотизма в России после крупных геополитических событий, а также о том, как патриотизм связан с чувством личного счастья и с волонтерскими проектами, читайте в подробном материале РБК.
Amnesty International больше не считает Навального узником совести
Правозащитная организация Amnesty International заявила, что больше не будет использовать термин «узник совести» в отношении оппозиционера Алексея Навального. Организация признала оппозиционера узником совести в середине января, после его задержания по прибытии в Россию из Германии, где он проходил лечение от последствий отравления.
- Свое решение Amnesty International отозвала из-за высказываний Навального, которые он делал в середине 2000-х годов: в Сети начали появляться видео с его высказываниями, в которых, как решили специалисты правозащитной организации, была «риторика ненависти» (hate speech). Эти заявления Навальный не отзывал. В то же время организация продолжает считать его преследование в России политическим и допускает, что просьбы проверить высказывания Навального могли быть частью кампании по дискредитации оппозиционера.
За какими событиями следить сегодня:
- В Москву приедут с визитом президент Киргизии Садыр Жапаров и глава МИД Афганистана Ханиф Атмар.
- Арбитражный суд Москвы рассмотрит обоснованность второго заявления компании «Открытие Холдинг», головной структуры финансовой группы «Открытие» и бывшего основного акционера банка «Открытие», о собственном банкротстве.
- В Мещанском суде Москвы пройдет заседание по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд руб.
- В Нижегородском районном суде вынесут приговор экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.
- В Берлине вынесут приговор по делу гражданина России, подозреваемого в убийстве гражданина Грузии и бывшего командира чеченских повстанцев.