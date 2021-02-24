Затраты на год с COVID, дивиденды ограничат за природу. Главное за ночь

Сколько России стоил год пандемии; кабмин хочет ограничить дивиденды для компаний, вредящих экологии; что значит быть патриотом; почему Навальный больше не «узник совести»; рейсы «Победы» из Шереметьево — в обзоре РБК

Во сколько России обошелся год пандемии

Расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии COVID-19 в 2020 году составили 2,856 трлн руб., или 12,5% общих расходов бюджета, подсчитала Счетная палата. Всего за год из бюджета потратили 22,8 трлн руб. — это на 16% больше, чем планировалось, и на 25% больше, чем годом ранее.

Больше всего денег потратили на то, чтобы компенсировать снижение страховых взносов из-за антикризисных решений правительства и негативного влияния пандемии на фонд зарплат (941,4 млрд руб.).

Соцподдержка семей с детьми обошлась в 569,3 млрд руб.; регионам на оказание медицинской помощи выделили 378,2 млрд руб.; на ковидные доплаты медикам и госслужащим — 231,7 млрд руб.; на прочие соцвыплаты, включая помощь безработным, — 155,5 млрд руб