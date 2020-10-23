«Волны» и ставка ЦБ, в России 17 тыс. заболевших. Главные новости РБК

Ключевая ставка Центробанка осталась на месте, новые рекорды COVID-19 в России и в мире, бывший вице-президент «Евросети» и обвинения в убийстве, долги Utair пытаются продать с дисконтом в 70%; основные события дня — в обзоре РБК

ЦБ не поменял ключевую ставку второй раз подряд

Регулятор оставил ключевую ставку на уровне 4,25%. Рынок ждал такого решения: оно объясняется геополитическими рисками и ослаблением рубля, говорили аналитики.

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