«Волны» и ставка ЦБ, в России 17 тыс. заболевших. Главные новости РБК
Ключевая ставка Центробанка осталась на месте, новые рекорды COVID-19 в России и в мире, бывший вице-президент «Евросети» и обвинения в убийстве, долги Utair пытаются продать с дисконтом в 70%; основные события дня — в обзоре РБК
ЦБ не поменял ключевую ставку второй раз подряд
Регулятор оставил ключевую ставку на уровне 4,25%. Рынок ждал такого решения: оно объясняется геополитическими рисками и ослаблением рубля, говорили аналитики.
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Ключевая ставка сейчас находится на своем историческом минимуме: ЦБ с июня 2019 года опустил ее в общей сложности на 3,5 п.п. Только в этом году Банк России снизил ставку на 2 п.п., в частности пошел на смягчение в разгар пандемии.
Банк России существенно пересмотрел прогноз по средней цене нефти Urals в 2021 году — до $45 за баррель по сравнению с $40, которые ожидались в сентябре. На фоне повышения прогноза по нефти ЦБ автоматически улучшил прогноз по экспорту России и профициту текущего счета.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина традиционно надела на пресс-конференцию по итогам заседания Совета директоров брошь. В это раз она была в форме волны.
Число подтвержденных случаев инфицирования за день впервые с начала эпидемии коронавируса в России превысило 17,3 тыс. Всего с начала пандемии заболевание выявили у 1,48 млн россиян.
В Москве впервые за пять месяцев выявили более 5,4 тыс. заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, предыдущий осенний рекорд в столице был установлен 19 октября, когда обнаружили 5376 новых случаев заражения. В Петербурге суточное число заражений COVID-19 впервые превысило 700.
В мире за сутки количество выявленных заражений увеличилось на 423,8 тыс., что также стало абсолютным максимумом за все время пандемии, сообщила ВОЗ.
Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020
Банк «Траст» продаст долги Utair на ₽15 млрд
Один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair выставил ее долги на аукцион и готов продать эти кредиты за 30% от номинала (₽4,5 млрд).
Торги по долгам Utair перед «Трастом» планируется провести по условиям открытого английского аукциона: минимальная цена может увеличиваться в ходе торгов, стоимость шага и задатка для участия в аукционе — 225 млн руб. Заявки принимаются до 23:30 мск 18 ноября, а сами торги должны состояться утром 24 ноября.
«Траст» — участник двух синдицированных кредитов, которые Utair привлекла в 2015 году: двенадцатилетнего на 23,7 млрд руб. и семилетнего на 18,9 млрд руб. (с учетом процентов).
Доля кредитов «Траста» (15,08 млрд руб.) в двух синдикатах — 35,4%. Больше только у банка «Россия», который весной и летом 2020 года выкупил долги у частных кредиторов Utair, увеличив сумму требований к авиакомпании с 10,3 млрд руб. до 18,8 млрд руб., что составило 44% от двух синдицированных кредитов.
Бывшего вице-президента «Евросети» задержали по делу об убийстве
В 2008 году Бориса Левина, который на тот момент являлся вице-президентом по безопасности «Евросети», уже арестовывали по обвинению в вымогательстве и похищении экспедитора.
Левина задержали по делу об организации убийства (ст. 105 и ст. 30 УК). 22 октября прошло заседание Хорошевского суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, однако результаты заседания пока не известны.
В конце 2010 года суд присяжных оправдал Бориса Левина и других сотрудников «Евросети», а в начале 2011-го прекратил уголовное дело и против основателя компании Евгения Чичваркина. После этого Левин обратился с иском о компенсации к Министерству финансов и получил 20 млн руб. за незаконное уголовное преследование.
Сейчас Борис Левин является членом совета директоров банка «Реалист».