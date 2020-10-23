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Вопросы к данным о COVID, дебаты Байдена и Трампа. Главные новости РБК

Как эффективно россиян информировали о COVID-19, финальные дебаты перед выборами в США, сменился владелец девелоперского бизнеса Ананьева, механизм «коронавирусных» выплат в 2021 году изменят — главные новости в обзоре РБК

Оценки данных о COVID-19

Вскоре после начала эпидемии основным источником информации о ситуации в стране стал портал стопкоронавирус.рф. В правительстве считают, что он со своей задачей справился, эксперты РАНХиГС и ВШЭ, однако, полагают, что его данные неполны.

  • Критические оценки работы портала высказываются в исследовании «Общество и пандемия: уроки борьбы с COVID-19 в России», в котором эксперты обобщили опыт борьбы с первой волной эпидемии. Авторы указывают, что данные на стопкоронавирус.рф не полностью отражают ситуацию: например, там нет информации, сколько россиян застряли за рубежом, какая доля медицинских коек остается свободной, сколько мест заняли больные, сколько госпиталей развернуто. Еще один важный минус — данные нельзя скачать для анализа в машиночитаемом виде.
  • В правительстве считают, что сайт стопкоронавирус.рф и в целом система информирования населения о пандемии справились с задачей хорошо. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал в интервью авторскому коллективу, что стопкоронавирус.рф «стал средоточием актуальной информации для всех граждан: его дневная аудитория была сопоставима с аудиторией крупнейших информагентств страны».
  • Недоступная для широкой публики информация есть у Минздрава, следует из монографии. Министерство стало оператором отдельной информационной системы, которая содержит сведения о лицах с подтвержденным диагнозом COVID-19, госпитализированных лицах с признаками пневмонии и т.д.

Финальные дебаты Трампа и Байдена

Прошедшей ночью по московскому времени в США состоялись последние дебаты Дональда Трампа и его соперника на президентских выборах Джозефа Байдена. РБК вел прямую трансляцию на YouTube, там же их можно посмотреть в записи. Это финальные дебаты кандидатов перед выборами 3 ноября.

  • Одним из наиболее острых вопросов стал вопрос «руки Москвы» и вмешательства в выборы. В получении поддержки от Кремля политики обвинили друг друга. Действующий президент Соединенных Штатов заявил, что «никогда не брал никаких денег от России», в отличие от своего оппонента. «Джо получил $3,5 млн от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы, с женой мэра Москвы», — сказал Трамп. Байден в ответ заявил, что не брал у иностранных государств «ни пенни».
  • Разошлись кандидаты и по вопросу энергетики — Байден пообещал заняться переводом США на возобновляемые источники энергии, в ответ на это Трамп обвинил соперника в подготовке к уничтожению нефтяной отрасли страны.
  • Поводом для спора стала и ситуация с коронавирусом. Байден обвинил Трампа в том, что тот позволил кризису развиваться, в ответ на что действующий президент сказал, что берет на себя всю ответственность, но отправлять экономику на полный локдаун было нельзя. «Мы учимся жить с этим, у нас нет выбора. Мы не можем запереться в подвале, как Джо», — сказал Трамп.

Новый владелец девелоперского бизнеса Дмитрия Ананьева

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Дмитрий Ананьев и его семья окончательно покинули список бенефициаров девелоперской группы ПСН, утверждает адвокат бывшего владельца Промсвязьбанка. Это следует и из проектных деклараций застройщиков, входящих в группу, — в них указано, что ее собственником стал бизнесмен Дмитрий Ермолов.

  • Ермолов был президентом ПСН почти десять лет назад, а после этого начал строить карьеру в производственной компании Air Liquide.
  • Согласно кипрскому реестру компаний, жена Дмитрия Ананьева все еще владеет 25% бизнеса, но его адвокат настаивает, что она не является бенефициаром. Теоретически она могла держать акции в пользу Ермолова по трастовому соглашению, считают эксперты.
  • Против Дмитрия Ананьева и его брата Алексея в 2019 году было заведено уголовное дело. Они, по версии следствия, причастны к тому, что за день до того, как Центральный банк забрал Промсвязьбанк на санацию, оттуда были выведены 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Недавно СК отчитался об аресте имущества братьев стоимостью 50 млрд руб.

Механизм «коронавирусных» выплат медикам в 2021 году изменят

Правительство России продлит на 2021 год выплаты медикам за борьбу с коронавирусом, но при этом будет изменен механизм их администрирования, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

  • Теперь начисление дополнительных выплат будут совместно осуществлять Министерство здравоохранения и Министерство труда и соцзащиты России на базе одного из внебюджетных фондов. Раньше средства поступали из федерального бюджета в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), а оттуда в регионы, но теперь они пойдут напрямую.
  • Это изменение, как рассчитывают власти, поможет избежать проблем с определением размера доплат «из-за рассогласованных действий центра и регионов».
  • Сумма выплат составляет от 25 тыс. до 80 тыс. руб. в зависимости от занимаемой должности. Весной и летом медики неоднократно жаловались на задержки выплат, а также на разные подходы к назначению средств.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Георгий Тадтаев
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