Вопросы к данным о COVID, дебаты Байдена и Трампа. Главные новости РБК

Как эффективно россиян информировали о COVID-19, финальные дебаты перед выборами в США, сменился владелец девелоперского бизнеса Ананьева, механизм «коронавирусных» выплат в 2021 году изменят — главные новости в обзоре РБК

Оценки данных о COVID-19

Вскоре после начала эпидемии основным источником информации о ситуации в стране стал портал стопкоронавирус.рф. В правительстве считают, что он со своей задачей справился, эксперты РАНХиГС и ВШЭ, однако, полагают, что его данные неполны.

Критические оценки работы портала высказываются в исследовании «Общество и пандемия: уроки борьбы с COVID-19 в России», в котором эксперты обобщили опыт борьбы с первой волной эпидемии. Авторы указывают, что данные на стопкоронавирус.рф не полностью отражают ситуацию: например, там нет информации, сколько россиян застряли за рубежом, какая доля медицинских коек остается свободной, сколько мест заняли больные, сколько госпиталей развернуто. Еще один важный минус — данные нельзя скачать для анализа в машиночитаемом виде.

В правительстве считают, что сайт стопкоронавирус.рф и в целом система информирования населения о пандемии справились с задачей хорошо. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал в интервью авторскому коллективу, что стопкоронавирус.рф «стал средоточием актуальной информации для всех граждан: его дневная аудитория была сопоставима с аудиторией крупнейших информагентств страны».

Недоступная для широкой публики информация есть у Минздрава, следует из монографии. Министерство стало оператором отдельной информационной системы, которая содержит сведения о лицах с подтвержденным диагнозом COVID-19, госпитализированных лицах с признаками пневмонии и т.д.

Финальные дебаты Трампа и Байдена

Прошедшей ночью по московскому времени в США состоялись последние дебаты Дональда Трампа и его соперника на президентских выборах Джозефа Байдена. РБК вел прямую трансляцию на YouTube, там же их можно посмотреть в записи. Это финальные дебаты кандидатов перед выборами 3 ноября.