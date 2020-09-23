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Страховка Nord Stream 2, доклад Путину об Абызове. Главные новости РБК

Тиньков останется с компанией, страховщики Nord Stream 2 испугались санкций США, дело об офшорах Абызова, СМИ узнали о предложенной Макрону версии отравления Навального; главные новости — в обзоре РБК

Тиньков заявил о намерении «остаться с компанией» после сделки с «Яндексом»

По словам основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова, он «останется» после завершения сделки с «Яндексом» и будет помогать «строить самую большую и самую эффективную компанию». В какой роли он планирует это делать, Тиньков не уточнил. При этом банкир добавил, что достиг всего, чего хотел, на финансовом рынке и намерен заняться чем-то другим, в том числе созданием фонда для борьбы с лейкемией, которую у него обнаружили в 2019 году. Однако о своем заболевании предприниматель объявил только в минувшем марте.

  • О предварительной договоренности по продаже TCS Group «Яндексу» официально было объявлено 22 сентября. Предполагается, что общая сумма сделки составит $5,48 млрд. На этом фоне акции «Яндекса» подскочили в цене почти на 12% на бирже NASDAQ и на 8,2% на Мосбирже. 40,4% акционерного капитала TCS Group принадлежит семейному трасту Тинькова, еще 6,5% — топ-менеджерам TCS, на бирже торгуется 53,1% холдинга.
  • По мнению аналитиков, с помощью покупки банка «Тинькофф» «Яндекс» усилит свои позиции на финтех-рынке. Ранее компания заявляла о таком намерении в рамках раздела активов со Сбербанком («Яндекс» продал ему долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги»). Это формально снимает с нее запрет на развитие своих сервисов финансовых услуг, а Тинькофф Банк выступает одним из наиболее агрессивных игроков на финтех-рынке.
  • Аналитик «Атона» Виктор Дима называет сделку логичным движением, поскольку сегмент финтеха станет местом доминирования интернет-компаний в ближайшем будущем.

Международные страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, страхующая 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Причина — действующие и возможные санкции против проекта. Как ожидается, это еще больше осложнит поиск судов, которые могли бы достроить подводный газопровод.

  • В компании Nord Stream 2 (принадлежит «Газпрому» на 100%) заявили, что им известно о рекомендациях Международной группы клубов защиты и возмещения (IG P&I Clubs), но считают, что защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций США должны правительства и Европейская комиссия.
  • В июне этого года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2».
  • IG P&I Clubs — ассоциация, которая объединяет 13 крупнейших клубов страхования судов (Великобритании, США, Скандинавии, Японии и т.д.). Ее членами выступают в основном судовладельцы и фрахтователи судов.
     

Экс-глава АП сообщал Путину об офшорах Абызова после жалобы Альфа-банка

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В 2015 году Генеральная прокуратура и правительство проверяли активы Михаила Абызова и пришли к выводу, что он не нарушал антикоррупционное законодательство. Теперь Генпрокуратура утверждает, что Абызов с 2012 года скрывал зарубежные офшоры.

  • В четверг, 24 сентября, Гагаринский суд Москвы начнет рассматривать иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова на сумму более 32,5 млрд руб. В иске в том числе говорится, что он с 2012 года скрывал от проверяющих органов владение пятью кипрскими офшорами.
  • Защита Абызова настаивает, что тот подробно раскрывал государству свое владение офшорными компаниями. В 2015 году Генпрокуратура и правительство проверяли его на наличие скрытого имущества после жалобы Альфа-банка президенту Владимиру Путину. По итогам этой проверки замгенпрокурора Александр Буксман заключил, что министр не нарушал закона. Затем занимавший в то время пост руководителя администрации президента Сергей Иванов доложил обо всем главе государства и «вопрос был закрыт».
  • Адвокат экс-министра Юлий Тай поясняет, что в декларациях о доходах, которые ежегодно подавались в департамент кадров правительства, кипрские компании отсутствовали, поскольку не принадлежали Абызову напрямую, а по цепочке контролировались его компанией «РУ-Ком».

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Французская газета Le Monde опубликовала подробности разговора Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Издание не уточнило источник, но сообщило, что президент России выдвинул версию о том, что оппозиционер Алексей Навальный мог отравиться сам.

  • По версии газеты, Макрон «недвусмысленно дал понять», что «Новичок» не может использоваться частной организацией, а потому необходимы официальные объяснения. Путин в ответ на это предположил, что Навальный мог сам по неустановленной причине принять яд. Российский лидер отметил, что «Новичок» — менее сложное вещество, чем утверждалось, хотя никакие факты, по его мнению, не подтвердили применение этого яда.
  • Сам Навальный отреагировал на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре двух президентов в Instagram. Он «похвалил» версию Путина, посчитав ее заслуживающей самого пристального изучения. «Сварил на кухне «Новичок», — написал политик.
  • Оппозиционер также пошутил, что в таком случае его хитрым планом было бы «помереть» в омской больнице. «Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь», — добавил Навальный.
Автор
Сергей Саркисян
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