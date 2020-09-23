Страховка Nord Stream 2, доклад Путину об Абызове. Главные новости РБК

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Тиньков заявил о намерении «остаться с компанией» после сделки с «Яндексом»

По словам основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова, он «останется» после завершения сделки с «Яндексом» и будет помогать «строить самую большую и самую эффективную компанию». В какой роли он планирует это делать, Тиньков не уточнил. При этом банкир добавил, что достиг всего, чего хотел, на финансовом рынке и намерен заняться чем-то другим, в том числе созданием фонда для борьбы с лейкемией, которую у него обнаружили в 2019 году. Однако о своем заболевании предприниматель объявил только в минувшем марте.

О предварительной договоренности по продаже TCS Group «Яндексу» официально было объявлено 22 сентября. Предполагается, что общая сумма сделки составит $5,48 млрд. На этом фоне акции «Яндекса» подскочили в цене почти на 12% на бирже NASDAQ и на 8,2% на Мосбирже. 40,4% акционерного капитала TCS Group принадлежит семейному трасту Тинькова, еще 6,5% — топ-менеджерам TCS, на бирже торгуется 53,1% холдинга.

По мнению аналитиков, с помощью покупки банка «Тинькофф» «Яндекс» усилит свои позиции на финтех-рынке. Ранее компания заявляла о таком намерении в рамках раздела активов со Сбербанком («Яндекс» продал ему долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги»). Это формально снимает с нее запрет на развитие своих сервисов финансовых услуг, а Тинькофф Банк выступает одним из наиболее агрессивных игроков на финтех-рынке.

Аналитик «Атона» Виктор Дима называет сделку логичным движением, поскольку сегмент финтеха станет местом доминирования интернет-компаний в ближайшем будущем.

Международные страховщики отказались работать с судами для Nord Stream 2

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, страхующая 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2. Причина — действующие и возможные санкции против проекта. Как ожидается, это еще больше осложнит поиск судов, которые могли бы достроить подводный газопровод.