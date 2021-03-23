Новые деньги в России, почему нефть дешевеет без бензина. Главное за день
Центробанк решил заменить города на рублях, возможность повторной прививки вызвала споры, почему бензин не дешевеет, сделка России и Rolls-Royce сорвалась; основные события — в обзоре РБК
ЦБ объявил о замене городов на российских банкнотах
Виды Красноярска, Архангельска, Ярославля и Хабаровска исчезнут с российских банкнот, уступив место Новосибирску, Пятигорску, Нижнему Новгороду и Екатеринбургу, рассказал зампред Банка России Михаил Алексеев. По его словам, решение принято в связи с тем, что на нынешних банкнотах представлены города лишь пяти федеральных округов, в то время как городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов на купюрах нет вовсе. Теперь все должно быть по справедливости: один номинал банкноты, один федеральный округ и расположенный в нем город.
Изменится и сторублевая купюра с квадригой Аполлона. Изображение Большого театра с нее исчезнет, на лицевой стороне появятся другие достопримечательности: Красная площадь, центр «Зарядье», Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах — окончательный выбор еще не сделан. В 2014 году один из депутатов Госдумы просил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину изменить дизайн сторублевки, ссылаясь на то, что на банкноте можно разглядеть гениталии статуи Аполлона.
Спор о возможности повторной прививки вакциной «Спутник V»
Он начался с заявлений замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной. По ее словам, повторно прививаться «Спутником V» нельзя, поскольку компоненты вакцины будут разрушаться теми антителами, которые к тому времени могут сохраняться в организме человека. Позже пресс-служба Роспотребнадзора привела слова Пшеничной о том, что сообщения о невозможности повторной вакцинации сформулированы некорректно. «Имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», — передало ведомство уточненную версию слов Пшеничной.
В спор вступил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, в котором была создана первая вакцина от COVID-19, — Александр Гинцбург. Он заявил, что повторная вакцинация от коронавирусной инфекции с помощью препарата «Спутник V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов заявил журналистам, что у предположений о невозможности сделать повторную прививку препаратом «Спутник V» нет научного обоснования. Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский сказал, что эта тема пока малоизучена и сложности есть. Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил о надежде, что «Спутником V» можно будет прививаться повторно. При этом вирусологи отметили, что если ревакцинацию делать другим препаратом, то проблем не будет даже в теории.
Главная задача властей, регулирующих ситуацию на топливном рынке России, — избегать резких колебаний цен на горючее, «чтобы потребитель имел предсказуемую цену», заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин в интервью РБК. Отвечая на вопрос, можно ли сделать так, чтобы розничные цены на бензин в России не только росли вместе с ценами на нефть на мировом рынке, но и снижались параллельно им, замминистра указал на высокую волатильность нефтяных котировок. По его словам, способность мировых цен на нефть то резко расти, то так же быстро падать создает «проблемы с планированием и прогнозированием» для любого потребителя нефтепродуктов.
Сорокин также считает, что России не грозит повторение топливного кризиса 2018 года, поскольку уже существует ряд механизмов и принят ряд превентивных мер, которые не позволят ситуации развиваться по сценариям прошлых лет.
Норвегия запретила продажу активов Rolls-Royce российской компании
Власти считают, что сделка угрожает национальным интересам страны, а передача завода по производству двигателей российской компании противоречит политике безопасности. Речь идет о продаже расположенного в Бергене завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines, о которой было объявлено в начале февраля 2021 года. Сумма сделки составляла €150 млн.
Компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ), которая планировала купить Bergen Engines, разочарована решением властей Норвегии заблокировать сделку. «В течение всего процесса ведения сделки ТМХ оставался максимально прозрачным в отношении структуры собственности и планов по развитию Bergen Engines. В ходе подготовки сделки ТМХ не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о применимости к сделке закона о безопасности Норвегии», — говорилось в сообщении компании.