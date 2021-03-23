Новые деньги в России, почему нефть дешевеет без бензина. Главное за день

Спор о возможности повторной прививки вакциной «Спутник V»

Он начался с заявлений замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной. По ее словам, повторно прививаться «Спутником V» нельзя, поскольку компоненты вакцины будут разрушаться теми антителами, которые к тому времени могут сохраняться в организме человека. Позже пресс-служба Роспотребнадзора привела слова Пшеничной о том, что сообщения о невозможности повторной вакцинации сформулированы некорректно. «Имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», — передало ведомство уточненную версию слов Пшеничной.

В спор вступил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, в котором была создана первая вакцина от COVID-19, — Александр Гинцбург. Он заявил, что повторная вакцинация от коронавирусной инфекции с помощью препарата «Спутник V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная. Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов заявил журналистам, что у предположений о невозможности сделать повторную прививку препаратом «Спутник V» нет научного обоснования. Вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский сказал, что эта тема пока малоизучена и сложности есть. Профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил о надежде, что «Спутником V» можно будет прививаться повторно. При этом вирусологи отметили, что если ревакцинацию делать другим препаратом, то проблем не будет даже в теории.

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