Путин уволил генерала ФСБ, Ефремову снизили срок. Главные новости РБК

«Единая Россия» нашла перспективных одномандатников

В список вошел 71 депутат, в их числе Сергей Неверов, Александр Хинштейн, Виталий Милонов. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже согласовал этот список с Дмитрием Медведевым, рассказал один из источников РБК.

В «Единой России» завершаются консультации с первой группой потенциальных кандидатов-одномандатников из числа действующих депутатов Госдумы, которых партия может выдвинуть на выборах в парламент следующего созыва.

Для отбора в список во внимание брались активность в регионе, рейтинг и эффективность работы по повестке партии. Кроме того, учитывалось, имеет ли депутат поддержку губернатора и руководства партии, а также его работа по партпроектам и эффективность законотворческой работы.

По итогам выборов в Госдуму 2016 года «Единая Россия» провела 203 одномандатника из 207 выдвинутых. Из них переизбираться на следующий срок могут, по разным оценкам, от 60 до 100 человек — те, кто реально работал в своем округе, уточнил один из источников РБК.

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Об увольнении генерала армии Сергея Смирнова по выслуге лет РБК рассказали два источника, близкие к ФСБ.

Смирнов был назначен первым заместителем директора ФСБ в 2003 году.

Он координировал работу самых важных подразделений службы: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя.

В качестве его возможного преемника источники РБК называли начальника СЭБ Сергея Королева. Ранее он возглавлял Управление собственной безопасности ФСБ.

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