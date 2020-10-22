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Путин уволил генерала ФСБ, Ефремову снизили срок. Главные новости РБК

На апелляции Ефремову смягчили наказание на полгода, «Единая Россия» определилась с перспективными одномандатниками, Путин уволил первого замдиректора ФСБ, против главы Petropavlovsk завели дело — основные события в обзоре РБК

Мосгорсуд сократил срок Ефремову по делу о ДТП

Суд частично удовлетворил апелляции Ефремова и его защитников на приговор Пресненского суда Москвы, по которому актер получил восемь лет заключения за ДТП со смертельным исходом.

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  • Апелляционная инстанция сократила на полгода — до семи с половиной лет — срок заключения актеру Михаилу Ефремову по делу об аварии на Смоленской площади, в которой погиб человек.
  • Жесткий первоначальный приговор был обусловлен тем, что на суде Ефремов не соглашался с обвинением и вслед за своим адвокатом Эльманом Пашаевым отказался от первоначального признания вины, заявив, что его могло не быть на месте водителя во время аварии.
  • В последнем слове в Мосгорсуде Ефремов раскаялся, обвинил во вмешательстве Пашаева и сообщил, что хотел бы поставить памятник погибшему по его вине курьеру Сергею Захарову.

«Единая Россия» нашла перспективных одномандатников

В список вошел 71 депутат, в их числе Сергей Неверов, Александр Хинштейн, Виталий Милонов. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже согласовал этот список с Дмитрием Медведевым, рассказал один из источников РБК.

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  • В «Единой России» завершаются консультации с первой группой потенциальных кандидатов-одномандатников из числа действующих депутатов Госдумы, которых партия может выдвинуть на выборах в парламент следующего созыва.
  • Для отбора в список во внимание брались активность в регионе, рейтинг и эффективность работы по повестке партии. Кроме того, учитывалось, имеет ли депутат поддержку губернатора и руководства партии, а также его работа по партпроектам и эффективность законотворческой работы.
  • По итогам выборов в Госдуму 2016 года «Единая Россия» провела 203 одномандатника из 207 выдвинутых. Из них переизбираться на следующий срок могут, по разным оценкам, от 60 до 100 человек — те, кто реально работал в своем округе, уточнил один из источников РБК.

Путин уволил бессменного первого замдиректора ФСБ

Об увольнении генерала армии Сергея Смирнова по выслуге лет РБК рассказали два источника, близкие к ФСБ.

  • Смирнов был назначен первым заместителем директора ФСБ в 2003 году.
  • Он координировал работу самых важных подразделений службы: департамента военной контрразведки, службы экономической безопасности, службы по защите конституционного строя.
  • В качестве его возможного преемника источники РБК называли начальника СЭБ Сергея Королева. Ранее он возглавлял Управление собственной безопасности ФСБ.

СК возбудил уголовное дело против главы Petropavlovsk

Следователи заподозрили временно исполняющего обязанности гендиректора золотодобывающей компании Petropavlovsk Максима Мещерякова в причинении ущерба на 450 тыс. руб. ее «дочке» «Покровский рудник».

  • Компания Petropavlovsk по итогам первого полугодия 2020 года входит в тройку крупнейших производителей золота в России.
  • Следователи расследуют уголовные дела по двум статьям — о самоуправстве и о краже. Расследование СК касается событий 26–27 августа 2020 года, когда Мещерякова не пускали в московский офис «Покровского рудника» и представительство Petropavlovsk. По словам представителя «Покровского рудника», менеджер проник в этот офис силой — в сопровождении полутора десятков человек спортивного телосложения.
  • Мещеряков стал и.о. гендиректора Petropavlovsk 17 августа. По его словам, часть топ-менеджмента компании, в которой летом разгорелся корпоративный конфликт, не согласилась с его назначением.
Автор
Владислав Гордеев
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