Уроки первой волны, рекордные расходы россиян. Главные новости РБК

Уроки первой волны эпидемии, россияне стали больше тратить и чаще жаловаться на бедность, экс-замглавы Росгвардии заподозрили в мошенничестве, общежития расселять не будут; главные новости — в обзоре РБК

Эксперты изучили итоги первой волны пандемии

РАНХиГС выпустила монографию «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России». В книге анализируется, как с первой волной пандемии справились система здравоохранения, экономика и финансовый сектор, образование и система социальной поддержки, как кризис влияет на трансформацию модели государственного управления.

В июле РБК сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести анализ мер, принятых в борьбе с пандемией, и в правительстве обсуждают идею обобщить опыт властей в книге.

В опубликованных в ней интервью, к примеру, рассказывается о процессе принятия решений весной. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что вначале была не ясна опасность коронавируса и в правительстве рассчитывали на то, что со вспышкой болезни быстро справятся. Несмотря на это, уже зимой власти начали готовить здравоохранение к новой угрозе.

В начале марта правительство подготовило два расчета модели развития ситуации с распространением СOVID-19 в России, рассказала заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос. Обе были созданы на основе данных из Китая и Италии. На основе этих данных «было доказано, что чем быстрее будут введены ограничительные меры, социальное дистанцирование и изоляция, в первую очередь пожилых граждан и детей, тем выше шансы, что мы сможем избежать неуправляемого, взрывного роста эпидемии». На базе этих расчетов и было принято решение о введении нерабочих дней.