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Уроки первой волны, рекордные расходы россиян. Главные новости РБК

Уроки первой волны эпидемии, россияне стали больше тратить и чаще жаловаться на бедность, экс-замглавы Росгвардии заподозрили в мошенничестве, общежития расселять не будут; главные новости — в обзоре РБК

Эксперты изучили итоги первой волны пандемии

РАНХиГС выпустила монографию «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России». В книге анализируется, как с первой волной пандемии справились система здравоохранения, экономика и финансовый сектор, образование и система социальной поддержки, как кризис влияет на трансформацию модели государственного управления.

  • В июле РБК сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил провести анализ мер, принятых в борьбе с пандемией, и в правительстве обсуждают идею обобщить опыт властей в книге.
  • В опубликованных в ней интервью, к примеру, рассказывается о процессе принятия решений весной. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что вначале была не ясна опасность коронавируса и в правительстве рассчитывали на то, что со вспышкой болезни быстро справятся. Несмотря на это, уже зимой власти начали готовить здравоохранение к новой угрозе.
  • В начале марта правительство подготовило два расчета модели развития ситуации с распространением СOVID-19 в России, рассказала заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос. Обе были созданы на основе данных из Китая и Италии. На основе этих данных «было доказано, что чем быстрее будут введены ограничительные меры, социальное дистанцирование и изоляция, в первую очередь пожилых граждан и детей, тем выше шансы, что мы сможем избежать неуправляемого, взрывного роста эпидемии». На базе этих расчетов и было принято решение о введении нерабочих дней.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Россияне в пандемию стали тратить больше

Исследование компании «Ромир» зафиксировало рост расходов россиян с начала эпидемии по сравнению с предыдущими годами. Граждане все чаще жалуются на дороговизну жизни, бедность и низкие зарплаты — такие претензии высказали более 40% респондентов.

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  • Наибольший рост расходов зафиксирован в марте, когда этот показатель вырос на 22 п.п. по сравнению с базовым показателем 2012 года. Для сравнения, в 2019-м рост составлял 11 п.п.
  • Одновременно об общем снижении доходов в текущем году заявили 54% россиян. В Москве этот показатель достиг 58%. В зависимости от возрастной категории от 44 до 46% россиян жаловались социологам на рост цен и дороговизну жизни, от 40 до 44% — на бедность, низкие зарплаты и пенсии.
  • Президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин объяснил, что рост расходов в эпидемию может объясняться двумя факторами. Прежде всего — массовые закупки товаров впрок. Кроме того, люди могли пытаться побаловать себя «небольшими радостями» для снятия стресса.

В Москве задержали бывшего замглавы Росгвардии по подозрению в мошенничестве

В Москве задержали генерал-лейтенанта Сергея Милейко, бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

  • Два источника РБК, близких к Росгвардии, уточнили, что Милейко задержали днем 21 октября, а утром у него прошел обыск. По словам одного из собеседников РБК, у руководства Росгвардии давно были претензии к Милейко, в том числе из-за мясокомбината «Дружба народов». Как рассказал источник, оно считает, что генерал-лейтенант «не смог поставить грамотно работу».
  • С 2012 года в Балашихе жене Милейко принадлежит нежилое помещение в доме, который был построен для семей военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского. Впоследствии в нем открылась парикмахерская. По версии следствия, с помощью подложных документов помещение было оформлено на пожилую родственницу офицера Галину Пискунову, а затем перепродано его супруге по заниженной стоимости 908 тыс. руб.
  • «Дружба народов» стала единым поставщиком продуктов для Росгвардии в декабре 2017 года. В августе 2018-го глава ФБК Алексей Навальный и его сторонники выпустили расследование, в котором утверждали, что Росгвардия получает продукты от мясокомбината по завышенным ценам. В прошлом году суд обязал Навального это расследование удалить.

Студентов решили оставить в общежитиях, несмотря на COVID-19

У Минобрнауки нет планов по расселению студентов вузов из общежитий из-за эпидемии коронавируса, заявил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, все решения о таких мерах принимаются на уровне университетов.

  • По словам Фалькова, сейчас в России 40% студентов учатся дистанционно.
  • В настоящее время в стране обучаются более 4 млн студентов — очников и заочников, в том числе около 800 тыс. проживают в общежитиях. Под обсерваторы зарезервировано 25 тыс. мест, из них более 80% свободны. Министр признал, что в некоторых общежитиях в ряде регионов «непростая ситуация», но массовых вспышек по стране нет.
  • Подготовленные к началу учебного года правила размещения в общежитиях предусматривают регулярные уборки с применением дезинфицирующих средств, проветривание и проверку бесконтактным термометром на входе.
Автор
Георгий Тадтаев
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