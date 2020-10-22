Уроки первой волны, рекордные расходы россиян. Главные новости РБК

Россияне в пандемию стали тратить больше
Исследование компании «Ромир» зафиксировало рост расходов россиян с начала эпидемии по сравнению с предыдущими годами. Граждане все чаще жалуются на дороговизну жизни, бедность и низкие зарплаты — такие претензии высказали более 40% респондентов.
- Наибольший рост расходов зафиксирован в марте, когда этот показатель вырос на 22 п.п. по сравнению с базовым показателем 2012 года. Для сравнения, в 2019-м рост составлял 11 п.п.
- Одновременно об общем снижении доходов в текущем году заявили 54% россиян. В Москве этот показатель достиг 58%. В зависимости от возрастной категории от 44 до 46% россиян жаловались социологам на рост цен и дороговизну жизни, от 40 до 44% — на бедность, низкие зарплаты и пенсии.
- Президент исследовательского холдинга «Ромир» Андрей Милехин объяснил, что рост расходов в эпидемию может объясняться двумя факторами. Прежде всего — массовые закупки товаров впрок. Кроме того, люди могли пытаться побаловать себя «небольшими радостями» для снятия стресса.
В Москве задержали бывшего замглавы Росгвардии по подозрению в мошенничестве
В Москве задержали генерал-лейтенанта Сергея Милейко, бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
- Два источника РБК, близких к Росгвардии, уточнили, что Милейко задержали днем 21 октября, а утром у него прошел обыск. По словам одного из собеседников РБК, у руководства Росгвардии давно были претензии к Милейко, в том числе из-за мясокомбината «Дружба народов». Как рассказал источник, оно считает, что генерал-лейтенант «не смог поставить грамотно работу».
- С 2012 года в Балашихе жене Милейко принадлежит нежилое помещение в доме, который был построен для семей военнослужащих отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского. Впоследствии в нем открылась парикмахерская. По версии следствия, с помощью подложных документов помещение было оформлено на пожилую родственницу офицера Галину Пискунову, а затем перепродано его супруге по заниженной стоимости 908 тыс. руб.
- «Дружба народов» стала единым поставщиком продуктов для Росгвардии в декабре 2017 года. В августе 2018-го глава ФБК Алексей Навальный и его сторонники выпустили расследование, в котором утверждали, что Росгвардия получает продукты от мясокомбината по завышенным ценам. В прошлом году суд обязал Навального это расследование удалить.
Студентов решили оставить в общежитиях, несмотря на COVID-19
У Минобрнауки нет планов по расселению студентов вузов из общежитий из-за эпидемии коронавируса, заявил глава ведомства Валерий Фальков. По его словам, все решения о таких мерах принимаются на уровне университетов.
- По словам Фалькова, сейчас в России 40% студентов учатся дистанционно.
- В настоящее время в стране обучаются более 4 млн студентов — очников и заочников, в том числе около 800 тыс. проживают в общежитиях. Под обсерваторы зарезервировано 25 тыс. мест, из них более 80% свободны. Министр признал, что в некоторых общежитиях в ряде регионов «непростая ситуация», но массовых вспышек по стране нет.
- Подготовленные к началу учебного года правила размещения в общежитиях предусматривают регулярные уборки с применением дезинфицирующих средств, проветривание и проверку бесконтактным термометром на входе.