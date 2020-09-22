Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

Перевод зарплат по номеру телефона, что знает финразведка США о внутрироссийских транзакциях, уголовные дела в «Роскосмосе», землетрясение на Байкале; главные новости — в обзоре РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Несколько банков воспользовались механизмом Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат по номеру телефона. ЦБ думает о создании аналогичного централизованного механизма, но пока еще не решил, стоит ли его запускать.

Схема перечислений может выглядеть следующим образом: работодатель направляет в свой банк список физических лиц для перечисления зарплаты с указанием их номеров телефонов, затем через СБП зарплата каждому сотруднику перечисляется в тот банк, какой он лично определил для себя как основной.

Новый механизм позволит компаниям упростить выплаты и сократить издержки на администрирование баз платежных реквизитов своих сотрудников, а также снизит стоимость самих переводов.

В то же время эксперты считают, что указание единственного реквизита в виде номера телефона увеличивает шансы юрлица ошибиться и перевести деньги другому физлицу. В случае отказа их вернуть, издержки понесет работодатель. Кроме того, такая ситуация грозит ему мерами юридической ответственности, связанными с задержкой зарплаты.

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях между российскими банками

Утечка секретных файлов финразведки США (FinCEN) показала, что службе известно даже о внутрироссийских банковских переводах в долларах. Отчеты в FinCEN подавались в 189 случаях операций между российскими банками.