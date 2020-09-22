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Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

Перевод зарплат по номеру телефона, что знает финразведка США о внутрироссийских транзакциях, уголовные дела в «Роскосмосе», землетрясение на Байкале; главные новости — в обзоре РБК

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Несколько банков воспользовались механизмом Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат по номеру телефона. ЦБ думает о создании аналогичного централизованного механизма, но пока еще не решил, стоит ли его запускать.

  • Схема перечислений может выглядеть следующим образом: работодатель направляет в свой банк список физических лиц для перечисления зарплаты с указанием их номеров телефонов, затем через СБП зарплата каждому сотруднику перечисляется в тот банк, какой он лично определил для себя как основной.
  • Новый механизм позволит компаниям упростить выплаты и сократить издержки на администрирование баз платежных реквизитов своих сотрудников, а также снизит стоимость самих переводов.
  • В то же время эксперты считают, что указание единственного реквизита в виде номера телефона увеличивает шансы юрлица ошибиться и перевести деньги другому физлицу. В случае отказа их вернуть, издержки понесет работодатель. Кроме того, такая ситуация грозит ему мерами юридической ответственности, связанными с задержкой зарплаты.

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях между российскими банками

Утечка секретных файлов финразведки США (FinCEN) показала, что службе известно даже о внутрироссийских банковских переводах в долларах. Отчеты в FinCEN подавались в 189 случаях операций между российскими банками.

  • РБК проанализировал данные о подозрительных транзакциях, относящихся к России, которые предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Всего в базе 3810 транзакций с 2008 по 2016 год, где одной из сторон выступал российский банк.
  • В «российской выборке» 5% от общего числа транзакций пришлось на операции, которые проводились между российскими банками. Всего речь идет о 189 таких переводах денежных средств на общую сумму около $760 млн. Обо всех в FinCEN сообщали три финансовых института — Bank of New York, Deutsche Bank и JP Morgan Chase.
  • Остальные 95% транзакций, связанных с Россией, были переводами из других юрисдикций в страну или оттуда в другие юрисдикции. Больше всего таких операций (исходящих и входящих) было проведено с Латвией (1123, или 29%), Сингапуром (323), Эстонией (315), Кипром (274).

«Роскосмос» сообщил о 22 уголовных делах по итогам аудита

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Более двух десятков уголовных дел было возбуждено по материалам внутренних аудиторских проверок в «Роскосмосе» в 2019–2020 годах. Речь идет о хищениях, злоупотреблениях и превышении должностных полномочий на предприятиях госкорпорации.

  • В частности, ведется следствие в отношении бывшего руководителя корпорации «Стратегические пункты управления» Владимира Полянского по факту хищения бюджетных средств путем изготовления фиктивных актов о приемке выполненных работ в рамках гособоронзаказа на сумму более 2 млрд руб.
  • На красноярском предприятии ЦКБ «Геофизика», как выяснили аудиторы, все значимые посты занимали члены одной семьи. Гендиректор — отец, его заместитель — сын, начальник архива — дочь, начальник планового отдела — невестка, главный инженер — зять. Все уже покинули предприятие «по собственному желанию».
  • Кроме того, при совместной с Генпрокуратурой проверке компании «Ракетные космические системы» (РКС) установлены нарушения при реализации двух инвестпроектов. В отношении двух подрядчиков — «Лан Технолоджи» и «Экрос-Инжиниринг» возбуждены уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, их действия причинили ущерб РКС на 302,3 млн руб.

У Байкала произошло землетрясение

В Иркутской области произошло землетрясение магнитудой около 6. По данным МЧС, толчки ощущались в 12 районах области, а также в четырех районах Бурятии.

  • Первое землетрясение, магнитудой 5–6, зафиксировали 22 сентября в 2:05 по местному времени (21:05 мск 21 сентября). Затем было зафиксировано еще одно, магнитудой 2–3, в районе 2:20 (21:20 мск).
  • В ГУ МЧС по Иркутской области уточнили, что в 21:05 мск зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр находился в Слюдянском районе, в 15 км от поселка Култук. Землетрясение ощущалось на территории 12 районов. Толчки магнитудой 2,5–3 ощущались также в четырех районах Республики Бурятия.
  • Информации о жертвах и разрушениях нет. Коммунальная инфраструктура и стратегические объекты Иркутска работают в штатном режиме. В городе введен режим повышенной готовности, власти решили проверить состояние жилого фонда.
Автор
Сергей Саркисян
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