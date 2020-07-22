Что случилось за день. Главные новости РБК

Суд арестовал бренды Natura Siberica
Cуд наложил обеспечительный арест на бренды «Бабушка Агафья» и другие марки косметической компании Natura Siberica. Это произошло в рамках спора владельца торговых марок, компании «Первое решение», с компанией «Эн+ Рециклинг», требующей взыскания с нее 4,5 млрд руб.
- Представитель «Первого решения» пояснил, что иск связан с пожаром, который произошел в марте на одном из заводов «Эн+ Рециклинг», помещения которого арендовал владелец Natura Siberica.
- Но в компании считают, что пожар случился не по ее вине. Сумму иска там называют «абсолютно нереалистичной» и не подтвержденной какими-либо расчетами. «Мы считаем данную ситуацию результатом намеренных действий, направленных на устранение с рынка крупного игрока», — говорится в заявлении компании.
- Убытки, понесенные компанией «Первое решение» в результате выгорания сырья и материалов, составили 490 млн руб. На эту сумму к ООО «Эн+ Рециклинг» компания подала встречный иск.
Фургал планировал уволиться до задержания
В обращении к жителям Хабаровского края лидер ЛДПР сообщил, что еще до задержания Сергея Фургала уговорил его покинуть пост губернатора, но тот не успел подать в отставку.
- «Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил — по собственному желанию», — сказал Владимир Жириновский.
- Лидер ЛДПР попросил жителей поддержать нового главу региона Михаила Дегтярева. «Закончатся все судебно-следственные мероприятия, и, возможно, дело каким-то образом будет и закрыто. Но пока край должен развиваться и руководитель должен находиться на месте», — заявил Жириновский.
- Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей. После этого в Хабаровском крае начались митинги в его поддержку, которые продолжаются уже 12 день. В среду жители Хабаровска вновь вышли на несогласованную акцию перед домом правительства. Михаил Дегтярев общаться с протестующими пока отказывается.
Дерипаска призвал остановить расширение Москвы
Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения высветили минусы расширения российской столицы, считает предприниматель Олег Дерипаска.
- «Нужно как-то остановиться с расширением Москвы. Во-первых, как только возник карантин, Москва и все управление страны фактически оказались заблокированы и отрезаны. Уже ясно, что нужно создавать какой-то резервный пункт управления», — сказал он в интервью BFM.ru.
- Нынешнюю концентрацию ресурсов в столице бизнесмен оценивает как запредельную, и такая ситуация уже приводит к искажению сигналов, которые власти посылают экономике. Это особенно опасно в ситуации с продолжающейся пандемией и санкционным давлением Запада.
- Он прогнозирует, что в случае смены власти и прихода демократов в Белый дом весной 2021 года против России, скорее всего, будут введены ранее обещанные «адские санкции».