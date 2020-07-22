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Что случилось за день. Главные новости РБК

Туристический кешбэк, арест брендов Natura Siberica, Фургал планировал уволиться еще до задержания, Дерипаска призвал остановить расширение Москвы; главные новости — в обзоре РБК

Туристам вернут деньги за поездки по России

Власти придумали способ помочь туристической отрасли, наиболее сильно пострадавшей от пандемии. Премьер Михаил Мишустин пообещал, что правительство компенсирует гражданам часть расходов, которые они до конца 2020 года потратят на туры внутри страны.

  • Всего на эти цели будет выделено 15 млрд руб. По замыслу Ростуризма, при стоимости тура от 25 до 50 тыс. руб. клиент может рассчитывать на скидку 5 тыс. руб., до 75 тыс. руб. — 10 тыс., от 75 тыс. и больше — 15 тыс.
  • В программу попали все регионы. Однако кешбэк за поездки в регионы «повышенного спроса» можно будет получить только при условии поездки после 1 октября. К таким регионам отнесли, в частности, Крым и Кубань.
  • Обязательное условие туристического кешбэка — оплатить тур надо картой национальной платежной системы «Мир». Среди потенциальных партнеров программы указаны Anex Tour, Coral Travel, TEZ Tour, TUI, «Алеан», «Библио-Глобус», «Пегас Туристик» и гостиничная сеть Azimut.

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Суд арестовал бренды Natura Siberica

Cуд наложил обеспечительный арест на бренды «Бабушка Агафья» и другие марки косметической компании Natura Siberica. Это произошло в рамках спора владельца торговых марок, компании «Первое решение», с компанией «Эн+ Рециклинг», требующей взыскания с нее 4,5 млрд руб.

  • Представитель «Первого решения» пояснил, что иск связан с пожаром, который произошел в марте на одном из заводов «Эн+ Рециклинг», помещения которого арендовал владелец Natura Siberica.
  • Но в компании считают, что пожар случился не по ее вине. Сумму иска там называют «абсолютно нереалистичной» и не подтвержденной какими-либо расчетами. «Мы считаем данную ситуацию результатом намеренных действий, направленных на устранение с рынка крупного игрока», — говорится в заявлении компании.
  • Убытки, понесенные компанией «Первое решение» в результате выгорания сырья и материалов, составили 490 млн руб. На эту сумму к ООО «Эн+ Рециклинг» компания подала встречный иск.

Фургал планировал уволиться до задержания

В обращении к жителям Хабаровского края лидер ЛДПР сообщил, что еще до задержания Сергея Фургала уговорил его покинуть пост губернатора, но тот не успел подать в отставку.

  • «Губернатор уже собирался во вторник приезжать в Москву, писать заявление по собственному желанию. Вы его арестовали зачем в четверг? Кому-то хотелось мускулы показать. Он летел уже в Москву, летел ко мне, я его уговорил — по собственному желанию», — сказал Владимир Жириновский.
  • Лидер ЛДПР попросил жителей поддержать нового главу региона Михаила Дегтярева. «Закончатся все судебно-следственные мероприятия, и, возможно, дело каким-то образом будет и закрыто. Но пока край должен развиваться и руководитель должен находиться на месте», — заявил Жириновский.
  • Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей. После этого в Хабаровском крае начались митинги в его поддержку, которые продолжаются уже 12 день. В среду жители Хабаровска вновь вышли на несогласованную акцию перед домом правительства. Михаил Дегтярев общаться с протестующими пока отказывается.

Дерипаска призвал остановить расширение Москвы

Пандемия коронавируса и введенные из-за нее ограничения высветили минусы расширения российской столицы, считает предприниматель Олег Дерипаска.

  • «Нужно как-то остановиться с расширением Москвы. Во-первых, как только возник карантин, Москва и все управление страны фактически оказались заблокированы и отрезаны. Уже ясно, что нужно создавать какой-то резервный пункт управления», — сказал он в интервью BFM.ru.
  • Нынешнюю концентрацию ресурсов в столице бизнесмен оценивает как запредельную, и такая ситуация уже приводит к искажению сигналов, которые власти посылают экономике. Это особенно опасно в ситуации с продолжающейся пандемией и санкционным давлением Запада.
  • Он прогнозирует, что в случае смены власти и прихода демократов в Белый дом весной 2021 года против России, скорее всего, будут введены ранее обещанные «адские санкции».
Автор: Сергей Витько
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