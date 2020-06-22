Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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В Белоруссии арестовали Виктора Бабарико и его сына

Одного из потенциальных участников президентских выборов в Белоруссии Виктора Бабарико арестовали. Ранее ему предъявили обвинение. В чем именно обвиняют бывшего главу Белгазпромбанка, неизвестно.

Как сообщили в предвыборном штабе Бабарико, обвинение также предъявлено его сыну Эдуарду, он арестован. Как сообщала TUT.by его девушка, молодому человеку вменяют в вину уклонение от уплаты налогов.

Обоих Бабарико задержали 18 июня. До этого в Белгазпромбанке (принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), который Виктор Бабарико возглавлял до мая 2020 года, прошли обыски. Бизнесмен назвал обыски рейдерством и утверждал, что это кампания, направленная непосредственно против него. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.



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