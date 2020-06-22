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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Арест главного соперника Лукашенко, новый минимум по числу смертей от COVID-19 в Москве, Дуров пообещал обеспечить работу Telegram в Китае и Иране, иностранные акции оставят на российских биржах — главные новости в обзоре РБК

В Белоруссии арестовали Виктора Бабарико и его сына

Одного из потенциальных участников президентских выборов в Белоруссии Виктора Бабарико арестовали. Ранее ему предъявили обвинение. В чем именно обвиняют бывшего главу Белгазпромбанка, неизвестно.

  • Как сообщили в предвыборном штабе Бабарико, обвинение также предъявлено его сыну Эдуарду, он арестован. Как сообщала TUT.by его девушка, молодому человеку вменяют в вину уклонение от уплаты налогов.
  • Обоих Бабарико задержали 18 июня. До этого в Белгазпромбанке (принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), который Виктор Бабарико возглавлял до мая 2020 года, прошли обыски. Бизнесмен назвал обыски рейдерством и утверждал, что это кампания, направленная непосредственно против него. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.


В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля

За минувшие сутки в столице скончались еще 20 человек, зараженных коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это минимальное значение с 16 апреля.

  • За последние трое суток число умерших в Москве не превышает 40 человек. Всего с начала пандемии в городе скончались 3617 человек с коронавирусной инфекцией.
  • По данным на 21 июня, в России выявлено свыше 584 тыс. зараженных, из них почти 340 тыс. выздоровели, а умерли 8,1 тыс. С 17 июня в стране регистрируют в сутки менее 8 тыс. новых случаев. Накануне суточный прирост по числу зараженных в России составил 7728 человек.


Дуров пообещал «Цифровое сопротивление» Telegram в Китае и Иране

Движение «Цифровое сопротивление» не закончится после отмены блокировки Telegram в России. «Оно только начинается — и становится глобальным», — заявил основатель Telegram Павел Дуров.

  • По его словам, компания попросит администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей заняться обходом ограничений в Иране и Китае, где использование мессенджера все еще запрещено.
  • Дуров не исключил, что в будущем все больше правительств «могут попытаться заблокировать приложения, ориентированные на конфиденциальность», поэтому администраторам следует быть готовыми к новым вызовам.
  • Telegram был заблокирован в России весной 2018 года. Дуров заявлял, что намерен поддерживать работу мессенджера в стране. Для этого он «в рамках цифрового сопротивления — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса» — спонсировал работу администраторов прокси- и VPN-серверов. 18 июня 2020 года Роскомнадзор решил разблокировать Telegram.

ЦБ отказался от идеи снять с торгов в России часть иностранных акций

Законопроект о защите частных инвесторов, принятый Госдумой в первом чтении еще в мае прошлого года, продолжают готовить ко второму чтению.

  • Согласно его последней версии, к торгам должны допускаться только те иностранные акции, которые входят хотя бы в один из индексов, включенных ЦБ в специальный перечень. В этом случае «потребовался бы делистинг примерно 800 из 1,3 тыс. иностранных бумаг, допущенных на Санкт-Петербургскую биржу», заявил глава Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев.
  • В связи с этим участники рынка и депутаты согласились дополнить законопроект оговоркой, которая сохранит доступ к уже торгующимся в России иностранным акциям. Новая версия документа будет представлена в Госдуме в понедельник, 22 июня.
  • Через российского брокера инвестор сейчас может купить иностранные бумаги только на Санкт-Петербургской бирже, такие же возможности вскоре появятся у Московской биржи. По словам источника РБК на финансовом рынке, в прежнем виде законопроект лишил бы Санкт-Петербургскую биржу и работающих там брокеров конкурентного преимущества.
Автор: Сергей Витько
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