Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Изоляция привела к росту домашнего насилия, Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии, московские суды поставили рекорд по числу арестов, Трамп собрался приостановить выдачу грин-карт— главные новости в обзоре РБК

Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции

После введения режима самоизоляции в России увеличилось число обращений по поводу домашнего насилия. В связи с этим депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой помочь утвердить меры по защите пострадавших.

Письмо вице-премьеру подписали авторы законопроекта по борьбе с домашним насилием Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова.

Они предлагают обеспечить пострадавших убежищами, обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, разработать план для жертв насилия по обращению за медицинской, юридической и психологической помощью, исключить для них ответственность за нарушение карантина.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 16 апреля говорила, что сенаторы рассмотрят законопроект о борьбе с бытовым насилием после победы над коронавирусом. «Не думаю, что будет какой-то всплеск насилия домашнего, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период», — говорила Матвиенко.

Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса

Пандемия оказалась угрозой для всего человечества, и после ее окончания мир не будет прежним, его ожидает «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения», сообщил создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.