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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Изоляция привела к росту домашнего насилия, Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии, московские суды поставили рекорд по числу арестов, Трамп собрался приостановить выдачу грин-карт— главные новости в обзоре РБК

Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции

После введения режима самоизоляции в России увеличилось число обращений по поводу домашнего насилия. В связи с этим депутаты Госдумы обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой помочь утвердить меры по защите пострадавших.

  • Письмо вице-премьеру подписали авторы законопроекта по борьбе с домашним насилием Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова.
  • Они предлагают обеспечить пострадавших убежищами, обязать полицейских незамедлительно реагировать на любые сообщения о домашнем насилии, разработать план для жертв насилия по обращению за медицинской, юридической и психологической помощью, исключить для них ответственность за нарушение карантина.
  • Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 16 апреля говорила, что сенаторы рассмотрят законопроект о борьбе с бытовым насилием после победы над коронавирусом. «Не думаю, что будет какой-то всплеск насилия домашнего, ведь семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период», — говорила Матвиенко.

Дуров предрек цивилизационный сдвиг из-за коронавируса

Пандемия оказалась угрозой для всего человечества, и после ее окончания мир не будет прежним, его ожидает «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения», сообщил создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

  • Он считает, что изоляция — шанс для людей создать «лучшую версию себя», а также шанс для технологий доказать свою ценность.
  • Несмотря на то что Telegram обычно не сотрудничает с госструктурами, в текущей ситуации сделано исключение: компания верифицировала и начала продвигать каналы министерств здравоохранения в разных странах мира, в том числе официальный канал российского оперативного штаба по борьбе с вирусом.
  • Дуров также рассказал, что позже Telegram представит проект, облегчающий проблему обучения во время самоизоляции.


Во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов

Из-за эпидемии Верховный суд еще 18 марта ограничил деятельность судов в России. После этого столичные судьи поставили четырехлетний рекорд, избрав за три дня меру пресечения более чем 150 обвиняемым, выяснил РБК.

  • Ограничение Верховного суда не распространялось на заседания по избранию и продлению мер пресечения, но при условии, что на них могут присутствовать только участники процессов. Слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
  • Как оказалось, количество арестов с 1 марта по 12 апреля в этом году существенно превысило показатели прошлых лет. Если в 2017 году в этот период столичные суды в среднем рассматривали 14 соответствующих ходатайств в день, то в 2018-м — 21, в 2019-м — 16, а в рекордном 2020-м — 24.
  • Пик был зафиксирован в период с 19 по 21 марта (сразу после решения ВС), когда в московские суды поступило 167 ходатайств, из которых было удовлетворено минимум 154. Большинство из них касалось дел о кражах, наркотиках, разбое и мошенничестве.


NYT узнала о планах Трампа приостановить выдачу большинства грин-карт

Администрация президента США готовится к заморозке программы по выдаче грин-карт, дающих иностранцам право жить и работать в США, сообщила The New York Times.

  • Это скажется на десятках тысяч людей, которые планировали воссоединиться со своими родственниками или получить работу в США. В прошлом году разрешение на проживание и работу в стране получили около миллиона человек.
  • По данным NYT, Белый дом также может наложить ограничение на выдачу иностранцам рабочих виз. CNN уточняет, что этот запрет может продлиться около 120 дней. При этом власти могут сделать исключения для работников определенных отраслей, таких как фермерство и медицина.
  • Ранее президент Дональд Трамп анонсировал временную приостановку миграционного потока в США. Он заявил, что эти меры продиктованы распространением коронавируса и необходимостью сохранить рабочие места для американцев.
Автор: Сергей Витько
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