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Заморозка цен масла и сахара, Потанин и Дерипаска спорят. Главное за день

Заморозку цен задумали продлить, Брюссель изучит производство Sputnik V в России, теневые деньги чиновников предложили конфисковывать, Потанин вступился за Центробанк. Основные события — в обзоре РБК

Продление заморозки цен на сахар и масло

Действующие до 1 апреля 2021 года соглашения, обязывающие производителей и торговые сети не продавать сахар и подсолнечное масло по цене выше согласованной, могут продлить как минимум на два месяца, до конца мая, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса в правительстве. По их словам, установленные в декабре предельные цены на эти продукты не вырастут и останутся на том же уровне, а производители получат от государства поддержку.

  • Цены на сахар и масло участники рынка и государство договорились заморозить в декабре, после того как рост цен на продукты раскритиковал президент Владимир Путин. Соглашения, предусматривающие, что литр подсолнечного масла в опте должен стоить не больше 95 руб. за 1 л и не больше 110 руб. в рознице, а сахара — не более 36 руб. за 1 кг в опте и 46 руб. рознице, производители и торговые сети, а также Минпромторг и Минсельхоз подписали 16 декабря. Предельные цены установили на три месяца — соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года.

Торговые сети столкнулись с проблемами при закупках после заморозки цен
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Эксперты Евросоюза приедут в Россию для изучения производства Sputnik V

Инспекция производства препарата необходима, чтобы его смог одобрить европейский регулятор, заявили в Европейском агентстве лекарственных средств. Сейчас экспертизу проходит сама вакцина. Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что возможность закупки российской вакцины зависит от обстоятельств, но «двери не закрыты навсегда». Эти слова прозвучали после заявления комиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона о том, что Европе не понадобится российская вакцина от коронавируса.

  • «Мы ничего никому не навязываем, но, когда такие заявления от официальных лиц мы слышим, возникает вопрос: чьи интересы защищают и представляют эти люди — интересы каких-то фармацевтических компаний или интересы граждан европейских стран?» — прокомментировал эти слова президент Владимир Путин. Он отметил, что Россия уже подала официальную заявку по вакцине в Европейское агентство по лекарственным средствам в конце января и только 4 марта пришло решение о начале ее рассмотрения.
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Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Власти предложили отбирать теневые доходы чиновников

Законопроект предусматривает конфискацию денежных средств, поступивших на счета чиновников в банках, если их размер превышает совокупный задекларированный доход должностного лица за три года.

  • Поправки необходимо внести в законы «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». Сейчас в доход государства по закону можно взыскивать только земельные участки, другие объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, законность которых чиновники не могут подтвердить.

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Фотогалерея 

Потанин заочно поспорил с Дерипаской о решении ЦБ повысить ставку

Глава «Норникеля», миллиардер Владимир Потанин не согласился с оценкой действий Банка России, которую дал миллиардер Олег Дерипаска. По мнению последнего, повышение ключевой ставки стало «атакой на доходы граждан и прибыль компаний». Потанин считает, что Центробанк, повысив ключевую ставку, использовал доступный регулятору инструмент денежной политики и отреагировал на угрозу инфляции.

  • Потанин признал, что решение ЦБ делает кредитные ресурсы более дорогими и изменяет условия доступа к капиталу, но в основном, по его словам, это касается взаимоотношений бизнеса с банками. «Если же говорить о защите реальных располагаемых доходов населения, накоплений граждан, то ЦБ предпринял ровно то, что для этого необходимо, а не «залез населению в карман», — указал он, добавив, что как раз инфляция «залезает людям в карман».
Автор
Владислав Гордеев
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