Заморозка цен масла и сахара, Потанин и Дерипаска спорят. Главное за день

Заморозку цен задумали продлить, Брюссель изучит производство Sputnik V в России, теневые деньги чиновников предложили конфисковывать, Потанин вступился за Центробанк. Основные события — в обзоре РБК

Продление заморозки цен на сахар и масло

Действующие до 1 апреля 2021 года соглашения, обязывающие производителей и торговые сети не продавать сахар и подсолнечное масло по цене выше согласованной, могут продлить как минимум на два месяца, до конца мая, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса в правительстве. По их словам, установленные в декабре предельные цены на эти продукты не вырастут и останутся на том же уровне, а производители получат от государства поддержку.