Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 61,83 (-0,02) Quote, 13:13
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 68,52 (-0,1) Quote, 13:13
В Шереметьево ответили на сообщения о пассажире с коронавирусом в Москве Общество, 19:29 Путин отказался быть «наставником» из-за риска двоевластия в России Политика, 19:28 Российский фигурист стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы Спорт, 19:25 Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России Общество, 19:12 «Яндекс» объявил о начале продажи акций Воложем Бизнес, 19:07 Роспотребнадзор сообщил о разработке вакцины против нового коронавируса Общество, 19:07 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:07 Как начать новую жизнь понедельника и не сбиться с пути РБК и L’Oréal Professionnel, 18:57 Европейские олимпийские комитеты вступили в процесс между WADA и РУСАДА Спорт, 18:52 В Сбербанке сообщили о снятии клиентами ₽250 млрд из-за одного фейка Финансы, 18:51 Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 17 человек Общество, 18:48 Трамп объяснил словами «выбила меня» избрание Тунберг человеком года Time Общество, 18:39 Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России Экономика, 18:20 Спасатели предупредили жителей Москвы о мокром снеге и гололедице Общество, 18:17
Общество ,  
0 

Что случилось за день. Главные новости РБК

Финальная фаза импичмента Трампа, Путин поговорил о смене формы правления, рекордная доходность нефтегазового сектора, в России заподозрили появление китайского вируса; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сенат одобрил процедуру суда над Трампом

В сенате конгресса США началась новая фаза разбирательства вокруг импичмента президента. Она стартовала с голосования по поводу правил проведения суда над Дональдом Трампом.

  • Правила предложил лидер республиканцев в этой палате Митч Макконнелл. Большинством голосов (53 против 43) они были поддержаны.
  • Согласно утвержденным правилам сначала на суде выступят обвинители, в течение трех дней у них будет на это 24 часа. Столько же времени будет у защитников Трампа. После этого у сенаторов останется 16 часов на допрос обеих сторон. Сбор новых доказательств или вызов свидетелей будет возможен только с одобрения большинства сенаторов.
  • Судебный процесс над Трампом в сенате начнется в среду, 22 января. Сенаторы будут исполнять роль присяжных и по итогам суда должны будут проголосовать, подтверждают ли они вину президента. Если две трети палаты выступят «за», Трамп потеряет президентское кресло.

Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России

Превращение России в парламентскую республику может привести к созданию в стране катастрофической ситуации, поскольку такая форма правления нередко приводит к сбоям. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на встрече с общественностью (трансляцию вел канал «Россия 24»).

  • По его словам, России «лучше не экспериментировать» с формой правления. Он напомнил, что в ряде таких стран иногда по полгода не удается сформировать правительство, а партии создают неустойчивые коалиции, которые ставят перед собой различные цели.
  • «Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода? Катастрофа. Поверьте мне, это невозможно, это колоссальный ущерб государству», — отметил Путин. Он считает, что в России — с учетом ее особенностей — должна быть «крепкая президентская власть».
  • В середине января Путин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, в том числе дать Госдуме право утверждать премьер-министра, вписать в Основной закон роль Государственного совета и повысить роль губернаторов в принятии решений на федеральном уровне.

Российские нефтяные и газовые компании станут самыми доходными в мире

Исторически дивидендная доходность акций российских нефтегазовых компаний составляла 5–6%, но в последние годы эта цифра стала расти. По итогам 2020 года они могут достигнуть рекордных показателей для всей отрасли, считают опрошенные РБК аналитики.

  • По разным данным, в среднем доходность может составить от 7 до 8,8%. Такой уровень возможен при цене на нефть $60–65 за баррель. Причина — компании массово пересматривают свою дивидендную политику из-за требований государства и акционеров.
  • Кроме того, из-за сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ нефтяники вынуждены были ограничивать инвестиции и за счет этого решили увеличить дивиденды.
  • Аналитики уверены, что государственная политика в нефтегазовой сфере не изменится и доходы компаний останутся высокими, а следовательно, в ближайшие годы тренд на высокую доходность российских нефтегазовых акций сохранится.

В России впервые госпитализировали людей с подозрением на коронавирус

В Петербурге и Хабаровске двух человек, прибывших из Китая, госпитализировали из-за подозрения на новый коронавирус. По последним данным, пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, заболели порядка 440 человек, 17 человек погибли.

  • О подозрении на новое заболевание у прибывшей в Россию китайской туристки сообщило ИА «Хабаровский край сегодня». Женщину госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц. Однако в Роспотребнадзоре позднее сообщили, что у пациентки нового коронавируса не обнаружили — это «обычный сезонный грипп типа А».
  • Второй случай произошел в Петербурге. Медики в костюмах химзащиты забрали пассажира в аэропорту Пулково. У прибывшего из Шанхая россиянина есть показания на ОРВИ. Его увезли в инфекционную больницу.
  • Всего в Петербурге были госпитализированы двое человек. Их обследуют на инфекционные заболевания, сообщили РБК власти Петербурга.
  • Из-за угрозы попадания вируса в Россию Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе России. В аэропортах проводят дистанционное измерение температуры и анкетирование.
Автор: Сергей Витько
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter