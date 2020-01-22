Что случилось за день. Главные новости РБК

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Финальная фаза импичмента Трампа, Путин поговорил о смене формы правления, рекордная доходность нефтегазового сектора, в России заподозрили появление китайского вируса; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сенат одобрил процедуру суда над Трампом

В сенате конгресса США началась новая фаза разбирательства вокруг импичмента президента. Она стартовала с голосования по поводу правил проведения суда над Дональдом Трампом.

Правила предложил лидер республиканцев в этой палате Митч Макконнелл. Большинством голосов (53 против 43) они были поддержаны.

Согласно утвержденным правилам сначала на суде выступят обвинители, в течение трех дней у них будет на это 24 часа. Столько же времени будет у защитников Трампа. После этого у сенаторов останется 16 часов на допрос обеих сторон. Сбор новых доказательств или вызов свидетелей будет возможен только с одобрения большинства сенаторов.

Судебный процесс над Трампом в сенате начнется в среду, 22 января. Сенаторы будут исполнять роль присяжных и по итогам суда должны будут проголосовать, подтверждают ли они вину президента. Если две трети палаты выступят «за», Трамп потеряет президентское кресло.

Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России

Превращение России в парламентскую республику может привести к созданию в стране катастрофической ситуации, поскольку такая форма правления нередко приводит к сбоям. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на встрече с общественностью (трансляцию вел канал «Россия 24»).