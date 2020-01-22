Что случилось за день. Главные новости РБК
Сенат одобрил процедуру суда над Трампом
В сенате конгресса США началась новая фаза разбирательства вокруг импичмента президента. Она стартовала с голосования по поводу правил проведения суда над Дональдом Трампом.
- Правила предложил лидер республиканцев в этой палате Митч Макконнелл. Большинством голосов (53 против 43) они были поддержаны.
- Согласно утвержденным правилам сначала на суде выступят обвинители, в течение трех дней у них будет на это 24 часа. Столько же времени будет у защитников Трампа. После этого у сенаторов останется 16 часов на допрос обеих сторон. Сбор новых доказательств или вызов свидетелей будет возможен только с одобрения большинства сенаторов.
- Судебный процесс над Трампом в сенате начнется в среду, 22 января. Сенаторы будут исполнять роль присяжных и по итогам суда должны будут проголосовать, подтверждают ли они вину президента. Если две трети палаты выступят «за», Трамп потеряет президентское кресло.
Путин предостерег от экспериментов с формой правления в России
Превращение России в парламентскую республику может привести к созданию в стране катастрофической ситуации, поскольку такая форма правления нередко приводит к сбоям. Такое мнение высказал президент Владимир Путин на встрече с общественностью (трансляцию вел канал «Россия 24»).