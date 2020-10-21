Эффективность перчаток, Чубайс и «начальник Арктики». Главные новости РБК

Крупный бизнес попросил Путина не останавливать экономику, в правительстве задумали новую реформу с Чубайсом в Арктике, от отрицания до признания пользы перчаток в Минздраве прошло несколько часов; основные события — в обзоре РБК

Бизнесмены попросили Путина не вводить карантин

Члены бюро правления РСПП провели закрытую встречу с президентом в рамках съезда союза, о ее итогах рассказали РБК два источника, близкие к участникам беседы.

Представители самого крупного бизнеса попросили Владимира Путина не вводить в России новый тотальный карантин из-за коронавируса.

Докладчик, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, предложил вместо жестких решений по самоизоляции и остановке экономики принимать точечные меры там, где это необходимо. Миллиардер (состояние, согласно рейтингу Forbes, составляет $16,8 млрд) заявил, что более жесткие меры убьют малый и средний бизнес.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают повторное введение режима строгой самоизоляции в стране.