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Эффективность перчаток, Чубайс и «начальник Арктики». Главные новости РБК

Крупный бизнес попросил Путина не останавливать экономику, в правительстве задумали новую реформу с Чубайсом в Арктике, от отрицания до признания пользы перчаток в Минздраве прошло несколько часов; основные события — в обзоре РБК

Бизнесмены попросили Путина не вводить карантин

Члены бюро правления РСПП провели закрытую встречу с президентом в рамках съезда союза, о ее итогах рассказали РБК два источника, близкие к участникам беседы.

  • Представители самого крупного бизнеса попросили Владимира Путина не вводить в России новый тотальный карантин из-за коронавируса.
  • Докладчик, основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, предложил вместо жестких решений по самоизоляции и остановке экономики принимать точечные меры там, где это необходимо. Миллиардер (состояние, согласно рейтингу Forbes, составляет $16,8 млрд) заявил, что более жесткие меры убьют малый и средний бизнес.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не обсуждают повторное введение режима строгой самоизоляции в стране.

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Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Чубайс попросил не назначать его «начальником Арктики»

Глава «Роснано» признался в любви к Русскому Северу, однако пошутил, что это не повод назначать его «начальником Арктики».

  • Назначение Чубайса предполагалось в рамках реформы институтов развития с возможным сокращением их числа, которая сейчас обсуждается в правительстве России, рассказали источники РБК.
  • В правительстве оценивают пересечение в функциях таких структур и различных государственных ведомств, а также рассматривают предложения, подготовленные ВЭБ.РФ и другими крупными компаниями с госучастием.
  • Параллельно с реформой власти рассматривают возможность смены руководства некоторых госкорпораций, в том числе «Роснано». Два собеседника сообщили, что Чубайс получил предложение «заняться Арктикой».
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В состав флота ввели атомный ледокол «Арктика». Фоторепортаж
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Инфекционист изменил мнение об эффективности перчаток

Главный внештатный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов с утра заявил о бесполезности перчаток как средства профилактики заражения SARS-CoV-2, однако ближе к вечеру сказал, что при правильном использовании перчатки и антисептики одинаково эффективно защищают от коронавируса.

  • Сначала Чуланов заявил, что люди не умеют пользоваться перчатками, а это делает их ношение бессмысленным и даже опасным. Куда более эффективно — применять антисептики.
  • Однако через некоторое время он уточнил, что для эффективной защиты необходимо использовать одноразовые перчатки и не прикасаться ими к лицу. Ношение матерчатых многоразовых перчаток, напротив, может способствовать инфицированию.
  • 21 октября в России впервые с начала эпидемии зафиксировали более 300 смертей от COVID-19 за сутки. До этого максимальное количество смертей было зарегистрировано 15 октября — тогда от COVID-19 умерли 286 человек. Общее число летальных исходов, по подсчетам оперштаба, приблизилось к 25 тыс.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Пашинян исключил дипломатию в конфликте в Карабахе

По словам премьер-министра Армении, у конфликта в Нагорном Карабахе на данном этапе нет дипломатического решения. В Баку эти слова назвали «лицемерием».

  • «Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха — хотя бы на данном этапе и начиная с данного этапа еще очень долгое время — не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися», — сказал Никол Пашинян.
  • По его словам, Армения пыталась решить вопрос на основе взаимного компромисса, снизив планку своих требований, однако не получила ответного шага с противоположной стороны.
  • В Баку его слова расценили как нежелание Еревана реально разрешить конфликт вокруг Нагорного Карабаха. «Этим заявлением руководство Армении признает, что целью Армении является сохранение оккупации территорий Азербайджана. Это еще раз подтверждает, что заявления официального Еревана об урегулировании конфликта путем переговоров — не что иное, как лицемерие», — сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Бои в Карабахе: Степанакерт под огнем и удар по Гяндже. Фоторепортаж
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«Аэрофлот» спустя час поменял условия бесплатного обмена билетов

В авиакомпании сообщили, что в правила были внесены правки из-за ошибки в первоначальном тексте.

  • Авиакомпания «Аэрофлот» изменила текст своего сообщения о бесплатном обмене билетов экономкласса. Ранее перевозчик объявил, что билет можно будет обменять без дополнительной оплаты не позднее чем через 30 минут после отправки рейса.
  • В соответствии с новым текстом, бесплатно поменять билет можно при обращении за 30 минут до вылета, а не после него. Правило распространяется на билеты, которые были куплены с 16 октября, с датой вылета до 25 марта 2021 года.
Автор
Владислав Гордеев
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