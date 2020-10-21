Что раздражает россиян, новый механизм санкций ЕС. Главные новости РБК
Главный фактор недовольства россиян жизнью в регионах, как будут реинтегрировать Донбасс, новый механизм санкций ЕС, Роспотребнадзор напомнил о температурных нормах — главные новости в обзоре РБК
Что раздражает россиян в своих городах
Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования «Платформа» провели исследование, посвященное оценке россиянами уровня благоустройства и комфорта населенных пунктов, в которых они проживают. В среднем по стране 41% опрошенных назвал проблемы с трудоустройством главным раздражающим фактором жизни в их городах и селах.
Недовольство проблемой трудоустройства сильно варьируется в зависимости от размера населенного пункта. Например, в Москве это главной проблемой назвали 17% опрошенных, в городах миллионниках — 38%, в селах — 51%.
Нехваткой больниц, детских садов и других социальных сервисов в среднем по стране недоволен 31% жителей (от 19% в Москве и до 34% в селах).
О плохом состоянии городской инфраструктуры в среднем по России заявили 29% опрошенных. «В ряде случаев негативные оценки состояния тех или иных инфраструктурных объектов сдерживаются их отсутствием в населенном пункте — респонденту просто нечего оценивать», — отметили исследователи.
Киев назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса
Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук описал порядок реинтеграции региона в состав Украины.
Первый этап, без которого остальные не начнутся, — прекращение войны. Вслед за этим должно последовать проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Далее идет формирование исполнительной власти на этих территориях. И только на последнем этапе возможно принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.
Вопрос о создании свободной экономической зоны будет вынесен на всеукраинский опрос граждан в числе других пяти вопросов. На них жители Украины ответят 25 октября, во время местных выборов, которые пройдут на всей территории страны, кроме неподконтрольных регионов.
В августе Кравчук рассказывал, что указ об установлении СЭЗ в Донбассе он подписал еще в 1993 году, «но потом это как-то потерялось».
Исполнительные органы Евросоюза разработали механизм, позволяющий вводить санкции за нарушение прав человека по всему миру. Потенциально они могут затронуть и Россию, которую в ЕС регулярно подвергают критике за нарушение прав человека.
Штрафные меры, которые будут применяться в соответствии с механизмом, — запрет на въезд в ЕС и заморозка счетов адресатов санкций на территории блока. Новый санкционный режим предполагает, что реализация запретов будет осуществляться непосредственно Еврокомиссией, а не национальными органами, что является прецедентом.
Итоговое решение о принятии механизма будет приниматься Советом ЕС, куда входят министры из 27 стран ЕС. Для вступления режима в силу требуется поддержка всех государств — участников объединения. Одобрение Евросовета, куда входят главы государств и правительств стран ЕС, для начала работы механизма не требуется, уточнили дипломатические источники РБК в ЕС.
Опрошенные РБК эксперты считают, что подобный механизм позволит ЕС вводить персональные санкции против россиян без излишней бюрократии. Однако то, что он ограничен персональными санкциями, означает, что большой угрозы для российской экономики новый механизм нести не будет.
Переохлаждение облегчает путь коронавирусу
Защита организма от различных инфекций, включая вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19, может временно понизиться из-за переохлаждения, которое связанно с резкими перепадами температуры, напоминают в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что есть определенные нормы, которые закрепляют то, какой должна быть температура в детских и социальных учреждениях. Например, в игровых помещениях младшей, средней и старшей групп дошкольных организаций температура должна быть 21–23 градуса, в спальных детских садов — 19–20 градусов, в классах школ — 18–24 градуса.
Если эти нормативы не соблюдаются, граждане имеют право жаловаться в Роспотребнадзор.
Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
Рано утром стало известно о смерти почетного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова. Он умер на 70-м году жизни. Причины его смерти не называются. В мае священнослужителя госпитализировали с коронавирусом, но он успел выздороветь еще до начала лета.