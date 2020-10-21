Что раздражает россиян, новый механизм санкций ЕС. Главные новости РБК

Главный фактор недовольства россиян жизнью в регионах, как будут реинтегрировать Донбасс, новый механизм санкций ЕС, Роспотребнадзор напомнил о температурных нормах — главные новости в обзоре РБК

Что раздражает россиян в своих городах

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования «Платформа» провели исследование, посвященное оценке россиянами уровня благоустройства и комфорта населенных пунктов, в которых они проживают. В среднем по стране 41% опрошенных назвал проблемы с трудоустройством главным раздражающим фактором жизни в их городах и селах.

Недовольство проблемой трудоустройства сильно варьируется в зависимости от размера населенного пункта. Например, в Москве это главной проблемой назвали 17% опрошенных, в городах миллионниках — 38%, в селах — 51%.

Нехваткой больниц, детских садов и других социальных сервисов в среднем по стране недоволен 31% жителей (от 19% в Москве и до 34% в селах).

О плохом состоянии городской инфраструктуры в среднем по России заявили 29% опрошенных. «В ряде случаев негативные оценки состояния тех или иных инфраструктурных объектов сдерживаются их отсутствием в населенном пункте — респонденту просто нечего оценивать», — отметили исследователи.

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