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Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

Евро по 90 руб., резкий рост заболеваемости COVID-19 в Москве, зачем Навальный требует от российских силовиков свою одежду, перебои с лекарствами от гемофилии; главные новости — в обзоре РБК

Евро — ₽90

Курс евро на Московской бирже по состоянию на 11:18 мск вырос более чем на 0,7%, до 90,4 руб. Он стал самым высоким с 11 февраля 2016 года, когда курс поднимался выше 91 руб.

  • Курс доллара поднялся в понедельник более чем на 1% — до 76,555 руб., что, однако, не стало даже новым максимумом 2020 года.
  • Рубль снизился к доллару и евро на фоне ухудшения геополитического фона, негативных настроений на мировых фондовых рынках и снижения нефтяных цен. При этом за три месяца евро подорожал по отношению к доллару на 5%, что позволило курсу евро обновить многолетний рекорд к рублю, тогда как курс доллара на новый максимум не вышел.
  • Также эксперты среди причин снижения курса рубля называют усиление второй волны пандемии коронавируса, наблюдаемое во многих странах, и снижение спроса на рисковые активы в мире.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Москве

С начала сентября, по данным оперативного штаба, число новых случаев COVID-19 в столице выросло почти в полтора раза — c 625 до 915. Это произошло впервые после 23 июня, когда в Москве зарегистрировали 1081 больного.

  • При этом более половины вновь выявленных больных COVID-19 составляют люди младше 46 лет, в том числе 13,8% — дети и еще 40,8% — люди в возрасте 18–45 лет.
  • В оперативном штабе отметили, что среднесуточный темп прироста новых случаев за последние две недели составил 0,27%. По критериям Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в городе стабильна, если этот показатель ниже 1%.
  • Вирусологи объяснили рост заболеваемости COVID-19 в Москве недостаточным соблюдением противоэпидемических мер и увеличением числа контактов между людьми. Они не исключают и того, что могла улучшиться система выявления заболевания, а также отметили наступление сезона простуд.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Навальный нашел следы «Новичка» на теле

Политик Алексей Навальный потребовал от российских правоохранителей свою одежду, изъятую после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска.

  • Он назвал свою изъятую одежду «очень важным вещдоком», так как именно на нее мог быть нанесен яд. В Германии заявляют, что политик был отравлен «Новичком», в России уголовное дело заводить не стали.
  • Навальный считает, что 30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы спрятать эту важнейшую улику. По словам политика, так как западные эксперты обнаружили на его теле следы «Новичка», то весьма вероятно, что отравители нанесли яд именно на одежду.
  • Директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что юристы политика направят официальное заявление с требованием возврата вещей.

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Начались перебои с лекарствами для пациентов с гемофилией

Страдающие нарушением свертываемости крови россияне пожаловались на перебои сразу с несколькими лекарственными препаратами и проблемы с закупкой препарата эмицизумаб. Они настаивают на переводе на него большего числа больных, чем может себе позволить Минздрав.

  • По данным президента Всероссийского общества гемофилии Юрия Жулева, сложная ситуация с обеспечением пациентов эмицизумабом возникла из-за того, что Минздрав ограничивает переход пациентов на терапию этим препаратом, для того чтобы не допустить увеличения бюджетных трат.
  • Однако в фармкомпании «Рош» — производителе эмицизумаба (выпускается под торговым наименованием «Гемлибра») отмечали, что предложенная сниженная цена — 1,6 тыс. руб. за 1 мг — позволит обеспечить как больных с ингибиторной формой гемофилии, так и пациентов с тяжелой формой без ингибитора.
  • Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что эмицизумаб будет включен в программу «14 высокозатратных нозологий» («14 ВЗН»), однако получить его смогут не более 195 пациентов с ингибиторной формой гемофилии. При этом, по оценкам Жулева, в России сейчас более 9,5 тыс. больных гемофилией, из них эмицизумаб может быть показан чуть более чем 500 пациентам.
Автор
Сергей Саркисян
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