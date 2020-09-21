Курс евро и число заболевших в Москве бьют рекорды. Главные новости РБК

Евро по 90 руб., резкий рост заболеваемости COVID-19 в Москве, зачем Навальный требует от российских силовиков свою одежду, перебои с лекарствами от гемофилии; главные новости — в обзоре РБК

Евро — ₽90

Курс евро на Московской бирже по состоянию на 11:18 мск вырос более чем на 0,7%, до 90,4 руб. Он стал самым высоким с 11 февраля 2016 года, когда курс поднимался выше 91 руб.

Курс доллара поднялся в понедельник более чем на 1% — до 76,555 руб., что, однако, не стало даже новым максимумом 2020 года.

Рубль снизился к доллару и евро на фоне ухудшения геополитического фона, негативных настроений на мировых фондовых рынках и снижения нефтяных цен. При этом за три месяца евро подорожал по отношению к доллару на 5%, что позволило курсу евро обновить многолетний рекорд к рублю, тогда как курс доллара на новый максимум не вышел.

Также эксперты среди причин снижения курса рубля называют усиление второй волны пандемии коронавируса, наблюдаемое во многих странах, и снижение спроса на рисковые активы в мире.

Резкий рост числа заболевших COVID-19 в Москве

С начала сентября, по данным оперативного штаба, число новых случаев COVID-19 в столице выросло почти в полтора раза — c 625 до 915. Это произошло впервые после 23 июня, когда в Москве зарегистрировали 1081 больного.