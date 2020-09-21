Белоруссию и Казахстан открыли, счета россиян в США. Главные новости РБК

Возобновление полетов еще в три страны; «сомнительные» транзакции россиян в банках США, задержание за попытку отравить Трампа, кто получил премию «Эмми»; главные новости — в обзоре РБК

Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Рейсы в эти страны будут проводиться с периодичностью один раз в неделю и пока только в столицы государств — Нур-Султан, Бишкек и Минск.

Въезд в Россию через воздушные пункты пропуска из этих государств разрешается их гражданам и тем, кто имеет там вид на жительство. Россияне могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.

На тех же условиях с 27 сентября, согласно распоряжению Мишустина, Россия откроет регулярные полеты в Южную Корею.

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, изучил секретные документы финансовой разведки (FinCEN) США об операциях американских банков, подпадающих под критерии сомнительных. Среди них есть проводки в интересах российских бизнесменов.