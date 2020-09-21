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Белоруссию и Казахстан открыли, счета россиян в США. Главные новости РБК

Возобновление полетов еще в три страны; «сомнительные» транзакции россиян в банках США, задержание за попытку отравить Трампа, кто получил премию «Эмми»; главные новости — в обзоре РБК

Россия возобновила авиасообщение еще с тремя странами

Россия возобновила авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

  • Рейсы в эти страны будут проводиться с периодичностью один раз в неделю и пока только в столицы государств — Нур-Султан, Бишкек и Минск.
  • Въезд в Россию через воздушные пункты пропуска из этих государств разрешается их гражданам и тем, кто имеет там вид на жительство. Россияне могут беспрепятственно улететь в любую из этих стран.
  • На тех же условиях с 27 сентября, согласно распоряжению Мишустина, Россия откроет регулярные полеты в Южную Корею.

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, изучил секретные документы финансовой разведки (FinCEN) США об операциях американских банков, подпадающих под критерии сомнительных. Среди них есть проводки в интересах российских бизнесменов.

  • В списке финансовых операций, в которых фигурируют россияне, расследователи из ICIJ называют предпринимателей Олега Дерипаску, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста и близкого знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина.
  • Расследование проекта «Кассандра» основано на утечке более 2,1 тыс. из 2 млн отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Отчеты о подозрительной деятельности не обязательно являются доказательством нарушения закона.
  • Кроме того, база данных ICIJ, составленная из отчетов FinCEN, содержит информацию о 3810 потенциально подозрительных транзакциях, в которых участвовали российские банки. В этих транзакциях они получили $7,28 млрд, а отправили $3,5 млрд.

СМИ узнали о задержании подозреваемой в отправке яда Трампу

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Задержание провела Таможенно-пограничная служба США при попытке въехать на территорию страны из Канады. По данным источника CNN, подозреваемой оказалась женщина.

  • Телеканал сообщает, что по подозрению в отправке яда при попытке въехать в США задержана женщина, у нее было оружие.
  • Посылка с ядом, адресованная Трампу, как сообщил CNN со ссылкой на два источника в правоохранительных органах, была перехвачена19 сентября. Ее обнаружили до того, как она попала в Белый дом, в ней был смертельный яд рицин.
  • Рицин — белковый яд, который получают из касторовых бобов, представляет собой белый порошок без запаха. При попадании в организм вещество может вызвать рвоту, внутреннее кровотечение, а также привести к отказу органов и смерти.

В США на виртуальной церемонии «Эмми» раздали награды лучшим сериалам

Трансляцию 72-й церемонии награждения вел телеканал ABC, список победителей и номинантов опубликован на сайте «Эмми».

  • Премию «Эмми» как лучший мини-сериал получили «Хранители», а «Шиттс Крик» — как лучший комедийный сериал.
  • Сыгравшая в «Шиттс Крик» Кэтрин О'Хара получила статуэтку в номинации «Лучшая комедийная актриса», а ее партнер по сериалу Юджин Леви был отмечен как лучший комедийный актер.
  • Лучшей актрисой мини-сериала была признана Реджина Кинг за роль Анджелы Абар в «Хранителях». Награду в мужской категории получил Марк Руффало, сыгравший в сериале «Я знаю, что это правда».
Автор
Сергей Саркисян
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