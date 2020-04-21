Что случилось за день. Главные новости РБК

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Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI

На фоне рекордного падения цен на майский фьючерс нефти WTI подешевели и другие марки. Во вторник, 21 апреля, на 25% снизилась стоимость июньского фьючерса Brent, до $20,7 за баррель. Также упала в цене российская нефть Urals.

По данным Revinitiv и ценового агентства Argus, утром стоимость Urals рухнула почти в 2,5 раза, до $7 за баррель, а к середине дня поднялась до $9,5. В последний раз так дешево российская нефть стоила в декабре 1998 года.

Накануне фьючерсы WTI открылись на отметке $17,73, но за несколько часов подешевели почти на $56 — до минус $38.

Цены на все сорта нефти рушатся из-за продления карантинных мер, падения спроса, переполнения нефтехранилищ, а также в связи с тем, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи пока так и не вступила в силу.

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