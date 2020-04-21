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Что случилось за день. Главные новости РБК

Brent и Urals подешевели вслед за WTI, людей с ОРВИ в Москве приравняли к зараженным коронавирусом, «тонущий» Crocus Group, почему пандемия «убьет» города; главные новости — в обзоре РБК

Цены на Brent и Urals обрушились вслед за ставшей отрицательной WTI

На фоне рекордного падения цен на майский фьючерс нефти WTI подешевели и другие марки. Во вторник, 21 апреля, на 25% снизилась стоимость июньского фьючерса Brent, до $20,7 за баррель. Также упала в цене российская нефть Urals.

  • По данным Revinitiv и ценового агентства Argus, утром стоимость Urals рухнула почти в 2,5 раза, до $7 за баррель, а к середине дня поднялась до $9,5. В последний раз так дешево российская нефть стоила в декабре 1998 года.
  • Накануне фьючерсы WTI открылись на отметке $17,73, но за несколько часов подешевели почти на $56 — до минус $38.
  • Цены на все сорта нефти рушатся из-за продления карантинных мер, падения спроса, переполнения нефтехранилищ, а также в связи с тем, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи пока так и не вступила в силу.

Автор «Черного лебедя» предсказал «смерть мегаполисов» после коронавируса

Эпидемия коронавируса ускорит переход в онлайн сферы образования и значительной части бизнеса. Такой прогноз в интервью РБК дал американский публицист, экономист и трейдер Нассим Талеб.

  • Перейдя в онлайн, компании смогут серьезно сэкономить на зданиях, логистике и т.п., но это не значит, что офисы полностью исчезнут — они станут меньше, а люди будут реже туда ездить.
  • По мнению Талеба, этот тренд «убьет города»: многие начнут массово переселяться из мегаполисов в сельскую местность.
  • Эпидемия поменяет потребительские привычки: находясь в самоизоляции, люди учатся экономить деньги, избегая спонтанных покупок, отметил публицист.
  • Он считает, что туризм едва ли сумеет восстановиться после кризиса, поскольку эта отрасль еще до пандемии теряла доходы.

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Ресурсы Crocus Group позволят выплатить зарплаты сотрудникам за март, но денег на апрель уже не будет, рассказал РБК президент компании Араз Агаларов.

  • Объем месячной зарплаты, которую выплачивают компании группы, составляет почти 1 млрд руб. Всего в Crocus Group работают 15 тыс. человек, и все ее объекты, кроме сети магазинов «Твой дом», в которой работают 2 тыс. человек, закрыты.
  • «Корабль численностью 15 тыс. человек просто медленно идет ко дну на глазах у капитана корабля, который даже не может откачать воду, потому что просто не дают возможности», — сказал Агаларов.
  • «Ну то есть вам говорят: работать нельзя, кадры сохраняйте, зарплату платите», — заявил Агаларов. Он отметил, что без поддержки правительства бизнесу не выжить. Сейчас, по его словам, в России необходимо снизить НДС, а также «забыть о налогах» на два месяца.

В Москве власти будут отслеживать местоположение людей с ОРВИ

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал очередной указ, ужесточающий карантинные меры в Москве. В частности, власти будут отслеживать геолокацию не только людей с подтвержденным диагнозом COVID-19, но и граждан с признаками обычных ОРВИ.

  • С 22 апреля москвичи и гости столицы с ОРВИ должны соблюдать все правила и ограничения, предписанные для заразившихся коронавирусом. То есть им нельзя будет покидать место обитания. За нарушение предусмотрена ответственность.
  • Ранее Собянин говорил, ссылаясь на врачей, что за симптомами простудных заболеваний часто может скрываться заражение коронавирусом, которое необходимо начать вовремя лечить.
Автор: Сергей Витько
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