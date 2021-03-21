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Задержание губернатора, Болгария просит не шпионить. Главное за выходные

Пензенского губернатора задержали по делу о взятке, Болгария попросила Россию «перестать шпионить», иностранцам запретили владеть землей в Крыму, зарубежных болельщиков не пустят на Олимпиаду. Главные новости — в обзоре РБК

Губернатора Пензенской области задержали по делу о взятке

Задержание Ивана Белозерцева прошло утром 21 марта. Перед этим по месту жительства и на рабочем месте главы региона, а также других членов правительства Пензенской области прошли обыски.

  • Белозерцева подозревают в получении взяток от фармкомпании «Биотэк» — одного из крупнейших в стране дистрибьюторов лекарств в бюджетном сегменте. Вместе с ним задержали главу «Биотэк» Бориса Шпигеля. Следователи полагают, что фармкомпания в 2020 году передала Белозерцеву взятки на 31 млн руб. за помощь в получении госконтрактов на поставку, хранение и контроль лекарств и медицинских изделий.

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  • Следственные мероприятия проводились и в отношении сыновей губернатора Данилы и Александра Белозерцевых. Они, согласно данным СПАРК, являются совладельцами нескольких коммерческих компаний.

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Фотогалерея 

Премьер Болгарии попросил Россию «перестать шпионить»

Болгарская прокуратура сообщила о раскрытии агентурной сети, работавшей в интересах России. В нее входили бывшие и действующие сотрудники военной разведки и Минобороны.

  • МИД Болгарии после задержания военных заявил, что они могут быть связаны с российским посольством. В российской дипмиссии эти обвинения назвали спекуляциями и попыткой вбить клин в отношения между двумя странами и демонизировать Россию.
  • После случившегося премьер Болгарии Бойко Борисов сообщил, что страна вышлет российских дипломатов. В таком случае Россия ответит зеркально, предупредил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Иностранцам запретили владеть землей в Крыму

20 марта вступил в силу указ президента Владимира Путина, согласно которому большинство районов Крыма попали в список приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей. Если они не продадут свои участки на полуострове, власти сделают это принудительно.

  • Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований Крыма, в том числе в Евпатории, Керчи, Ялте и Судаке, а также в 12 муниципалитетах Севастополя. Запрет не коснется Симферополя, Джанкоя, Красноперекопска, Белогорского, Красногвардейского и Первомайского районов.
  • Указ о запрете иностранцам владеть землей в Крыму юридически ничтожный и не влечет правовых последствий для Украины, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко. Это ограничение притесняет, дискриминирует и вытесняет украинцев с полуострова и не останется без оценки международного сообщества, сказал он.

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Олимпиада в Токио пройдет без иностранных болельщиков

Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в связи с пандемией коронавируса решили провести соревнования без участия зарубежных зрителей.

  • Иностранцы купили уже более 600 тыс. билетов на мероприятие. Всем им вернут деньги, сообщили в Оргкомитете.
  • Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но ее перенесли в связи с пандемией коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Путин и Шойгу провели выходные в тайге

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу катались на вездеходе и гуляли пешком. Также Шойгу показал главе государства свою мастерскую, где изготавливает поделки из дерева.

Путин и Шойгу провели выходные в тайге. Фоторепортаж
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Авторы
Виктория Полякова, Анастасия Батманова
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