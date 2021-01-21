Байден отменил указы Трампа, рост безнала. Главные новости РБК

Байден отменил указы Трампа; Чубайс оставит все посты в РСПП; оборот безналичных платежей в России будет расти и дальше; в США нашли дорогую недвижимость, связанную с экс-совладельцем «Открытия» — в обзоре РБК

Байден отменил указы Трампа

Президент США Джо Байден через несколько часов после инаугурации подписал документы, отменяющие указы его предшественника Дональда Трампа.