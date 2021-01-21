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Байден отменил указы Трампа, рост безнала. Главные новости РБК

Байден отменил указы Трампа; Чубайс оставит все посты в РСПП; оборот безналичных платежей в России будет расти и дальше; в США нашли дорогую недвижимость, связанную с экс-совладельцем «Открытия» — в обзоре РБК

Байден отменил указы Трампа

Президент США Джо Байден через несколько часов после инаугурации подписал документы, отменяющие указы его предшественника Дональда Трампа.

  • Так, Байден отменил выход США из Всемирной организации здравоохранения, подписал документ о возвращении Вашингтона в Парижское соглашение по климату, остановил строительство стены на границе с Мексикой, отменил запрет на въезд в страну граждан из ряда мусульманских и африканских стран и отозвал разрешение на строительство части нефтепровода Keystone XL (идет из Канады в США), возобновленное Трампом вопреки критике экологов.
  • Кроме того, Байден назначил исполняющих обязанности глав 23 ведомств, в том числе Госдепа, Минюста и Минфина. Первой среди предложенных Байденом членов администрации сенат США утвердил на посту директора национальной разведки кандидатуру Аврил Хейнс. Нацразведка координирует деятельность 18 спецслужб, в том числе ЦРУ, ФБР и АНБ.

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  • Трамп, который на инаугурации Байдена не присутствовал и последние минуты своего президентства провел в поместье Мар-о-Лаго во Флориде. Перед тем как покинуть пост главы государства, дал распоряжение Секретной службе на полгода продлить охрану всех его детей (обычно защита распространяется на детей до 16 лет), а также охрану некоторых членов его администрации, в том числе экс-главы Минфина и вице-президента Майка Пенса.

Как прошла инаугурация Джо Байдена. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Чубайс уйдет со всех постов в РСПП

Анатолий Чубайс, который сейчас занимает пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, решил уйти со своих постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), узнал РБК.

  • В направленном президенту объединения Александру Шохину письме Чубайс просит досрочно прекратить его полномочия как члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. Свое решение он объяснил тем, что больше не работает в бизнесе.
  • Шохин подтвердил РБК, что Чубайс направил в РСПП заявление с просьбой освободить его от обязанностей, добавив, что оно будет рассмотрено «в установленном порядке».
  • До декабря 2020 года Чубайс занимал пост главы «Роснано». После его ухода новым главой госкомпании стал Сергей Куликов, до этого занимавший должность первого зампредколлегии Военно-промышленной комиссии.
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Глава Visa спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90%

Доля безналичных платежей в России, которая сейчас составляет порядка 70%, может вырасти до 90% уже через три-четыре года. Такое мнение в беседе с РБК высказал гендиректор платежной системы Visa в России Михаил Бернер.

  • По его словам, Россия уже сделала существенный рывок вперед в последние три года, когда произошла массовая цифровизация платежей. Бернер считает, что тренд на переход наличных платежей в России в безналичные продолжится.
  • Представитель Центробанка сказал РБК, что по итогам девяти месяцев прошлого года доля безналичных операций в торговой рознице составила 69,4%. По итогам 2020 года, которые еще не подведены, регулятор ожидает, что этот показатель превысит 70%. В дальнейших прогнозах ЦБ не так оптимистичен, как глава Visa: по мнению регулятора, на горизонте трех–пяти лет доля безналичных платежей может достичь не 90%, а 75%.
  • Осенью Россия вошла в топ-5 стран мира по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей, уступив Великобритании, Канаде и Австралии. Эксперты Boston Consulting Group и Mastecard связывали высокую скорость отказа от наличных в том числе с пандемией, которая совпала с трендом на развитие мобильных приложений и платежных сервисов, а также с поддержкой курса на цифровизацию платежей со стороны ЦБ.

В США нашли связанную с экс-владельцем «Открытия» недвижимость

Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев был связан с минимум пятью объектами недвижимости в США, следует из показаний сооснователя исследовательской фирмы Vantage Intelligence Гретчен Кинг.
  • Документ заявлен в поддержку позиции банков «Траст» и «Открытие», которые в сентябре прошлого года подали в американский суд иски к Беляеву о возмещении ущерба более чем на 200 млн руб. По заявлению истцов, средства были потеряны «Открытием» в 2014–2017 годах на подозрительных кредитах и сделках. Фирма Vantage была нанята «Трастом» и «Открытием», чтобы расследовать обстоятельства переезда Беляева в США, где он проживает под фамилией Вольфсон.
  • По данным Vantage, экс-банкир аффилирован сейчас или был связан ранее с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), таунхаусом площадью 1115 кв. м в районе Сохо на Манхэттене, кондоминиумом в небоскребе на Манхэттене, домом в пригороде Нью-Йорка Ларчмонте, где жила его бывшая жена с тремя детьми, и домом в пригороде Феникса Пеории (штат Аризона). По словам самого Беляева, недвижимости в Америке у него нет.
  • Защита Беляева уже просила отклонить заявление банков, так как штат Нью-Йорк — не подходящая для этого спора юрисдикция. Подобный иск должен рассматриваться в России: он связан с событиями, случившимися там с участием российских компаний и граждан, считает адвокат Беляева. Истцы считают, что препятствий для рассмотрения дела в Нью-Йорке нет.
Автор
Наталья Демченко
Джо Байден Дональд Трамп Анатолий Чубайс РСПП Александр Шохин безналичный расчет Visa Центробанк «Открытие» «Траст» главные новости ...
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