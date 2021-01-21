Байден отменил указы Трампа, рост безнала. Главные новости РБК

Чубайс уйдет со всех постов в РСПП
Анатолий Чубайс, который сейчас занимает пост спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, решил уйти со своих постов в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), узнал РБК.
- В направленном президенту объединения Александру Шохину письме Чубайс просит досрочно прекратить его полномочия как члена бюро правления РСПП и председателя комитета по инновационной политике и инновационному предпринимательству. Свое решение он объяснил тем, что больше не работает в бизнесе.
- Шохин подтвердил РБК, что Чубайс направил в РСПП заявление с просьбой освободить его от обязанностей, добавив, что оно будет рассмотрено «в установленном порядке».
- До декабря 2020 года Чубайс занимал пост главы «Роснано». После его ухода новым главой госкомпании стал Сергей Куликов, до этого занимавший должность первого зампредколлегии Военно-промышленной комиссии.
Глава Visa спрогнозировал рост доли безналичных платежей до 90%
Доля безналичных платежей в России, которая сейчас составляет порядка 70%, может вырасти до 90% уже через три-четыре года. Такое мнение в беседе с РБК высказал гендиректор платежной системы Visa в России Михаил Бернер.
- По его словам, Россия уже сделала существенный рывок вперед в последние три года, когда произошла массовая цифровизация платежей. Бернер считает, что тренд на переход наличных платежей в России в безналичные продолжится.
- Представитель Центробанка сказал РБК, что по итогам девяти месяцев прошлого года доля безналичных операций в торговой рознице составила 69,4%. По итогам 2020 года, которые еще не подведены, регулятор ожидает, что этот показатель превысит 70%. В дальнейших прогнозах ЦБ не так оптимистичен, как глава Visa: по мнению регулятора, на горизонте трех–пяти лет доля безналичных платежей может достичь не 90%, а 75%.
- Осенью Россия вошла в топ-5 стран мира по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей, уступив Великобритании, Канаде и Австралии. Эксперты Boston Consulting Group и Mastecard связывали высокую скорость отказа от наличных в том числе с пандемией, которая совпала с трендом на развитие мобильных приложений и платежных сервисов, а также с поддержкой курса на цифровизацию платежей со стороны ЦБ.
В США нашли связанную с экс-владельцем «Открытия» недвижимость
Бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев был связан с минимум пятью объектами недвижимости в США, следует
из показаний сооснователя исследовательской фирмы Vantage Intelligence Гретчен Кинг.
- Документ заявлен в поддержку позиции банков «Траст» и «Открытие», которые в сентябре прошлого года подали в американский суд иски к Беляеву о возмещении ущерба более чем на 200 млн руб. По заявлению истцов, средства были потеряны «Открытием» в 2014–2017 годах на подозрительных кредитах и сделках. Фирма Vantage была нанята «Трастом» и «Открытием», чтобы расследовать обстоятельства переезда Беляева в США, где он проживает под фамилией Вольфсон.
- По данным Vantage, экс-банкир аффилирован сейчас или был связан ранее с недвижимостью на элитном горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), таунхаусом площадью 1115 кв. м в районе Сохо на Манхэттене, кондоминиумом в небоскребе на Манхэттене, домом в пригороде Нью-Йорка Ларчмонте, где жила его бывшая жена с тремя детьми, и домом в пригороде Феникса Пеории (штат Аризона). По словам самого Беляева, недвижимости в Америке у него нет.
- Защита Беляева уже просила отклонить заявление банков, так как штат Нью-Йорк — не подходящая для этого спора юрисдикция. Подобный иск должен рассматриваться в России: он связан с событиями, случившимися там с участием российских компаний и граждан, считает адвокат Беляева. Истцы считают, что препятствий для рассмотрения дела в Нью-Йорке нет.