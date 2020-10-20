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Сокращения в армии, обвинения россиян в кибератаках. Главные новости РБК

Минфин предложил сэкономить на Минобороны, Россия отвергает обвинения в кибератаках на Олимпиады, аналитики опасаются нового спада в экономике, Сбербанк готовит свой сервис геоаналитики; главные новости — в обзоре РБК

Россия отвергает обвинения в хакерских атаках на Олимпиаду

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что опровергают обвинения США в организации хакерских атак в адрес своей страны и считают это проявлением «охоты на ведьм» в американском обществе.

  • «Подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание «охоты на ведьм» и шпиономании», — заявил представитель дипмиссии.
  • 19 октября Минюст США обвинил шестерых россиян в ряде хакерских атак на частные компании, а также на правительственные организации нескольких стран. МИД Великобритании одновременно заявил, что российские киберпреступники стоят за атакой на Олимпийский игры в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году.
  • В связи с обвинениями в адрес России заявление выпустил госсекретарь США Майкл Помпео. Он обвинил Москву «в полном пренебрежении общественной безопасностью и международной стабильностью» и заявил, что Россия продолжает вести «дестабилизирующую деятельность» в киберпространстве, о чем еще раз свидетельствуют данные Минюста и ФБР.

Минфин сэкономит на Минобороны

Министерство финансов в середине октября направило в Совет безопасности проект реформы Вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета, сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа. Ведомство предлагает сократить армию на 10%.

  • Первым пунктом предлагаемых изменений значится сокращение на 10% штатной численности военнослужащих. Учитывая указ президента от 2018 года, в котором она установлена в размере чуть более 1 млн человек, речь идет о сокращении 100 тыс. должностей.
  • Увольнять всех подряд не будут: уменьшение штата Вооруженных сил должно произойти за счет свободных вакансий и перевода на гражданскую службу тех, кто не связан с выполнением боевых задач, например медиков, кадровиков, юристов, финансистов, преподавателей, служащих тыла.
  • «Социалку» военным также планируют урезать. Оптимизация расходов включает предложение убрать ежегодную индексацию военной пенсии на 2% сверх уровня инфляции и увеличить срок выслуги, необходимой для ее получения, до 25 лет, а кроме того — срок службы для получения военного ипотечного счета.

Глобальная траектория W

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Из-за второй волны пандемии коронавируса COVID-19 траектория глобальной экономики может пойти по W-образному сценарию, когда за начавшимся восстановлением последует новая рецессия, полагают аналитики банка Barclays.

  • Ожидавшееся в четвертом квартале 2020 года восстановление может быть отложено, если принятые в последнее время ограничительные меры окажутся недостаточными и темпы госпитализации пациентов с COVID-19 вернутся на уровни, наблюдавшиеся ранее в этом году, полагают они.
  • Наибольшему риску из-за пандемии COVID-19 по-прежнему подвержены западные страны. Вводимые там новые ограничения негативно отражаются на перспективах экономического роста. Согласно прогнозам Barclays, ВВП еврозоны сократится на 6,9% по итогам этого года и вырастет на 4,7% в следующем году.
  • Новая волна коронавируса влияет и на ситуацию в финансово-кредитной сфере России. Экономисты полагают, что она станет одной из причин, по которым ЦБ 23 октября возьмет еще одну паузу в снижении ключевой ставки.

У Сбербанка появится сервис с информацией о тратах и передвижении россиян

«Сбер» намерен связать данные о транзакциях россиян с их местоположением и продавать бизнесу и властям аналитику, как они передвигаются и тратят деньги. Новый сервис геоаналитики может пригодиться, к примеру, при принятии решений об открытии новых магазинов.

  • Новый сервис должен заработать в рамках платформы «СберАналитика», о запуске которой Сбербанк объявил 13 октября. Эта платформа будет продавать потребительскую экспертизу — информационно-аналитические отчеты, рекомендательные модели, мониторинг отраслей экономики, составление портрета целевой аудитории и т.д.
  • Вся информация будет использоваться в обезличенном виде, обещают в «Сбере». Всего у банка, по собственным данным, 96,9 млн частных и 2,6 млн корпоративных активных клиентов.
  • На рынке геоаналитики уже существует конкуренция: в частности, со своими проектами туда вышли «ВымпелКом» и Mail.ru Group. В 2019 году объем этого рынка в России был небольшим — 800 млн руб., но зато рос двузначными темпами.
Автор
Георгий Тадтаев
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