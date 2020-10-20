Сокращения в армии, обвинения россиян в кибератаках. Главные новости РБК

Минфин предложил сэкономить на Минобороны, Россия отвергает обвинения в кибератаках на Олимпиады, аналитики опасаются нового спада в экономике, Сбербанк готовит свой сервис геоаналитики; главные новости — в обзоре РБК

Россия отвергает обвинения в хакерских атаках на Олимпиаду

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что опровергают обвинения США в организации хакерских атак в адрес своей страны и считают это проявлением «охоты на ведьм» в американском обществе.

«Подобные информационные поводы не имеют ничего общего с реальностью и нацелены лишь на разогрев русофобских настроений в американском обществе, на развертывание «охоты на ведьм» и шпиономании», — заявил представитель дипмиссии.

19 октября Минюст США обвинил шестерых россиян в ряде хакерских атак на частные компании, а также на правительственные организации нескольких стран. МИД Великобритании одновременно заявил, что российские киберпреступники стоят за атакой на Олимпийский игры в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году.

В связи с обвинениями в адрес России заявление выпустил госсекретарь США Майкл Помпео. Он обвинил Москву «в полном пренебрежении общественной безопасностью и международной стабильностью» и заявил, что Россия продолжает вести «дестабилизирующую деятельность» в киберпространстве, о чем еще раз свидетельствуют данные Минюста и ФБР.

Минфин сэкономит на Минобороны

Министерство финансов в середине октября направило в Совет безопасности проект реформы Вооруженных сил, основанный на оптимизации бюджета, сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа. Ведомство предлагает сократить армию на 10%.