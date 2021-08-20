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Прощание Меркель, спор Wildberries с Visa и Mastercard. Главное за день

Последний визит канцлера Германии, Испания объяснила отказ принять российские военные корабли, конфликт Visa и Mastercard с Wildberries перешел на банки, Навальный и его план борьбы с коррупцией. Основные события — в обзоре РБК

Меркель прибыла с прощальным визитом в Москву

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прилетела в Россию с последним визитом. Осенью в Германии пройдут парламентские выборы, после них Меркель обещала не выдвигаться снова в канцлеры страны.

  • В Кремле президент Владимир Путин поприветствовал ее фразой на немецком языке Guten Tag («Добрый день») и подарил букет цветов. «Уверен, это будет не только прощальный визит <...>, но и визит, наполненный серьезным содержанием», — сказал в ответ Путин. Переговоры продлились три часа.

Video

Visa и Mastercard пригрозили банкам штрафами из-за политики Wildberries

Письма платежных систем Visa и Mastercard российским банкам в Wildberries сочли запугиванием и нечестной конкуренцией. В компании отвергли обвинения в установке дополнительных комиссий для иностранных платежных систем, там пояснили, что сделали дешевле товары для покупателей, которые пользуются платежными системами с более низкими тарифами.

  • Это очередной виток конфликта онлайн-ретейлера с Visa и Mastercard. В компании утверждают, что иностранные платежные системы предоставляют в зарубежных странах значительно более низкие комиссии, «что является очевидным фактом дискриминации российского бизнеса». Платежные системы пояснили РБК, что считают введение комиссий при пользовании их продуктами нарушает их правила, и пригрозили банкам штрафами.
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Wildberries заявила о навязывании Mastercard и Visa своих условий бизнесу
Бизнес
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

МИД Испании объяснил проблемы с заходом кораблей ВМФ России в порт

Испания не отказывала кораблям ВМФ России в заходе в порт Сеута, проблема возникла из-за того, что российская сторона не предоставила сведения, необходимые, чтобы пристать к берегу, заявили в МИД Испании. В ведомстве подчеркнули, что сложившаяся ситуация никак не связана с другими вопросами, кроме протокольных.

  • В свою очередь, в российском посольстве заявили, что речь идет о предоставлении данных о пункте, куда проследуют корабли после захода в порт. «Необходимые сведения были оперативно предоставлены», — заверили в диппредставительстве. Ранее газета El Confidencial со ссылкой на источники сообщила, что МИД Испании не ответил на просьбу России о заходе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» Северного флота в порт города Сеута, испанского полуэксклава в Северной Африке.

Другие новости дня:

  • К годовщине отравления Алексея Навального западные СМИ опубликовали его колонку с планом борьбы с коррупцией в глобальном масштабе. Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ, обвинив их в причастности к отравлению Навального.
  • Правительство решило пустить в Россию всех иностранных студентов. Осталось разработать порядок их въезда.
  • FT назвала источники доходов талибов: трафик наркотиков занимал в них не главное место. Талибы последние 20 лет облагали нелегальными налогами топливо и сигареты, а также незаконно добывали полезные ископаемые.
  • Черногория ужесточила правила въезда для иностранцев из-за COVID-19. Теперь, чтобы попасть в страну, нужно быть вакцинированным, иметь свежий тест на COVID-19 или свидетельство о том, что человек переболел коронавирусом в последние полгода.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
главные новости Ангела Меркель визит Wildberries
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