Прощание Меркель, спор Wildberries с Visa и Mastercard. Главное за день

Последний визит канцлера Германии, Испания объяснила отказ принять российские военные корабли, конфликт Visa и Mastercard с Wildberries перешел на банки, Навальный и его план борьбы с коррупцией. Основные события — в обзоре РБК

Меркель прибыла с прощальным визитом в Москву

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прилетела в Россию с последним визитом. Осенью в Германии пройдут парламентские выборы, после них Меркель обещала не выдвигаться снова в канцлеры страны.

В Кремле президент Владимир Путин поприветствовал ее фразой на немецком языке Guten Tag («Добрый день») и подарил букет цветов. «Уверен, это будет не только прощальный визит <...>, но и визит, наполненный серьезным содержанием», — сказал в ответ Путин. Переговоры продлились три часа.

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