Новые ограничения, переговоры Алиева и Пашиняна. Главные новости РБК
Баку и Ереван согласились на переговоры на высшем уровне в Москве, новые ограничения в Подмосковье, кто из финансовых групп России владеет большим капиталом, как ищут добровольцев для вакцинации; основные события — в обзоре РБК
Пашинян и Алиев допустили переговоры в Москве
При этом президент Азербайджана заверил, что готов оперативно приостановить военные действия, если позиция Еревана будет конструктивной.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности приехать в Москву для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В свою очередь Алиев заявил, что азербайджанская сторона готова «встретиться и в Москве, и в любом другом месте».
В ночь с 9 на 10 октября в Москве при посредничестве МИД России прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайждана. Они договорились о прекращении огня, но тишина в зоне конфликта не наступила, и бои вспыхнули с новой силой.
В Баку заявили, что Армения обстреляла ракетами Хызинский район, через который проходит нефтепровод Баку — Новороссийск. Ереван назвал это ложью.
Из-за растущего числа заражений и госпитализаций в Подмосковье власти региона решили запретить массовые мероприятия, музеи закрываются, празднование свадеб рекомендовано ограничить.
С 21 октября в Подмосковье вновь вводится запрет на массовые спортивные мероприятия, ограничивается работа некоторых учреждений культуры.
В Москве, по словам мэра Сергея Собянина, ситуация с пандемией коронавируса в столице «остается крайне сложной» и город переживает «серьезный, сопоставимый с весенним пик заболеваемости». Власти решили запустить два резервных госпиталя для больных коронавирусом, они будут расположены в АТЦ «Москва» и на ВДНХ.
В то же время Собянин не поддержал идею введения комендантского часа из-за коронавируса — он не видит необходимости в жестких мерах, но «отдельные точечные решения исключать нельзя».
Финансовые группы с государственным капиталом лидируют в рейтинге подобных групп, который подготовило агентство НКР. На них приходится три четверти активов всего российского рынка.
Государство является основным бенефициаром финансовых групп в России: на него приходится 76% активов и 74% капитала участников рейтинга 100 крупнейших финансовых групп.
Крупнейшей финансовой группой в России с активами в 30 трлн руб. ожидаемо стала группа Сбербанка, второе и третье места, как и в рейтинге крупнейших банков, занимают конгломераты ВТБ и Газпромбанка.
Крупнейшая частная группа, финансовый холдинг «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Петра Авена, заняла в рейтинге четвертое место, ее активы насчитывают 4,3 трлн руб. Помимо «Альфа-Групп» в топ-10 рейтинга вошли два частных холдинга: концерн «Россиум» Романа Авдеева (включает в себя Московский кредитный банк, банк СКС и одну из крупнейших инкассаторских компаний «Инкахран», а также девелопера «Инград»; активы концерна достигают 2,8 трлн руб.) и Райффайзенбанк (включает «Райффайзен-Лизинг» и «Райффайзен-Капитал», активы — 1,27 трлн руб.).
Как создатели вакцин ищут добровольцев
В России сейчас одновременно проводятся клинические исследования сразу четырех вакцин от вируса COVID-19. РБК изучил, как создатели вакцин против коронавируса и их подрядчики ищут добровольцев для испытаний.
Для первой и второй фазы клинических исследований лиофилизатной формы вакцины НИЦ имени Гамалеи добровольцев набирали из базы постоянных участников исследований Сеченовского университета, в которой числятся более 2 тыс. человек. Информация о наборе добровольцев также размещалась на сайте университета и его аккаунтах в соцсетях. Вознаграждение добровольцев на этой стадии клинических исследований составляло 100 тыс. руб.
Для пострегистрационной стадии добровольцев набирали через сайт мэра Москвы mos.ru. В октябре сделать прививку за вознаграждение в 8,7 тыс. руб. предложили некоторым студентам и сотрудникам Московской государственной юридической академии им. Кутафина (МГЮА).
Для испытания вакцины центра «Вектор» добровольцев искали через соцсети, участники эксперимента должны были находиться в стационаре (изолированы) 23 дня, для них предусматривалось шестиразовое питание. Вознаграждение, предположительно, составило 148 тыс. руб.