Новые ограничения, переговоры Алиева и Пашиняна. Главные новости РБК

Баку и Ереван согласились на переговоры на высшем уровне в Москве, новые ограничения в Подмосковье, кто из финансовых групп России владеет большим капиталом, как ищут добровольцев для вакцинации; основные события — в обзоре РБК

Пашинян и Алиев допустили переговоры в Москве

При этом президент Азербайджана заверил, что готов оперативно приостановить военные действия, если позиция Еревана будет конструктивной.