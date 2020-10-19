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Жалобы иностранного бизнеса, ресторанам грозят QR. Главные новости РБК

Что иностранному бизнесу не нравится в российских законах, систему регистрации по QR-кодам в Москве могут расширить на рестораны и магазины, россияне готовы отдавать свои данные государству; главные новости — в обзоре РБК

Иностранные компании жалуются на частые перемены

Одна из главных проблем ведения бизнеса в России — это частые изменения в законодательстве, жалуются иностранные компании согласно опросу, проведенному EY. Среди других недостатков они выделили несоответствие законодательства сложившимся условиям и выборочное применение законов.

  • О том, что постоянные изменения в регулировании негативно влияют на инвестиционную привлекательность России, сообщили 50% участников опроса. 39% иностранных компаний указали на высокие административные барьеры.
  • Среди негативных процессов в законодательстве участники опроса называли введение обязательной маркировки потребительской продукции, медленный прогресс в защите интеллектуальной собственности в фармацевтике, отсутствие долгосрочного и стабильного подхода к налогообложению в нефтегазовой отрасли. Среди позитивных — развитие трудового законодательства, появление налогового спецрежима для самозанятых, разработка законодательства в сфере защиты капиталовложений, регуляторную гильотину.
  • Несмотря на сохраняющиеся барьеры, для 92% компаний, принявших участие в исследовании, Россия — один из стратегических рынков. Более половины компаний (53%) сказали, что собираются расширять присутствие в России в ближайшем будущем. Однако столько же компаний сказали, что не планирует идти в российские регионы.

Иностранный бизнес пожаловался на частые изменения законов в России
Экономика
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Экспансия QR-кодов в Москве

Если эксперимент с посещением московских клубов и баров по QR-кодам окажется успешным, то его могут распространить и на другие заведения, говорит глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

  • Речь идет об использовании QR-кодов не только в общепите, но и в других отраслях. По словам Немерюка, речь может идти о салонах красоты, непродовольственных магазинах, ресторанах и кафе. Введение регистрации телефона при посещении может оказаться альтернативой их полному закрытию.
  • 15 октября Немерюк говорил, что QR-коды могут ввести и в госучреждениях. Тогда же он сказал, что возможность распространения этой системы на частные учреждения пока не обсуждалась. 18 октября он уже сообщил, что такую возможность власти проговаривают с бизнесом.
  • Посещение ночных баров и клубов в Москве возможно только при регистрации по QR-коду с 19 октября. Как это будет работать, описано в подготовленной РБК инструкции.
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Как в Москве изменились правила посещения баров и клубов. Инструкция
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Ереван назвал вариант признания независимости Карабаха

Армения признает независимость Нагорного Карабаха, если станет ясно, что Азербайджан, который в конфликте вокруг непризнанной республики поддерживает Турция, не будет идти путем переговоров, заявил президент Армении Армен Саркисян.

  • По словам армянского президента, «если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — то тогда можно подождать еще».
  • Саркисян напомнил, что Верховный совет Армении проголосовал за признание Нагорного Карабаха незадолго до распада СССР. Однако процесс заморозили в 1994 году, когда Баку и Ереван впервые договорились о перемирии.
  • Премьер Армении Никол Пашинян в интервью РБК в начале октября также говорил, что в Ереване обсуждают возможность признания независимости Карабаха. «Но это не та ситуация, в которой можно конкретно объяснить или планировать: вот если такое произойдет, это приведет к такому... Мы делаем все, чтобы быть даже в самой худшей ситуации максимально конструктивными, и в первую очередь в наших отношениях с сопредседателями Минской группы ОБСЕ», — говорил он относительно условий такого решения.

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Большинство россиян согласились со сбором данных из-за эпидемии

Согласно результатам опроса Российской венчурной компании (РВК) и Института национальных проектов, большинство россиян готовы передать государству свои личные данные для помощи в борьбе с коронавирусом.

  • 66% опрошенных назвали допустимым сбор государством информации о контактах граждан для выявления потенциально зараженных коронавирусом. 76% согласились даже на использование правоохранительными органами систем распознавания лиц.
  • 54% опрошенных признали допустимым сбор персональных данных для выдачи цифровых пропусков во время эпидемии, чтобы контролировать перемещения граждан.
  • Хотя россияне и готовы отдавать свои данные государству, они не верят, что информация будет защищена, — в то, что государство сохранит их персональные данные в безопасности, верят только 30% респондентов. Чем более образован человек, тем реже он считает, что его данные защищены: так полагают 43% людей с неполным средним образованием и 28% с высшим.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Георгий Тадтаев
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