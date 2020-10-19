Жалобы иностранного бизнеса, ресторанам грозят QR. Главные новости РБК

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Иностранные компании жалуются на частые перемены

Одна из главных проблем ведения бизнеса в России — это частые изменения в законодательстве, жалуются иностранные компании согласно опросу, проведенному EY. Среди других недостатков они выделили несоответствие законодательства сложившимся условиям и выборочное применение законов.