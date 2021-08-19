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Россия готова вывезти афганцев, вакцина «в морозилке». Главное за день

МИД России предложил помощь в вывозе афганцев в другие страны, ЕС признал украинские сертификаты о вакцинации, куда вкладывают деньги российские «зеленые», 30 лет после путча. Основные события дня — в обзоре РБК

Россия предложила вывезти любое количество афганцев

Гражданская авиация России готова предоставить свои самолеты, чтобы помочь вывезти из Афганистана за границу любое количество местных граждан, включая женщин и детей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что российские самолеты готовы вывезти желающих покинуть Афганистан «в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению».

  • Ранее российское посольство в Афганистане сообщило, что россияне, желающие вылететь из страны, должны сообщить об этом до конца дня 22 августа, чтобы попасть на рейсы, которые запланированы для эвакуации граждан России.

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Евросоюз признал выданные на Украине сертификаты о вакцинации

Европейская комиссия (ЕК) признала действительными на территории ЕС сертификаты о вакцинации, выданные на Украине и еще в двух странах — Турции и Северной Македонии. С завтрашнего дня, 20 августа 2021 года, сертификаты о вакцинации, выданные в этих странах, будут приниматься на территории Евросоюза на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС. В то же время Украина, Турция и Северная Македония согласились считать действительными на своей территории цифровые сертификаты о вакцинации Евросоюза.

  • Массовая вакцинация началась на Украине в феврале 2021 года. Первые прививки делали индийским аналогом вакцины AstraZeneca под маркой CoviShield, начало вакцинации задержалось из-за срыва поставок вакцины Pfizer/BioNTech. О контракте на 10 млн доз вакцины Pfizer офис президента Украины сообщил в начале апреля. В июле 2021 года Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Janssen, разработанную одноименной «дочкой» американской корпорации Johnson & Johnson. Кроме того, на Украину поставляется вакцина компании Moderna. Регистрация российских вакцин на территории Украины запрещена.
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Источник: JHU
Данные по миру i

Во что инвестируют «зеленые» кандидаты в Госдуму

РБК разобрал инвестиционные стратегии потенциальных парламентариев от партий, претендующих на места в Госдуме. Декларации кандидатов от «Зеленых», «Зеленой альтернативы» и «Гражданской платформы» показали, что они предпочитают вкладывать деньги в нефтяные, газовые и финансовые компании.

  • Совокупный портфель «Зеленых», «Зеленой альтернативы» и «Гражданской платформы» стоит 4,02 млн руб. У кандидатов от «Единой России» аналогичный портфель инвестиций в акции российских компаний оценивается примерно в 2,7 млрд руб. (оценка проводилась на момент закрытия торгов 12 августа).

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  • Ровно 30 лет назад в стране была предпринята попытка смены власти, которую назвали августовским путчем. РБК составил хронологию тех событий и привел воспоминания их участников.

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  • «Газпром» спрогнозировал поставки газа по «Северному потоку-2» в 2021 году. До конца года по трубопроводу может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.
Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
главные новости вакцинация от COVID-19 Северный поток-2 Афганистан
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