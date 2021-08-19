Россия готова вывезти афганцев, вакцина «в морозилке». Главное за день
МИД России предложил помощь в вывозе афганцев в другие страны, ЕС признал украинские сертификаты о вакцинации, куда вкладывают деньги российские «зеленые», 30 лет после путча. Основные события дня — в обзоре РБК
Россия предложила вывезти любое количество афганцев
Гражданская авиация России готова предоставить свои самолеты, чтобы помочь вывезти из Афганистана за границу любое количество местных граждан, включая женщин и детей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что российские самолеты готовы вывезти желающих покинуть Афганистан «в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению».
Ранее российское посольство в Афганистане сообщило, что россияне, желающие вылететь из страны, должны сообщить об этом до конца дня 22 августа, чтобы попасть на рейсы, которые запланированы для эвакуации граждан России.
Евросоюз признал выданные на Украине сертификаты о вакцинации
Европейская комиссия (ЕК) признала действительными на территории ЕС сертификаты о вакцинации, выданные на Украине и еще в двух странах — Турции и Северной Македонии. С завтрашнего дня, 20 августа 2021 года, сертификаты о вакцинации, выданные в этих странах, будут приниматься на территории Евросоюза на тех же условиях, что и цифровые сертификаты ЕС. В то же время Украина, Турция и Северная Македония согласились считать действительными на своей территории цифровые сертификаты о вакцинации Евросоюза.
Массовая вакцинация началась на Украине в феврале 2021 года. Первые прививки делали индийским аналогом вакцины AstraZeneca под маркой CoviShield, начало вакцинации задержалось из-за срыва поставок вакцины Pfizer/BioNTech. О контракте на 10 млн доз вакцины Pfizer офис президента Украины сообщил в начале апреля. В июле 2021 года Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину Janssen, разработанную одноименной «дочкой» американской корпорации Johnson & Johnson. Кроме того, на Украину поставляется вакцина компании Moderna. Регистрация российских вакцин на территории Украины запрещена.
РБК разобрал инвестиционные стратегии потенциальных парламентариев от партий, претендующих на места в Госдуме. Декларации кандидатов от «Зеленых», «Зеленой альтернативы» и «Гражданской платформы» показали, что они предпочитают вкладывать деньги в нефтяные, газовые и финансовые компании.
Совокупный портфель «Зеленых», «Зеленой альтернативы» и «Гражданской платформы» стоит 4,02 млн руб. У кандидатов от «Единой России» аналогичный портфель инвестиций в акции российских компаний оценивается примерно в 2,7 млрд руб. (оценка проводилась на момент закрытия торгов 12 августа).