Россия готова вывезти афганцев, вакцина «в морозилке». Главное за день

МИД России предложил помощь в вывозе афганцев в другие страны, ЕС признал украинские сертификаты о вакцинации, куда вкладывают деньги российские «зеленые», 30 лет после путча. Основные события дня — в обзоре РБК

Россия предложила вывезти любое количество афганцев

Гражданская авиация России готова предоставить свои самолеты, чтобы помочь вывезти из Афганистана за границу любое количество местных граждан, включая женщин и детей. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что российские самолеты готовы вывезти желающих покинуть Афганистан «в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению».