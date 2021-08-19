Разбился МиГ-29, у кого шансы пройти в Думу. Главное за ночь

В Астраханской области разбился МиГ-29, какие шансы у партий пройти в Госдуму, Байден допустил продление сроков вывода войск из Афганистана — в обзоре главных новостей на РБК

В Астраханской области разбился истребитель

В Астраханской области на территории полигона Ашулук разбился истребитель МиГ-29, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Авария произошла во время выполнения планового полета, пилот погиб. На место происшествия направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.

Это второй за последние два дня случай падения российского самолета: днем 17 августа в районе поселка Никольское в Подмосковье разбился новый военный самолет Ил-112В. Все три члена его экипажа погибли. На прошлой неделе, 14 августа, российский самолет-амфибия Бе-200, задействованный в тушении пожаров, разбился в Турции. Он вез пятерых российских военных и троих граждан Турции. С учетом этого случая, крушение МиГ-29 — третье за неделю для российских самолетов.

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