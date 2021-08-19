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Разбился МиГ-29, у кого шансы пройти в Думу. Главное за ночь

В Астраханской области разбился МиГ-29, какие шансы у партий пройти в Госдуму, Байден допустил продление сроков вывода войск из Афганистана — в обзоре главных новостей на РБК

В Астраханской области разбился истребитель

В Астраханской области на территории полигона Ашулук разбился истребитель МиГ-29, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Авария произошла во время выполнения планового полета, пилот погиб. На место происшествия направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.

  • Это второй за последние два дня случай падения российского самолета: днем 17 августа в районе поселка Никольское в Подмосковье разбился новый военный самолет Ил-112В. Все три члена его экипажа погибли. На прошлой неделе, 14 августа, российский самолет-амфибия Бе-200, задействованный в тушении пожаров, разбился в Турции. Он вез пятерых российских военных и троих граждан Турции. С учетом этого случая, крушение МиГ-29 — третье за неделю для российских самолетов.

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Ученые оценили, как вакцинация защищает от тяжелого течения COVID

У полностью вакцинированных от COVID-19 риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в 5 раз, а к тех, кто получил только первую дозу — на 31%. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга, проанализировав течение болезни у почти 14 тыс. человек. Препринт исследования есть у РБК.

  • В исследовании приняли участие 13 894 человека. Практически все пациенты, которые закончили полный курс вакцинации, лечились дома (1274 человека), и только 17 были направлены в больницу.

Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i

Какие сценарии возможны на выборах в Думу

На выборах в Думу VIII созыва вероятны два исхода: реализация либо четырехпартийной, либо пятипартийной модели, считают эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Наиболее вероятен сценарий, при котором парламент останется четырехпартийным, а «Единая Россия» получит больше мандатов, чем сейчас.

  • Как менее вероятный эксперты оценивают пятипартийный сценарий, при котором в Думу пройдет партия «Новые люди» основателя Faberlic Алексея Нечаева. Его вероятность оценивается в 30%. Будет ли он реализован — зависит в первую очередь от специфики электорального поведения оппозиционного избирателя, сказано в исследовании.

Выборы в Госдуму пройдут 17–19 сентября. Подробнее о том, что может повлиять на их исход, читайте в полной версии материала РБК:

Эксперты назвали два сценария исхода выборов в Госдуму
Политика
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Байден допустил продление срока вывода военных из Афганистана

Американские войска могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если это будет необходимо для эвакуации из страны граждан США, заявил в интервью ABC президент Соединенных Штатов Джо Байден. Ранее он назвал эту дату конечным сроком вывода войск из Афганистана. По его словам, сейчас в стране около 10–15 тыс. американцев.

  • Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) приостановил оказание помощи Афганистану и не будет переводить стране $400 млн, выделенных на преодоление последствий COVID-19.
  • Госдепартамент США больше не считает бежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани существенной политической фигурой в этой стране, сообщила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Накануне Гани выступил с телеобращением к афганцам с территории ОАЭ. Он заявил, что намерен вернуться в свою страну и ведет для этого некие консультации.

Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь. Фотогалерея
Фотогалерея 

Что еще произошло:

  • МВД предложило отказаться от некоторых обязательных сейчас элементов техосмотра, в том числе от проверки коррозии элементов тормозной системы и повреждений тормозных трубопроводов, выяснил «Коммерсантъ». Эксперты, опрошенные изданием, инициативу не поддержали.
  • Краснодарский край, где пандемия подогрела спрос на приморскую недвижимость, по итогам первых шести месяцев 2021 года стал лидером по продаже готовых квартир и домов.
  • Глава финского региона Южная Карелия считает, что страна отдельно от Евросоюза может одобрить российскую вакцину «Спутник V», чтобы предоставить привитым россиянам право на посещение Финляндии.
  • Tesla допустила, что из-за высокой потребности в никеле в будущем не сможет поддерживать «ответственный подход» при выборе поставщиков, упомянув призыв народов Русского Севера о бойкоте «Норникеля», который является крупнейшим в мире производителем никеля с долей рынка 22%. Пока Tesla закупает никель у его конкурента — BHP.
  • В августе 1991-го был сформирован Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который попытался захватить власть. В Москву ввели танки, на улицах построили баррикады. Как это было — смотрите в видео РБК.
Автор
Наталья Демченко Наталья Демченко
главные новости Афганистан Джо Байден пандемия COVID-19 Выборы в Госдуму техосмотр жилье цены на недвижимость Финляндия Спутник V МиГ-29 ...
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