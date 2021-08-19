Разбился МиГ-29, у кого шансы пройти в Думу. Главное за ночь
В Астраханской области разбился МиГ-29, какие шансы у партий пройти в Госдуму, Байден допустил продление сроков вывода войск из Афганистана — в обзоре главных новостей на РБК
В Астраханской области разбился истребитель
В Астраханской области на территории полигона Ашулук разбился истребитель МиГ-29, сообщила пресс-служба Южного военного округа. Авария произошла во время выполнения планового полета, пилот погиб. На место происшествия направили комиссию Главного командования Воздушно-космических сил.
Это второй за последние два дня случай падения российского самолета: днем 17 августа в районе поселка Никольское в Подмосковье разбился новый военный самолет Ил-112В. Все три члена его экипажа погибли. На прошлой неделе, 14 августа, российский самолет-амфибия Бе-200, задействованный в тушении пожаров, разбился в Турции. Он вез пятерых российских военных и троих граждан Турции. С учетом этого случая, крушение МиГ-29 — третье за неделю для российских самолетов.
Ученые оценили, как вакцинация защищает от тяжелого течения COVID
У полностью вакцинированных от COVID-19 риск тяжелого течения заболевания и госпитализации снижается в 5 раз, а к тех, кто получил только первую дозу — на 31%. К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербурга, проанализировав течение болезни у почти 14 тыс. человек. Препринт исследования есть у РБК.
В исследовании приняли участие 13 894 человека. Практически все пациенты, которые закончили полный курс вакцинации, лечились дома (1274 человека), и только 17 были направлены в больницу.
Как в России развивается эпидемия коронавируса
Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев
Источники: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом, заявления официальных лиц
Данные по России i
Какие сценарии возможны на выборах в Думу
На выборах в Думу VIII созыва вероятны два исхода: реализация либо четырехпартийной, либо пятипартийной модели, считают эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Наиболее вероятен сценарий, при котором парламент останется четырехпартийным, а «Единая Россия» получит больше мандатов, чем сейчас.
Как менее вероятный эксперты оценивают пятипартийный сценарий, при котором в Думу пройдет партия «Новые люди» основателя Faberlic Алексея Нечаева. Его вероятность оценивается в 30%. Будет ли он реализован — зависит в первую очередь от специфики электорального поведения оппозиционного избирателя, сказано в исследовании.
Выборы в Госдуму пройдут 17–19 сентября. Подробнее о том, что может повлиять на их исход, читайте в полной версии материала РБК:
Байден допустил продление срока вывода военных из Афганистана
Американские войска могут остаться в Афганистане и после 31 августа, если это будет необходимо для эвакуации из страны граждан США, заявил в интервью ABC президент Соединенных Штатов Джо Байден. Ранее он назвал эту дату конечным сроком вывода войск из Афганистана. По его словам, сейчас в стране около 10–15 тыс. американцев.
Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) приостановил оказание помощи Афганистану и не будет переводить стране $400 млн, выделенных на преодоление последствий COVID-19.
Госдепартамент США больше не считает бежавшего из Афганистана президента Ашрафа Гани существенной политической фигурой в этой стране, сообщила первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Накануне Гани выступил с телеобращением к афганцам с территории ОАЭ. Он заявил, что намерен вернуться в свою страну и ведет для этого некие консультации.
МВД предложило отказаться от некоторых обязательных сейчас элементов техосмотра, в том числе от проверки коррозии элементов тормозной системы и повреждений тормозных трубопроводов, выяснил «Коммерсантъ». Эксперты, опрошенные изданием, инициативу не поддержали.
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В августе 1991-го был сформирован Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который попытался захватить власть. В Москву ввели танки, на улицах построили баррикады. Как это было — смотрите в видео РБК.