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Что случилось за день. Главные новости РБК

ВЭФ перенесут на 2021 год, ЦБ резко понизил ключевую ставку, сколько кафе и магазинов осталось в центре Москвы после карантина, что изменится в новых сериях «Ну, погоди!»; главные новости — в обзоре РБК

Восточный экономический форум в 2020 году отменен

В этом году Восточный экономический форум проводиться не будет, сообщили источники РБК.

  • Мероприятие было запланировано на 2–5 сентября, однако власти решили перенести ВЭФ, как и Петербургский международный экономический форум и Российский инвестиционный форум в Сочи, на следующий год.
  • Собеседники РБК допускают, что часть деловой программы форума может пройти в онлайн-формате.
  • ВЭФ был учрежден указом президента в мае 2015 года. Первый форум по числу участников оказался в четыре раза выше запланированного уровня — вместо 1 тыс. человек его посетили 4 тыс. В прошлом году в форуме уже приняли участие 8,5 тыс. человек из 65 стран мира.
     

ЦБ снизил ставку до нового исторического минимума

Банк России, как и ожидали многие аналитики, снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 4,5%. Это самая низкая стоимость заимствований в российской истории.

  • Основная причина — ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, которые сильно давят на рост инфляции. Кроме того, снизились риски, связанные с ситуацией на финансовых рынках, отметил регулятор.
  • Инфляция, цель по которой составляет 4% в годовом выражении, по данным на 15 июня, находилась на уровне около 3,1%. В ближайшие месяцы ее будет сдерживать укрепление рубля, полагает ЦБ.
  • В пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина появилась перед журналистами со значком в виде голубя на лацкане пиджака. На финансовом рынке «голуби» являются сторонниками мягкой политики и понижения ставок. Тех, кто придерживается жесткой линии и выступает за высокие ставки, называют ястребами.

В центре Москвы навсегда закрылись 112 магазинов и кафе

С начала марта по начало июня на Арбате, Тверской, Никольской и других популярных торговых улицах столицы прекратили работу 112 магазинов, а также заведений общепита, свидетельствуют данные сервиса 2ГИС.

  • Таким образом, самоизоляцию и ограничения на работу не пережили 4% от общего количества торговых точек на этих улицах.
  • При этом за то же самое время там открылись 39 новых точек. Так что общее количество ресторанов и магазинов на 18 центральных улицах сократилось лишь на 3%.
  • В апреле консалтинговая компания JLL прогнозировала, что доля свободных помещений стрит-ретейла в центре Москвы по итогам второго квартала вырастет с 10 до 12–13%.


Волку из «Ну, погоди!» запретили курить

В новых сериях мультсериала «Ну, погоди!» Волк бросит курить, сообщил директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев.

  • Курение Волка было отличительной чертой персонажа в старых сериях мультфильма. «Если сейчас Волк будет курить, то, скажем так, информация будет искажена... Для того чтобы современному зрителю донести тот же образ Волка, нам нужно использовать какие-то совершенно другие символы», — объяснил он.
  • Также в новых сериях голоса главных героев не будут похожи на классику. «Имитировать не будем. Идет кастинг», — сообщил Машковцев.
  • О запуске нового цикла мультсериала «Ну, погоди!» «Союзмультфильм» объявил в ноябре 2019 года. 18 июня компания показала новых героев сериала: Косулю Улю, Барсука Тима и Ежика Шу.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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