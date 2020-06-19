Что случилось за день. Главные новости РБК

ВЭФ перенесут на 2021 год, ЦБ резко понизил ключевую ставку, сколько кафе и магазинов осталось в центре Москвы после карантина, что изменится в новых сериях «Ну, погоди!»; главные новости — в обзоре РБК

Восточный экономический форум в 2020 году отменен

В этом году Восточный экономический форум проводиться не будет, сообщили источники РБК.

Мероприятие было запланировано на 2–5 сентября, однако власти решили перенести ВЭФ, как и Петербургский международный экономический форум и Российский инвестиционный форум в Сочи, на следующий год.

Собеседники РБК допускают, что часть деловой программы форума может пройти в онлайн-формате.

ВЭФ был учрежден указом президента в мае 2015 года. Первый форум по числу участников оказался в четыре раза выше запланированного уровня — вместо 1 тыс. человек его посетили 4 тыс. В прошлом году в форуме уже приняли участие 8,5 тыс. человек из 65 стран мира.



ЦБ снизил ставку до нового исторического минимума

Банк России, как и ожидали многие аналитики, снизил ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 4,5%. Это самая низкая стоимость заимствований в российской истории.