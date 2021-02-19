Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 73,78 (+0,01) Инвестиции, 18 фев, 13:45
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 88,87 (-0,21) Инвестиции, 18 фев, 13:45
В центре Красноярска обстреляли машину спикера горсовета Общество, 09:00 Как меняются современные магазины и поведение покупателей РБК и МегаФон, 08:53 Контроль за экспортом, США на Марсе, фейки в Clubhouse. Главное за ночь Общество, 08:53 Шайба Михеева помогла «Торонто» победить «Оттаву» в матче НХЛ Спорт, 08:42 Жертвами непогоды в США стали более 30 человек Общество, 08:36 Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Pro, 08:31 В «Единой России» допустили выдвижение в Думу экс-главы ПФР Политика, 08:30 Какие технологии делают город «умнее» РБК и Минстрой, 08:24 Голевые передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» Спорт, 08:18 СМИ узнали об отказе США от санкций против компаний ФРГ по Nord Stream 2 Политика, 08:08 В Роскачестве объяснили причину возгорания смартфонов Технологии и медиа, 08:03 Как Тим Кук перестроил империю Стива Джобса — Bloomberg Pro, 07:59 Минфин предложил ввести налог на старательскую деятельность Бизнес, 07:59 Пятьдесят идей для подарков на предстоящие праздники РБК и Крокус Сити Молл, 07:55
Общество ,  
0 

Контроль за экспортом, США на Марсе, фейки в Clubhouse. Главное за ночь

Центробанк торопит банки с подключением к Системе быстрых платежей; налоговые проверки экспортных товаров ужесточат; чем опасны фейки в Clubhouse; на Марс приземлился ровер NASA — в обзоре главных новостей на РБК

Центробанк поторопил банки с переходом на свою систему платежей

ЦБ попросил банки ускорить процесс внедрения Системы быстрых платежей, узнал РБК. Эта система позволяет проводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона и делать покупки по QR-коду,

  • Регулятор напомнил, что сам процесс занимает довольно много времени (35-65 дней), и настоятельно рекомендовал банкам «активизировать работы» и «пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения». Системно значимые банки должны внедрить эти сервисы к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 года.
  • Сейчас С2В-операции (платежи от физического лица юридическому, в том числе оплата покупок по QR-коду) подключили 42 банка, в том числе девять системно значимых. Из крупнейших банков такие переводы не подключили Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк. Количество банков, подключенных к другим сервисам СБП, в ЦБ не раскрыли.

В России ужесточат контроль за нерыночными ценами во внешней торговле

В России принят закон, усиливающий налоговый контроль за ценами во внешнеторговых сделках. Такого рода контроль означает, что налоговики могут проверить экспортную сделку на рыночность цены и доначислить компании налоги и выписать штраф, если обнаружат, что цена была «нерыночной». Закон вступит в силу в начале 2022 года.

  • Новый документ позволяет контролировать налоги для новых категорий товаров — не только для биржевых товаров с понятной рыночной ценой, но и для тех, что не торгуются на бирже. Сейчас налоговая проверяет рыночность цены для сделок с нефтью, цветными и драгоценными металлами. А вот экспортные сделки с черными металлами, удобрениями и драгоценными камнями дополнительно не проверяют, так как ими на бирже не торгуют.
  • Компании, которые подпадают под действие закона, обязаны ежегодно отчитываться в налоговые органы о контролируемых сделках и готовить документы в подтверждение, что цены были рыночными. В текущем году Минпромторг может обновить перечень подпадающих под действие закона товаров.

Чем опасны фейки в Clubhouse

Читайте на РБК Pro
Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать Минус 50 млрд руб.: как строители пытаются вернуть деньги лопнувших СРО Как Тим Кук перестроил империю Стива Джобса — Bloomberg За что могут посадить в тюрьму финансового директора: 4 главных риска

В набирающей популярность соцсети Clubhouse появились первые фейковые знаменитости из России: некто под именем Аллы Пугачевой несколько часов общался с пользователями, а затем концертный директор певицы заявил, что у нее нет аккакунта в сети. РБК опросил экспертов в области защиты персональных данных и юристов, чтобы разобраться, чем опасны такие случаи.

  • Опрошенные РБК эксперты говорят, что появление фейковых аккаунтов в Clubhouse потенциально представляет серьезную опасность — нарушает права на защиту личных данных, а также влечет репутационные и финансовые риски, если технологии по подделке голоса известного человека используют мошенники.
  • При этом бороться с появлением фейков в Clubhouse или привлекать к ответственности их создателей в России пока очень непросто: закон предусматривает ответственность за незаконное использование изображения человека, но она не распространяется на голос. Даже если голосом будут распространяться порочащие сведения, что наказуемо, юридически весомые доказательства вины пользователя Clubhouse собрать будет сложно, так как записывать разговоры нельзя.

Подробнее о том, что думают эксперты о способности мошенников влиять на рынок акций, а также о том, как можно было бы защитить пользователей Clubhouse, читайте в подробном материале РБК.

Аппарат NASA совершил посадку на Марсе

Американский исследовательский аппарат Perseverance успешно совершил посадку на Марсе. Он будет искать признаки древней микробной жизни на планете, изучать геологию и климат, собирать образцы горных пород и отложений для возвращения на Землю.

  • Предполагается, что марсоход проработает на планете 687 земных суток. Планируется, что после этого его вернет на Землю специальная совместная миссия NASA и Европейского космического агентства. Состоится миссия не раньше 2026 года.
  • Президент США Джо Байден поздравил NASA поздравления с успешной посадкой исследовательского аппарата Perseverance. 

За какими событиями следить сегодня:

  • Суд в Анкаре назначил заседание, на котором будет оглашен приговор по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова в декабре 2016 года.
  • Для США вступит в силу Парижское соглашение по климату
Автор
Наталья Демченко
Центробанк СБП банки денежные переводы внешняя торговля налоговый режим экспорт NASA Clubhouse фейк Марс главные новости ...
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter