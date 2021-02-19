Контроль за экспортом, США на Марсе, фейки в Clubhouse. Главное за ночь

Центробанк торопит банки с подключением к Системе быстрых платежей; налоговые проверки экспортных товаров ужесточат; чем опасны фейки в Clubhouse; на Марс приземлился ровер NASA — в обзоре главных новостей на РБК

Центробанк поторопил банки с переходом на свою систему платежей

ЦБ попросил банки ускорить процесс внедрения Системы быстрых платежей, узнал РБК. Эта система позволяет проводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона и делать покупки по QR-коду,

Регулятор напомнил, что сам процесс занимает довольно много времени (35-65 дней), и настоятельно рекомендовал банкам «активизировать работы» и «пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения». Системно значимые банки должны внедрить эти сервисы к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией — к 1 апреля 2022 года.

Сейчас С2В-операции (платежи от физического лица юридическому, в том числе оплата покупок по QR-коду) подключили 42 банка, в том числе девять системно значимых. Из крупнейших банков такие переводы не подключили Сбербанк, Альфа-банк и Совкомбанк. Количество банков, подключенных к другим сервисам СБП, в ЦБ не раскрыли.

В России ужесточат контроль за нерыночными ценами во внешней торговле

В России принят закон, усиливающий налоговый контроль за ценами во внешнеторговых сделках. Такого рода контроль означает, что налоговики могут проверить экспортную сделку на рыночность цены и доначислить компании налоги и выписать штраф, если обнаружат, что цена была «нерыночной». Закон вступит в силу в начале 2022 года.