Ремонт правительства за ₽5 млрд, Шнобелевка за вирус. Главные новости РБК

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На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Правительство проведет поэтапную реконструкцию Белого дома стоимостью ₽5,27 млрд. В бюджете на 2022-23 годы на ремонт предусмотрено почти ₽2 млрд. Планировавшийся на эти цели ₽1 млрд в 2020 году был переведен в резервный фонд из-за пандемии

На 2022 год запланированы траты в размере 1,1 млрд руб., на 2023-й — 799,1 млн руб. Об объемах финансирования на 2021 год в документе не сообщается.

Проектом запланированы реконструкция внутренних конструкций Белого дома и благоустройство прилегающей территории новое строительство и изменение ландшафта не предусмотрено. Общий архитектурный облик комплекса будут сохранены.

Необходимость реконструкции здания Дома правительства, как заявили в пресс-службе правительства, связана в первую очередь с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, большим числом протечек, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования.

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