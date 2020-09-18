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Ремонт правительства за ₽5 млрд, Шнобелевка за вирус. Главные новости РБК

Реконструкция Белого дома, когда лекарства от COVID-19 появятся в аптеках, «Яндекс» отказался оценивать платежеспособность банковских клиентов, кто и за что получил шуточную Шнобелевскую премию; главные новости — в обзоре РБК

На реконструкцию Белого дома направят свыше ₽5 млрд

Правительство проведет поэтапную реконструкцию Белого дома стоимостью ₽5,27 млрд. В бюджете на 2022-23 годы на ремонт предусмотрено почти ₽2 млрд. Планировавшийся на эти цели ₽1 млрд в 2020 году был переведен в резервный фонд из-за пандемии

  • На 2022 год запланированы траты в размере 1,1 млрд руб., на 2023-й — 799,1 млн руб. Об объемах финансирования на 2021 год в документе не сообщается.
  • Проектом запланированы реконструкция внутренних конструкций Белого дома и благоустройство прилегающей территории новое строительство и изменение ландшафта не предусмотрено. Общий архитектурный облик комплекса будут сохранены.
  • Необходимость реконструкции здания Дома правительства, как заявили в пресс-службе правительства, связана в первую очередь с разрушением гидроизоляционного слоя покрытия здания, большим числом протечек, а также с высокой степенью износа инженерных систем и оборудования.

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Когда в российских аптеках начнут продавать препараты для лечения COVID-19

Минздрав разрешил применять амбулаторно два российских препарата с непатентованным названием «фавипиравир», ранее они могли использоваться только при лечении в стационарах.

  • Первым в России препаратом от коронавирусной инфекции, продающимся в аптеках, станет «Коронавир», сообщил РБК представитель компании «Р-Фарм», которая производит лекарство.
  • В «Р-Фарме» пояснили, что препарат направлен на минимизацию рисков развития осложнений из-за коронавируса. В ходе исследования с участием 168 человек, заразившихся COVID-19, более чем у половины принимавших «Коронавир» после семи дней наблюдалось клиническое улучшение.
  • Со следующей недели в аптеках появится также второй препарат — «Арепливир», который производит компания «Промомед».
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«Яндекс» закрыл проекты по оценке потенциальных заемщиков банков

«Яндекс» отказался заниматься оценкой платежеспособности банковских клиентов на основе своих данных о пользователях: скоринговые проекты, запущенные ИT-компанией в прошлом году, остановлены. ИT-компания сочла это направление слишком рискованным, говорят собеседники РБК.

  • С 2019 года «Яндекс» совместно с бюро кредитных историй «Эквифакс» и Объединенным кредитным бюро (ОКБ) формировал скоринговый балл на основе данных о кредитах, запросах кредитов, платежах человека и его кредитной нагрузке. Кроме того, «Яндекс» анализировал обезличенные данные о своих пользователях и на основе более чем 1 тыс. признаков выводил еще и свой скоринговый балл.
  • Компания пересмотрела свои взгляды на скоринг из-за репутационных рисков, утверждает источник РБК. По его словам, тема передачи даже агрегированных и обезличенных данных о пользователях оказалась слишком чувствительной, хотя и не нарушала российское законодательство.
  • Однако Алим Бишенов из адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» считает, что репутационные риски тут ни при чем, а дело, скорее всего, все же в том, что схема не вполне соответствует законодательству в сфере защиты персональных данных.

Путин, Трамп и Лукашенко получили Шнобелевские премии из-за пандемии

В Гарвардском университете в США прошла церемония вручения шуточной Шнобелевской премии, которую присуждают за сомнительные и абсурдные научные достижения и идеи.

  • Как заявил учредитель премии Марк Абрахамс, награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении за использование пандемии COVID-19 для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи.
  • В 2013 году Лукашенко уже получал Шнобелевскую премию вместе с минской милицией. Тогда поводом для этого стал запрет публичных аплодисментов в Белоруссии и задержание затем силовиками однорукого инвалида, которого обвинили в нарушении этого запрета.
  • В этом году наградой лауреатам стал склеенный из листов писчей бумаги куб и копия зимбабвийской банкноты в 10 трлн местных долларов.
Автор
Сергей Саркисян
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