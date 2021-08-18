Кто возглавит Афганистан, призы в ₽100 тыс. за прививку. Главное за день

Лотерея за прививку от COVID, кто возглавит Афганистан и кто готов признать талибов, как делят наследство Андрея Трубникова, иностранные аудиторы и Минфин, россияне забыли ГКЧП. Основные события дня — в обзоре РБК

В России разыграют призы по ₽100 тыс. среди вакцинированных

Среди вакцинированных от коронавируса россиян старше 18 лет разыграют лотерею с призами по 100 тыс. руб. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, розыгрыш пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года.