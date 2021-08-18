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Кто возглавит Афганистан, призы в ₽100 тыс. за прививку. Главное за день

Лотерея за прививку от COVID, кто возглавит Афганистан и кто готов признать талибов, как делят наследство Андрея Трубникова, иностранные аудиторы и Минфин, россияне забыли ГКЧП. Основные события дня — в обзоре РБК

В России разыграют призы по ₽100 тыс. среди вакцинированных

Среди вакцинированных от коронавируса россиян старше 18 лет разыграют лотерею с призами по 100 тыс. руб. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, розыгрыш пройдет с 1 сентября по 1 декабря 2021 года.

  • Всего методом случайной компьютерной выборки будет определено 1 тыс. победителей, таким образом, призовой фонд составит 100 млн руб. Участниками лотереи станут все, кто успел привиться до момента проведения розыгрыша. Его итоги утвердит специальная тиражная комиссия, состав которой определится позднее.

Кто возглавит Афганистан при талибах

Один из основателей запрещенной в России террористической организации «Талибан», глава политического офиса талибов в Дохе мулла Абдул Гани Барадар может стать новым главой Афганистана, сообщает газета The Washington Post. Барадар уже прибыл в Кандагар, где его встретили тысячи афганцев. Барадар был правой рукой основателя «Талибана» муллы Омара. Барадар (в переводе «брат») не его фамилия, а прозвище, данное первым лидером движения.

  • После вторжения США в 2001 году Барадар бежал в Пакистан. В 2010 году он был арестован спецслужбами Пакистана и США, сидел в пакистанской тюрьме и был освобожден в 2017-м, что стало первым шагом на пути к политическим договоренностям между Вашингтоном и талибами. Барадар также был главным переговорщиком талибов, именно он подписал в начале 2020 года соглашение с США, которое привело к выводу американских войск.
  • Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер считает, что талибы могли измениться и отойти от «средневекового» стиля управления. Он предложил дать им время, чтобы показать себя. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон будет судить о режиме талибов по его действиям, а не словам. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан попросил движение «Талибан» на деле показать, что оно изменилось.
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Дерипаска открестился от покупки доли в Natura Siberica

Представитель бизнесмена Олега Дерипаски заявил РБК, что тот «не имеет никакого отношения к кризису в Natura Siberica, спровоцированному конфликтом акционеров компании». «Попытки связать его имя с происходящим в компании являются дезинформацией, наносят ущерб его деловой репутации и будут преследоваться в судебном порядке», — уточнил представитель миллиардера. В АФК «Система» заявили, что «корпорация никак не связана с нынешним руководством Natura Siberica и не одобряет его действия по захвату предприятия».

  • Ранее Forbes сообщил, что АФК «Система» и структуры Олега Дерипаски ведут переговоры о распределении долей в компании Natura Siberica, владелец которой Андрей Трубников умер 7 января. По словам источника издания, если «Системе» удастся договориться одновременно с первой и третьей женами Трубникова, то она может получить 85–90% Natura Siberica. Компанию оценивают в $100 млн.

Другие новости дня

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  • Таиланд разрешит россиянам, привитым «Спутником V», въезжать в туристические районы, но детали и сроки пока неизвестны.
  • Минфин предложил запретить иностранным аудиторам проводить аудит финансовой отчетности стратегических предприятий.
Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
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