Кто возглавит Афганистан, призы в ₽100 тыс. за прививку. Главное за день

Кто возглавит Афганистан при талибах
Один из основателей запрещенной в России террористической организации «Талибан», глава политического офиса талибов в Дохе мулла Абдул Гани Барадар может стать новым главой Афганистана, сообщает газета The Washington Post. Барадар уже прибыл в Кандагар, где его встретили тысячи афганцев. Барадар был правой рукой основателя «Талибана» муллы Омара. Барадар (в переводе «брат») не его фамилия, а прозвище, данное первым лидером движения.
- После вторжения США в 2001 году Барадар бежал в Пакистан. В 2010 году он был арестован спецслужбами Пакистана и США, сидел в пакистанской тюрьме и был освобожден в 2017-м, что стало первым шагом на пути к политическим договоренностям между Вашингтоном и талибами. Барадар также был главным переговорщиком талибов, именно он подписал в начале 2020 года соглашение с США, которое привело к выводу американских войск.
- Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер считает, что талибы могли измениться и отойти от «средневекового» стиля управления. Он предложил дать им время, чтобы показать себя. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон будет судить о режиме талибов по его действиям, а не словам. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан попросил движение «Талибан» на деле показать, что оно изменилось.
Дерипаска открестился от покупки доли в Natura Siberica
Представитель бизнесмена Олега Дерипаски заявил РБК, что тот «не имеет никакого отношения к кризису в Natura Siberica, спровоцированному конфликтом акционеров компании». «Попытки связать его имя с происходящим в компании являются дезинформацией, наносят ущерб его деловой репутации и будут преследоваться в судебном порядке», — уточнил представитель миллиардера. В АФК «Система» заявили, что «корпорация никак не связана с нынешним руководством Natura Siberica и не одобряет его действия по захвату предприятия».
- Ранее Forbes сообщил, что АФК «Система» и структуры Олега Дерипаски ведут переговоры о распределении долей в компании Natura Siberica, владелец которой Андрей Трубников умер 7 января. По словам источника издания, если «Системе» удастся договориться одновременно с первой и третьей женами Трубникова, то она может получить 85–90% Natura Siberica. Компанию оценивают в $100 млн.
- Подавляющее большинство россиян не смогли расшифровать аббревиатуру ГКЧП. Михаил Горбачев в преддверии 30-й годовщины путча 1991 года заявил, что «единственно правильный» путь для России — это демократия и правовое государство.
- Таиланд разрешит россиянам, привитым «Спутником V», въезжать в туристические районы, но детали и сроки пока неизвестны.
- Минфин предложил запретить иностранным аудиторам проводить аудит финансовой отчетности стратегических предприятий.