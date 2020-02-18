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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

ФАС предложила делить квоты на вылов рыбы в ходе аукционов, Apple предупредила об ограничении поставок, Безос дал $10 млрд «на спасение мира», глава ОКР назвал сюрпризом допинговый скандал; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Александр Петров / ТАСС

ФАС вернулась к идее аукционов на вылов рыбы взамен исторических квот

Федеральная антимонопольная служба предложила вернуться к распределению прав на добычу рыбы через аукционы. Соответствующий пункт хотят включить в указ президента об основных направлениях госполитики в сфере конкуренции на 2021–2025 годы.

  • Инициатива направлена на развитие рынка и привлечение инвесторов в отрасль, сообщил замглавы ФАС Михаил Евраев. Сейчас документ находится на согласовании с заинтересованными органами власти.
  • ФАС не впервые предлагает вернуть аукционы, такое предложение содержалось в утвержденной правительством в 2018 году «дорожной карте» по развитию конкуренции. Против выступил Минсельхоз и в итоге этот пункт убрали из документа.
  • Сейчас 80% квот на добычу закреплены за рыбаками «по историческому принципу»: компании купили их на аукционах в 2000-х годах. Еще 20% — так называемые инвестиционные квоты. Компании, которые их получили, должны построить суда на российских верфях или открыть рыбоперерабатывающие предприятия.

Apple предупредила об ограничениях на поставки продукции по всему миру

Компания понизила прогноз по квартальной прибыли. Производитель iPhone считает, что добиться указанных показателей не получится из-за коронавируса.

  • На ситуацию, как заявили в Apple, влияют два фактора: ограничение поставок по всему миру и падение спроса в Китае.
  • Несмотря на то что производственные мощности компании расположены за пределами провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки, и Apple уже начала возобновлять работу в КНР, этот процесс идет медленнее, чем ожидалось.
  • В Китае напрямую на Apple работают около 10 тыс. человек, еще несколько миллионов заняты в цепочке поставок для различных гаджетов компании. Почти все iPhone собирают на фабриках Foxcon и Pegatron, расположенных в 500 км от города Ухань, где началась вспышка вируса.

Богатейший человек мира дал $10 млрд на борьбу с «главной угрозой Земли»

Основатель Amazon Джефф Безос решил выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата, эту проблему он считает основной угрозой планете.

  • Указанные выше средства направят в созданный им «Фонд Земли Безоса», деньги будут выделять ученым, активистам и неправительственным организациям, которые занимаются этой проблемой. Гранты обещают начать выдавать уже этим летом.
  • Безос пригласил правительства и бизнес к совместной работе. «Земля — это то, что нас всех объединяет, давайте защищать ее вместе», — сказал он.
  • Состояние бизнесмена оценивается в $129,9 млрд, то есть на борьбу с изменением климата он потратил около 8% этой суммы. Безос и раньше делал крупные пожертвования — $690 тыс. на борьбу с лесными пожарами в Австралии, а также $100 млн на помощь бездомным.

Глава ОКР назвал сюрпризом допинговый скандал с московской лабораторией

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью РБК заявил, что не ожидал возникновения допингового скандала, связанного с манипуляцией данными московской лаборатории.

  • По словам Позднякова, неправильно говорить, что тактика России заключается в затягивании процесса со Всемирным антидопинговым агентством в арбитраже.
  • Россияне выступят на Олимпиаде в Токио «в любом случае», уверяет глава ОКР.
  • В декабре прошлого года исполком WADA из-за выявленных нарушений на четыре года отстранил Россию от крупных спортивных соревнований. Российское антидопинговое агентство и ОКР решили обжаловать эти санкции в Спортивном арбитражном суде.
Теги: главные новости, последние новости
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