Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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ФАС предложила делить квоты на вылов рыбы в ходе аукционов, Apple предупредила об ограничении поставок, Безос дал $10 млрд «на спасение мира», глава ОКР назвал сюрпризом допинговый скандал; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Александр Петров / ТАСС

ФАС вернулась к идее аукционов на вылов рыбы взамен исторических квот

Федеральная антимонопольная служба предложила вернуться к распределению прав на добычу рыбы через аукционы. Соответствующий пункт хотят включить в указ президента об основных направлениях госполитики в сфере конкуренции на 2021–2025 годы.

Инициатива направлена на развитие рынка и привлечение инвесторов в отрасль, сообщил замглавы ФАС Михаил Евраев. Сейчас документ находится на согласовании с заинтересованными органами власти.

ФАС не впервые предлагает вернуть аукционы, такое предложение содержалось в утвержденной правительством в 2018 году «дорожной карте» по развитию конкуренции. Против выступил Минсельхоз и в итоге этот пункт убрали из документа.

Сейчас 80% квот на добычу закреплены за рыбаками «по историческому принципу»: компании купили их на аукционах в 2000-х годах. Еще 20% — так называемые инвестиционные квоты. Компании, которые их получили, должны построить суда на российских верфях или открыть рыбоперерабатывающие предприятия.

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